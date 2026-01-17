PROTEST ÎN GIULEȘTI 15 minute de liniște la Rapid - Metaloglobus: ce i-a nemulțumit pe fani și cine e ținta

Rapid începe 2026 cu proteste. Nemulțumirea mocnea de zile bune pe paginile și grupurile de rapidiști, dar sâmbătă seara, la primul meci din 2026, a ieșit la suprafață.

Deciziile recente ale conducerii, culminând cu anunțul schimbului de experiență cu Genoa, acolo unde a apărut și Daniel Carciug, au aprins spiritele în Giulești.

Iar răspunsul galeriei a fost unul organizat, inclusiv cu injurii aduse inamicului fanilor.

Bannere întoarse, liniște și 15 minute

La meciul cu Metaloglobus, tribunele au fost populate, dar peluza a ales să întârzie.

Primele 15 minute au fost fără vuietul obișnuit al peluzei vișinii. Suporterii Rapidului au intrat în arenă abia în minutul 15.

Până atunci, bannerele de gard au fost întoarse invers pe balustradele din fața peluzei, un gest mut, dar care simbolizează protestul.

A fost un protest în masă al galeriei Rapidului, unul greu de acoperit de încercările răzlețe ale tribunelor. Apoi, exact în minutul 15, lucrurile s-au schimbat.

Peluza s-a umplut, vocile s-au adunat, iar galeria a revenit la rolul ei firesc. S-a cântat din nou, iar imnul, cel care, de obicei, deschide meciurile în Giulești.

