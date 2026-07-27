- LPF a publicat programul etapei #4 din Liga 1, care poate suferi modificări ulterioare în funcție de parcursul campioanei Universitatea Craiova în UCL
Dacă Craiova va fi eliminată și va juca în Europa League, atunci meciul cu FC Argeș se va muta sâmbătă, în locul partidei Dinamo - FC Voluntari.
Toate meciurile din Superliga sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Programul integral al etapei #4 din Liga 1
Vineri, 7 august
- Ora 18.30 Petrolul Ploiești - Oțelul Galați
- Ora 21.30 UTA Arad - FC Rapid
Sâmbătă, 8 august
- Ora 18.30 Farul Constanța - FK Csikszereda Miercurea Ciuc
- Ora 21.30 Universitatea Craiova - FC Argeș*
- „Partida poate fi reprogramată duminică, 9 august, ora 18.30, în funcție de parcursul Universității Craiova în competițiile europene intercluburi”, informează lpf.ro.
Duminică, 9 august
- Ora 18.30 Dinamo - FC Voluntari*
- * „Partida poate fi reprogramată sâmbătă, 8 august, ora 21.30, în funcție de parcursul Universității Craiova în competițiile europene intercluburi”, conform lpf.ro.
- Ora 21.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FCSB
Luni, 10 august
- Ora 18.30 FC Botoșani - Corvinul Hunedoara
- Ora 21.30 CFR 1907 Cluj - Universitatea Cluj
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|FCSB
|2
|6
|2
|Rapid
|2
|4
|3
|Oțelul
|2
|4
|4
|CFR Cluj
|2
|3
|5
|Dinamo
|2
|3
|6
|Farul
|2
|3
|7
|Corvinul
|2
|3
|8
|U Cluj
|2
|3
|9
|Petrolul
|2
|3
|10
|U Craiova
|2
|3
|11
|Sepsi
|2
|3
|12
|FC Argeș
|2
|3
|13
|FC Botoșani
|2
|2
|14
|FC Voluntari
|2
|1
|15
|UTA Arad
|2
|1
|16
|Csikszereda
|2
|0