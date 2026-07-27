Nicolescu despre suporteri Președintele lui Dinamo condamnă comportamentul fanilor: „E ireal! Nu înțeleg de ce facem asta”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, 50 de ani, a vorbit despre comportamentul suporterilor la adresa lui

Conducătorul a fost înjurat de galerie și la meciul cu U Craiova, așa cum se întâmplase și la Ploiești

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Conflictul a pornit de la noua siglă a „câinilor”, care nu e pe placul fanilor. Aceștia au protestat pe finalul sezonului trecut, apoi clubul a luat măsuri și a acceptat ideea unei noi sigle, organizând ședințe cu liderii suporterilor, în acest sens.

Andrei Nicolescu: „Informația nu e împărtășită mai departe”

Nicolescu spune că mulți dintre cei care îl contestă nu știu despre colaborarea bună dintre club și fanii desemnați să ia decizii în numele galeriei.

„Nu contează cum mă simt eu (n.r. când e contestat).

Ceea ce mi se pare că nu e fair este faptul că nu se transmite din partea suporterilor sau a reprezentanților lor că noi de 6 săptămâni, într-un grup comun de lucru, am ales agenții, lucrăm pentru a face o identitate care să fie pe placul tuturor.

În interior, în acest grup de lucru, există o armonie foarte bună. Armonia aia care e în interior, între club și suporteri, acea informație nu e împărtășită mai departe. Asta mi se pare injust. În rest nu am ce să comentez”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Președintele roș-albilor a vorbit și despre cazurile de rasism care îi au ca protagoniști pe fanii dinamoviști, episodul cel mai recent fiind cu Nsimba, la 5-1 cu Craiova:

„Nu înțeleg de ce spectatorii noștri fac asta, și noi avem jucători de culoare. Până la urmă, unde ne situăm? Nu putem să-l adulăm pe Karamoko că a dat gol și despre altul să strigăm că…

E ireal! Nu înțeleg de ce facem asta. Nu asta e forma de manifestare prin care câștigi sau nu câștigi ceva pe terenul de fotbal”.

Sunt perspective ca până la meciul de la Galați să mai semnăm cu un jucător Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

VIDEO Golul lui Musi în Dinamo - U Craiova

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