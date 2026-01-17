PROTEST ÎN GIULEȘTI 15 minute de liniște la Rapid - Metaloglobus: ce i-a nemulțumit pe fani și cine e ținta +22 foto
Bannerele de gard au fost întoarse invers pe balustradele din fața peluzei
PROTEST ÎN GIULEȘTI 15 minute de liniște la Rapid - Metaloglobus: ce i-a nemulțumit pe fani și cine e ținta

Vlad Nedelea , Iosif Popescu
Publicat: 17.01.2026, ora 20:45
Actualizat: 17.01.2026, ora 22:10
  • Rapid începe 2026 cu proteste. Nemulțumirea mocnea de zile bune pe paginile și grupurile de rapidiști, dar sâmbătă seara, la primul meci din 2026, a ieșit la suprafață.

Deciziile recente ale conducerii, culminând cu anunțul schimbului de experiență cu Genoa, acolo unde a apărut și Daniel Carciug, au aprins spiritele în Giulești.

„Lui Șucu îi transmitem clar!” Suporterii Rapidului, furioși după mesajul postat de club: „Nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii echipei”
Iar răspunsul galeriei a fost unul organizat, inclusiv cu injurii aduse inamicului fanilor.

Bannere întoarse, liniște și 15 minute

Rapid - Metaloglobus FOTO GOLAZO (7).jpeg
Rapid - Metaloglobus FOTO GOLAZO (7).jpeg

La meciul cu Metaloglobus, tribunele au fost populate, dar peluza a ales să întârzie.

Primele 15 minute au fost fără vuietul obișnuit al peluzei vișinii. Suporterii Rapidului au intrat în arenă abia în minutul 15.

Până atunci, bannerele de gard au fost întoarse invers pe balustradele din fața peluzei, un gest mut, dar care simbolizează protestul.

A fost un protest în masă al galeriei Rapidului, unul greu de acoperit de încercările răzlețe ale tribunelor. Apoi, exact în minutul 15, lucrurile s-au schimbat.

Peluza s-a umplut, vocile s-au adunat, iar galeria a revenit la rolul ei firesc. S-a cântat din nou, iar imnul, cel care, de obicei, deschide meciurile în Giulești.

Rapid - Metaloglobus FOTO GOLAZO (3).jpeg
Rapid - Metaloglobus FOTO GOLAZO (3).jpeg

suporteri liga 1 rapid giulesti Peluza Nord protest metaloglobus daniel carciug
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share