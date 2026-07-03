„Îl mănânc de viu!” Lamine Yamal îl avertizează pe Cucurella după transferul fundașului la Real. La Mondial se pregătește El Clasico

Lamine Yamal și Marc Cucurella sunt colegi la naționala Spaniei, urmând să înfrunte Portugalia în „optimile” CM 2026.

Odată ce fundașul stânga s-a transferat la Real Madrid, extrema dreaptă a Barcelonei a lansat un avertisment.

Plănuiește să repete și în fața lui Cucurella „tratamentul” aplicat austriacului Laimer, la Mondial.

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Lamine Yamal (19 ani) se întâlnește rareori pe teren cu Marc Cucurella (28) în timpul meciurilor naționalei Spaniei.

El joacă extremă dreapta, Marc e fundaș stânga, sunt mereu pe benzile opuse.

Yamal și Cucurella, colegi la națională, rivali la club

La club însă, fiecare meci direct se transformă într-o confruntare extremă.

Ultimul duel s-a încheiat neașteptat. Pe 25 noiembrie 2025, cei doi s-au întâlnit în faza principală a Ligii Campionilor.

Cucurella s-a „lipit” de Yamal la Chelsea - Barcelona. Foto: Imago

Chelsea a învins-o surprinzător pe Barcelona, 3-0 acasă, pe Stamford Bridge.

Cucurella a fost integralist, iar Yamal a ajuns pe banca de rezerve, schimbat în minutul 80.

Yamal i-a transmis lui Cucurella ce îl așteaptă în Barcelona - Real

Acum, la Mondial, înaintea meciului cu Portugalia, în optimile de finală, Lamine îl provoacă pe fundașul stânga.

Odată ce Marc s-a transferat la Real Madrid, duelul lor se va muta în El Clasico.

Într-un interviu pentru postul spaniol Radio COPE, jucătorul Barcelonei a fost întrebat de Cucurella.

A răspuns amuzat: „I-am spus că va fi titular în primul meci. În al doilea, va fi trecut pe bancă, pentru că îl mănânc de viu”.

Yamal l-a lăsat fără reacție pe Laimer. De trei ori „urechi”

Îi pregătește probabil același „tratament” aplicat austriacului Konrad Laimer, la 3-0 în „16-imile” Mondialului.

Laimer a găsit rar mingea în duelurile cu Yamal. Încă o dată, „urechi”! Foto: captură video

Yamal i-a strecurat de trei ori mingea printre picioare fundașului stânga!

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