„Întreabă-l de fake news” Cei mai cunoscuți specialiști în transferuri s-au contrat direct: „Ar trebui să arăt mesajele pe care mi le-ai trimis”

Fabrizio Romano și Florian Plettenberg, cunoscuții jurnaliști specializați în transferuri, au avut o serie de contre pe rețelele de socializare.

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Disputa dintre cei doi a pornit de la situația lui Yan Diomande (19 ani), puștiul celor de la RB Leipzig, aflat pe lista de transferuri a celor de la Real Madrid.

Fabrizio Romano și Florian Plettenberg, conflict pe rețelele de socializare

Prima informație a venit din partea italianului, care a publicat unul dintre anunțurile sale clasice, din seria „Here We Go”.

„Breaking. Yan Diomande, la Real Madrid! S-a ajuns la un acord în această seară cu RB Leipzig, pentru o sumă de peste 100 de milioane de euro pentru jucătorul ivorian.

Diomande va zbura la Madrid săptămâna aceasta pentru vizita medicală și semnarea contractului până în iunie 2031”, a transmis Fabrizio Romano, pe Facebook și X.

Plettenberg a reacționat rapid și a contestat informația, susținând că negocierile dintre cluburi sunt încă în desfășurare.

„Dacă ar fi existat deja un acord între RB Leipzig și Real Madrid, ne-ar fi comunicat și suma exactă de transfer, nu-i așa?

Realitatea este că încă nu există unul. Acest lucru este confirmat de RB Leipzig, Real Madrid și de anturajul jucătorului. Negocierile între cluburi vor continua mâine”, a transmis Plettenberg.

Schimbul de replici a continuat cu o „înțepătură” din partea lui Fabrizio Romano.

„Nu-ți face griji, Diomande se duce la Real Madrid, așa cum Klopp a mers în Germania. Întreabă mai bine despre știrile false de ieri, conform cărora Manchester City ar fi oferit 100 de milioane de euro pentru Diomande, când, de fapt, erau deja ieșiți din cursă de câteva zile, iar Madridul era în avantaj.

Sunteți buni la vorbit despre alții… Verifică-ți mai întâi propriile informații, apoi vorbește despre mine”, a răspuns italianul, potrivit punchng.com.

Jurnalistul german n-a ezitat să continue și i-a atras atenția lui Romano că depășit limitele.

„Acuzându-ne de «fake news» cu privire la «oferta lui Man City» (despre care nu s-a scris niciodată), ai depășit, din păcate, limita.

Reportajul tău despre Klopp a fost pur și simplu ridicol și lipsit de respect față de orice jurnalist care face cu adevărat meseria. Reportajul tău s-a bazat pe probabilități, nu pe acorduri concrete.

Atâta timp cât continui să ștergi anunțurile false de tip «Here We Go» și să publici rezultatele cu câteva minute înainte de fluierul final, doar pentru algoritmi și nevoia de a fi primul… probabil ar trebui să te abții mai mult” a spus Plettenberg.

Fabrizio Romano: „Poate ar trebui să arăt mesajele de acum câțiva ani”

Jurnalistul italian a ripostat și mai puternic, amenințând că ar putea dezvălui conversațiile private dintre cei doi din ultimii ani.

„Poate ar trebui să arăt mesajele de acum câțiva ani. în care mă întrebai: «Cum pot să-mi măresc numărul de urmăritori» sau «Meseria ta este motivația mea»… Dar nu voi scoate lucrurile din context, așa cum ai făcut tu”, a mai spus Romano.

Plettenberg, însă, a respins această sugestie și l-a criticat pe Romano pentru că a amenințat că va dezvălui conversații private.

„E bine de știut că ești dispus să faci publice mesaje private și conversații interne. O evoluție tristă. Spre deosebire de tine, eu voi păstra conversațiile noastre private. Erai un model pentru mulți. Și pentru mine. Din păcate, pentru mine, nu mai ești.

Cea mai mare problemă a ta, până în ziua de azi, este că orice nu știi sau nu obții tu este automat greșit sau nu s-a întâmplat niciodată. Din fericire, nu știi totul”, a transmis, în final, Plettenberg.

A treia intervenție în disputa jurnaliștilor

Între timp, jurnalistul David Ornstein de la The Athletic a intervenit în discuție și a transmis, de asemenea, că negocierile dintre Real Madrid și RB Leipzig se aflau încă în desfășurare.

Părțile implicate nu au ajuns încă la un numitor comun final, în ciuda încrederii pe care toată lumea o are în privința acestei mutări.

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