MM a citit mesajele în direct! Ce a putut să-i scrie impresarul lui Anderson Ceara , după Csikszereda - FCSB +6 foto
Anderson Ceara în Csikszereda - FCSB 0-2/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

MM a citit mesajele în direct! Ce a putut să-i scrie impresarul lui Anderson Ceara, după Csikszereda - FCSB

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 20:53
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 21:37
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a dat replica lui Anderson Ceara (27 de ani), mijlocașul celor de la Csikszereda.
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La finalul partidei Csikszereda - FCSB 0-2, brazilianul a ieșit la atac și l-a înțepat pe oficialul roș-albaștrilor în urma transferului ratat la gruparea din Capitală.

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Mihai Stoica, replică pentru Anderson Ceara: „Am în telefon toate conversațiile cu agentul lui”

„Eu îl înțeleg, pentru că îi pare rău că a ratat transferul.

Am în telefon toate conversațiile pe care le-am purtat cu agentul lui, Simao. Ce spune băiatul este exact invers. Eu am venit aici (n.r. - în studio) și am spus că nu se va face transferul, iar motivele nu le dezvălui, pentru că nu este normal să vorbim despre ele.

După care Zoltan Szondi (n.r. - președintele de la Csikszereda) a ieșit și a spus: «Nu-l vor pentru că nu a trecut vizita medicală». Apoi a început să vorbească. Pentru ce? Apoi am spus exact ce scria în examenul pe care i l-am făcut noi.

Este exact invers față de ce spune Andy (n.r. - Ceara). Tot ce am discutat am discutat cu agentul lui, care era cu el. I-am spus: «Nu avem cum». Am trimis rezultatele. Medicul nostru a vorbit cu cel de la Csikszereda și era clar.

El poate să joace, nu știu cum o face. Dar de ce aș mai plăti medici? De ce aș mai face RMN-uri?

El a avut o operație la ligamentele încrucișate și i s-a pus o grefă, care s-a rupt între timp! El stă foarte bine la capitolul tonus muscular. Cât va putea să joace, nu știu.

Noi nu putem să riscăm să cumpărăm un jucător care are problemele astea. Atunci n-am mai face controale”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

A fost vorba că-l vrea CFR. De ce nu se mai spune nimic? Eu n-am nicio vină și nu divulgam niciodată, Szondi a făcut-o. Mihai Stoica, președinte Consiliul de Administrație FCSB

MM a citit mesajele în direct! Ce a putut să-i scrie impresarul lui Anderson Ceara, după Csikszereda - FCSB

Ulterior, oficialul celor de la FCSB a dezvăluit că la finalul meciului de la Miercurea Ciuc a primit mai multe mesaje de la Simao, impresarul lui Ceara, în eventualitatea unui transfer. Mihai Stoica a citit mesajele în direct:

„Ieri, 22:21: «Bună seara, domnule Stoica. Să-l luăm pe Anderson Ceara? Nu este nimic în neregulă cu el. Să-l luăm?».

Eu i-am răspuns: «Doctorii spun altceva. Consultați un doctor în care aveți încredere». N-am ce să fac”, a concluzionat Mihai Stoica.

FOTO. Csikszereda - FCSB 0-2

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Csikszereda - FSCB, meci. FOTO Sportpictures (2).jpg

Galerie foto (6 imagini)

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