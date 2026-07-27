Dinamo depinde de Craiova  Meciul „câinilor” cu Voluntari poate fi reprogramat. Orarul complet al etapei #4 din Liga 1
Dinamo - FC Voluntari poate fi reprogramat daca U Craiova este eliminată din UCL
Superliga

Dinamo depinde de Craiova Meciul „câinilor” cu Voluntari poate fi reprogramat. Orarul complet al etapei #4 din Liga 1

alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 20:42
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 23:48
  • LPF a publicat programul etapei #4 din Liga 1, care poate suferi modificări ulterioare în funcție de parcursul campioanei Universitatea Craiova în UCL
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Dacă Craiova va fi eliminată și va juca în Europa League, atunci meciul cu FC Argeș se va muta sâmbătă, în locul partidei Dinamo - FC Voluntari.

Toate meciurile din Superliga sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

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Programul integral al etapei #4 din Liga 1

Vineri, 7 august

  • Ora 18.30 Petrolul Ploiești - Oțelul Galați
  • Ora 21.30 UTA Arad - FC Rapid

Sâmbătă, 8 august

  • Ora 18.30 Farul Constanța - FK Csikszereda Miercurea Ciuc
  • Ora 21.30 Universitatea Craiova - FC Argeș*
  • „Partida poate fi reprogramată duminică, 9 august, ora 18.30, în funcție de parcursul Universității Craiova în competițiile europene intercluburi”, informează lpf.ro.

Duminică, 9 august

  • Ora 18.30  Dinamo - FC Voluntari*
  • * „Partida poate fi reprogramată sâmbătă, 8 august, ora 21.30, în funcție de parcursul Universității Craiova în competițiile europene intercluburi”, conform lpf.ro.
  • Ora 21.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FCSB

Luni, 10 august

  • Ora 18.30 FC Botoșani - Corvinul Hunedoara
  • Ora 21.30 CFR 1907 Cluj - Universitatea Cluj

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1FCSB26
2Rapid24
3Oțelul24
4CFR Cluj23
5Dinamo23
6Farul23
7Corvinul23
8U Cluj23
9Petrolul23
10U Craiova23
11Sepsi23
12FC Argeș23
13FC Botoșani22
14FC Voluntari21
15UTA Arad21
16Csikszereda20

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