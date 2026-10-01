„Pedagog mai fin decât Kopic” De ce nu vorbește Nuno Campos despre titlu. Explicațiile lui Nicolescu

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a explicat de ce evită antrenorul Nuno Campos (51 de ani) să vorbească despre lupta la titlu.

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Tehnicianul portughez a preluat banca tehnică a lui Dinamo în vara aceasta, în locul lui Zeljko Kopic.

Sub comanda sa, „câinii” au un parcurs excepțional în Superliga, fiind pe primul loc după 10 etape disputate.

Andrei Nicolescu, despre Nuno Campos: „Automat, el nu vorbește de titlu”

Deși Dinamo a câștigat meciuri importante în acest sezon, cu Rapid (1-0) și FCSB (2-1), iar „câinii” au fost o prezență constantă în fruntea clasamentului, Nuno Campos a evitat să vorbească despre titlu.

Andrei Nicolescu a vorbit acum despre decizia antrenorului dinamovist:

„Vorbește în felul lui. Eu v-am mai spus că e un pedagog care înțelege momentele și înțelege că cel mai important este ca jucătorii să crească. Ca jucătorii să se integreze în grup, în sistem și să devină ei o versiune mai bună.

Dacă lucrurile astea se întâmplă, automat el nu vorbește de titlu, dar vrea să câștige fiecare meci. Dacă ajungem să câștigăm fiecare meci, ce mai vorbim?

Noi, ca și club, nu ne-am propus asta. Eu vorbesc despre asta pentru că suntem pe primul loc. Ar fi duplicitar din partea mea să spun: «Nu, stai, că noi vrem…».

Normal că dacă suntem acolo (n.r. - pe primul loc), o să ne batem pentru asta. Cine s-ar da înapoi?”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.

FOTO. Dinamo - Farul Constanța, scor 4-0, în etapa #10 a Superligii

Andrei Nicolescu l-a lăudat mai apoi pe tehnicianul portughez:

„Eu cred că e un pedagog mai fin decât Kopic. Eu sper să am capacitatea să-l înțeleg exact cum e, dar zic că e un pedagog mai fin decât înțelege toată lumea din fotbal la un anumit moment.

El a și vorbit și de calitatea jucătorilor pe care a reușit să-i crească. A vorbit de performanțe printre rânduri. Dar niciodată nu a făcut-o ca să se laude”.

11 meciuri are Nuno Campos pe banca lui Dinamo: 8 victorii, 2 remize și o înfrângere

Nuno Campos: „Nu ne batem la titlu, nu e corect să stabilești alt obiectiv”

La începutul lunii septembrie, în cadrul conferinței premergătoare meciului cu Csikszereda (3-1), Nuno Campos a explicat că obiectivul lui Dinamo din acest sezon nu este titlul.

„Înainte de a lua întrebări, vreau să clarific declarațiile mele de după derby (n.r. - cu FCSB). Am vorbit despre echipa noastră.

Ca să nu existe dubii despre ce am spus, pentru că engleza nu e limba mea nativă, așa cum știți, așa că uneori se poate interpreta.

Ca să fie foarte, foarte clar, între obiectivele pe care le-am definit la începutul sezonului nu e lupta la titlu. Am 100% încredere în echipă și în ceea ce facem împreună.

Mai mulți jucători au crescut de la începutul sezonului și continuă să-și facă treaba foarte bine și crește și echipa. Suntem pe un drum bun.

E ultima dată când mai vorbesc de titlu. Cred că am fost foarte clar, acum puteți pune întrebări, mulțumesc!”.

Obiectivul e același, chiar dacă a trecut timpul. Să câștigăm fiecare meci. Eu am vorbit despre echipă după derby, cum privim obiectivele, faptul că trebuie să câștigăm fiecare meci, nu despre titlu. Nuno Campos, antrenor Dinamo

După pauza internațională, Dinamo o va întâlni pe Sepsi, vineri, 9 octombrie, în etapa #11 din Superliga. Meciul va fi transmis live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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