„Frustrarea o simt ei”  Andrei Nicolescu, despre situația lui Raul Oprut, ignorat total de Hagi la națională: „Să-i canalizăm energie pe performanța de la club”
Foto: Raed Krishan și Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
Nationala

„Frustrarea o simt ei” Andrei Nicolescu, despre situația lui Raul Oprut, ignorat total de Hagi la națională: „Să-i canalizăm energie pe performanța de la club”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 20:34
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 20:34
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a comentat situația fundașului stânga Raul Opruț (28 de ani) de la naționala României.
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Dintre cei 33 de jucători convocați de selecționerul Gică Hagi pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor, Raul Opruț e singurul care nu a fost oprit în lotul naționalei pentru vreun meci până acum.

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Andrei Nicolescu, despre Raul Opruț: „Cred că o frustrare mai mare simt ei”

Andrei Nicolescu a vorbit despre situația fundașulu la echipa națională:

Cred că o frustrare mai mare simt ei. E foarte ușor când dai rezultate de genul celor pe care le-am avut, să vii și să spui că nu e bine sau că s-a întâmplat ceva. Ar fi foarte ușor pentru mine.

Dar nu e tipul meu de discurs. Sunt convins că pentru ei e o frustrare mare, pentru că mai am informații din ce au trăit ei în perioada asta.

Dar asta este viața de fotbalist. Sunt anumite decizii pe care cineva și le asumă, pe care le ia și cu care merge înainte. Iar tu, ca fotbalist profesionist, trebuie să fii pregătit în momentul în care se apelează la tine”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.

1,7 milioane de euro
este cota de piață a lui Raul Opruț, conform Transfermarkt

Ionel Dănciulescu, fostul atacant al „câinilor”, a comentat și el subiectul:

„Eu cred că Gică Hagi se bazează în special pe jucătorii care au un trecut și un istoric la echipa națională. Mă gândesc că antrenorul a stat cu ei două săptămâni.

Îi cunoaște pe fiecare în parte. Știe cerințele, știe ce vrea să joace, ce sistem”, a spus Dănciulescu.

Andrei Nicolescu: „Eventual, o să vină frustrat că nu a fost folosit”

Nicolescu a explicat că Dinamo va fi alături de Raul Opruț în cazul în care apărătorul va fi dezamăgit că nu a jucat pentru națională.

„Contează mai puțin ce preferam eu. Important e cum se simte el și cum gândește el. Eu, la Dinamo, spre exemplu, trebuie să fiu pregătit să-i transform frustrarea în ceva care să dea foarte bine la primul meci.

El nu vine trist, o să vină eventual frustrat că nu a fost folosit sau că n-a fost în lot. Și atunci trebuie să-i canalizăm energia pe performanța pe care o poate face clubul. Suntem mai mulți, nu e vorba doar de mine.

Și Opruț are sfătuitori, are oameni cu care vorbește mai mult, are prieteni în echipă. Îl are și pe Mister (n.r. - Nuno Campos).

Deci cred că din perspectiva asta putem să-i transformăm această eventuală frustrare în ceva pozitiv pentru meciul cu Sepsi (din etapa #11)”.

Raul Opruț are 28 de ani și este unul dintre jucătorii de bază ai lui Dinamo.

Cifrele lui Raul Opruț la Dinamo

  • Sezonul 2024-2025: 38 de meciuri, un gol
  • Sezonul 2025-2026: 45 de meciuri, 6 goluri și 3 pase decisive
  • Sezonul 2026-2027: 11 meciuri

Pentru duelul cu Polonia, Hagi i-a inclus printre fundași pe Andrei Rațiu, Tony Strata, Andrei Coubiș, Radu Drăgușin, Bogdan Racovițan, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu și Andrei Borza.

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