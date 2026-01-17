Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația financiară a clubului și a explicat de ce „câinii” ar putea avea probleme cu fair-play-ul financiar.

După ce Cătălin Cîrjan a refuzat oferta venită de la Metalist Kharkov, transfer care i-ar fi adus lui Dinamo 4 milioane de euro, Nicolescu a vorbit despre problemele pe care le-ar putea avea clubul din cauza deficitului financiar.

Andrei Nicolescu, despre situația financiară de la Dinamo: „Trebuie să fim atenți”

Nicolescu a declarat că Dinamo ar trebui să producă mai mulți bani din sponsorizări, bilete sau tricouri vândute, deoarece, pe viitor, clubul ar putea avea probleme legate de deficitul financiar, care acum este de aproximativ 4 milioane de euro.

„Discutam despre oferta asta cu Cîrjan și toată lumea spunea «Să nu plece, să nu plece», pe de altă parte lumea spunea «Dar ce bine ar fi la buget, că avem deficit». Eu am explicat, nu e o problemă anul ăsta, că mai pun acționarii niște bani.

Pe de altă parte, noi trebuie să fim atenți și la deficitul financiar, și la fair-play-ul financiar. Dacă noi trei ani de zile suntem în deficit financiar și venim cu aport de la acționari, nu se consideră ca și cum clubul produce suficienți bani.

Banii pe care putem să-i producem sunt prin bilete, prin tricouri, prin TV, prin sponsori. Ăia sunt bani considerați din activitatea comercială, ca să nu încurce fair-play-ul financiar al clubului. Că degeaba vine acționarul din spate și acoperă niște găuri”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru „Totul pentru Dinamo”.

Andrei Nicolescu: „Suntem la limită”

Președintele lui Dinamo a declarat că așteptările conducerii în ceea ce privește vânzarea de bilete nu a funcționat și a spus care este deficitul clubului legat de încasările venite din asistența de la stadion.

„Noi suntem la limită acum, în vară, cu chestia asta, pentru că venim dintr-o insolvență în care a trebuit să acoperim găuri peste găuri, peste găuri. Iar prognoza noastră pe vânzare de bilete nu a funcționat.

Noi am fost într-un deficit anul trecut, față de ce am prognozat sportiv, acolo am pus niște marje corecte apropo de audiență și e un deficit de 870.000 de euro”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Apelul lui Nicolescu pentru suporterii dinamoviști: „Veniți, fraților, la stadion!”

Conducătorul lui Dinamo a lansat și un apel către suporterii „alb-roșiilor”. Acesta le-a cerut fanilor să se prezinte în număr cât mai mare la stadion, deoarece echipa are mare nevoie de suportul venit din tribună.

„Apelul meu este, apropo și de gestul lui Cîrjan, că toată lumea a spus «Domne, ce gest a făcut, ar trebui să fim alături de el». Veniți, fraților, la stadion, alături de echipa asta! Știu, e frig, e urât, dar veniți.

Dinamovismul acum se arată, sincer. Echipa e mult mai puternică, cu suporterii alături. Gândiți-vă cum am jucat cu U Cluj anul trecut. Am condus cu 1-0, am avut om în plus și am luat bătaie 3-1 că eram 4.800 pe un stadion de 50.000.

Era liniște, nu se auzea nimic. Dacă aveam patru puncte în plus, eram pe locul 3”, a conchis președintele lui Dinamo.

6.500 de spectatori este estimarea conducerii dinamoviste în privința asistenței de mâine seară, cu U Cluj

