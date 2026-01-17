International Board încearcă să evite întârzierea reluării jocului la aruncările de la margine și auturile de poartă.

Ce soluție are IFAB și când se va discuta această modificare.

Pierluigi Collina, 65 de ani, una dintre figurile istorice ale arbitrajului mondial, vrea să schimbe regulile.

Directorul Comisiei de Arbitri FIFA caută o soluție pentru legea ofsaidului, dar și pentru mărirea puterii VAR și pentru împiedicarea „accidentărilor” forțate de tragerile de timp.

Nemulțumiți de tragerile de timp la aruncările de la margine și auturile de poartă

Într-o altă încercare de a evita întârzierea jocului, International Board (IFAB), organismul care supervizează regulamentul fotbalului, intenționează să atace două momente:

Aruncările de la margine.

Reluarea jocului de la 6 metri.

În ambele cazuri, arbitrii se confruntă de multe ori cu tragerile de timp.

Mai ales la auturi de margine, în special la acele lansări lungi, care au oricum nevoie de timp mai mult de pregătire.

IFAB vrea cronometrarea reluării jocului. Depășești timpul, pierzi posesia

Potrivit The Athletic și RMC Sport, IFAB ia în calcul introducerea cronometrelor cu numărătoare inversă în aceste cazuri.

„Centralul” sau al 4-lea oficial să declanșeze cronometrul în clipa în care mingea părăsește terenul și echipa care beneficiază de aruncarea de la margine sau care reia jocul cu aut de poartă să aibă un interval clar de secunde pentru a continua meciul . Dacă îl depășește, pierde posesia.

La fel cum se procedează acum cu portarul. Dacă ține mingea în mână mai mult de 8 secunde înainte să degajeze, arbitrul dictează corner împotriva formației acelui goalkeeper.

IFAB vrea folosirea cronometrului și la înlocuiri, susținând că schimbările durează mai mult de 30 de secunde.

Marți e prima reuniune IFAB. Prea târziu pentru Mondial?

Prima reuniune a International Board în 2026 va avea loc marți, la Londra, membrii săi urmând să se întâlnească și în februarie, la Cardiff.

Este însă nevoie de teste înainte de a modifica oficial orice regulă.

De aceea, pare dificil ca introducerea cronometrului să fie făcută la timp pentru a prinde Mondialul din acest an (11 iunie - 19 iulie).

