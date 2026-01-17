Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa contra lui Udinese, scor 1-0, în etapa #21 din Serie A.

Datorită victoriei cu Udinese, formația lui Cristi Chivu s-a distanțat la 6 puncte de ocupanta locului secund, rivala AC Milan, echipă cu un meci mai puțin disputat.

Cristi Chivu, după victoria cu Udinese: „Am știut să gestionăm bine acest joc”

Fericit după victoria cu Udinese, Cristi Chivu a vorbit despre rezultatele echipei sale din ultima perioadă și a precizat că jucătorii săi dau dovadă de mult mai multă maturitate acum, în comparație cu ce s-a întâmplat în prima parte a sezonului.

„Nu avem timp să ne gândim la cum gestionăm finalurile de meci. Noi trebuie să ne facem jocul, iar astăzi am făcut-o cât am putut de bine.

Ne-am adaptat și am avut momente în care am arătat maturitate. Dincolo de faptul că oferim un joc frumos, în ultima vreme am știut și când trebuie să ne suflecăm mânecile și mai ales, am știut când și cum să ne apărăm.

Ianuarie este o lună grea pentru noi, deoarece jucăm la fiecare trei zile. De la începutul anului și până la începutul lunii februarie, sunt opt meciuri în 25 de zile.

Suntem conștienți de provocări, suntem o echipă mai matură în comparație cu prima jumătate a sezonului”, a declarat Chivu, conform fcinternews.it.

Chiar și în fața dificultăților care au existat, am reușit să ne revenim și să încercăm să fim competitivi. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu a prefațat meciul cu Arsenal: „Trebuie să avem o prestație excelentă”

Pentru Inter urmează meciul cu Arsenal, din etapa #7 a Ligii Campionilor. Antrenorul grupării milaneze a vorbit despre ce va urma pentru Inter la meciul cu „tunarii”.

„Dacă vrem să obținem punctele pentru a ajunge în optimile de finală, trebuie să avem o prestație excelentă, știind că Arsenal este cea mai puternică echipă din grupă, alături de Bayern.

Suntem pe deplin pregătiți pentru acest meci, ne cunoaștem valoarea și punctele forte. Respectăm calibrul adversarilor noștri, care, fără îndoială, ne vor pune probleme.

Vom juca cu capul sus și vom încerca să obținem o victorie care ne-ar oferi o șansă mai mare de a ajunge în optimile de finală”, a mai spus Cristi Chivu.

