„S-au ofticat atât de tare...” Detalii din vestiarul lui Dinamo după victoria cu U Craiova: „Jucători nemulțumiți”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, 50 de ani, spune că rezervele neutilizate ale lui Dinamo cu U Craiova vor fi foarte motivate de faptul că n-au evoluat în derby și vor lupta mai mult

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dinamo a învins campioana cu 5-1 sâmbătă seară, meci în care Roșca, Duțu, A. Irimia, Karamoko, Mazilu, Opriș și Udosen au rămas pe bancă.

Andrei Nicolescu: „Să arate că sunt capabili să le ia locul celor care au jucat”

„O să spun o chestie care nu știu cât... Cel mai mult m-a bucurat că cei care au fost pe bancă și n-au apucat să joace s-au ofticat atât de tare încât săptămâna asta o să tragă foarte, foarte tare la antrenamente.

Cred că semnalul cel mai sănătos al unei echipe e că are jucători care sunt nemulțumiți în câte o săptămână și concurența e cea mai benefică pentru progresul echipei.

Eu mă aștept la cei care se așteptau să joace și n-au apucat ca săptămâna asta să arate că sunt capabili să le ia locul celor care au jucat.

Cred că e o problemă cu care vrea să se confrunte orice antrenor și orice echipă, chiar dacă e greu de gestionat”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

VIDEO Golul lui Martin Pascual în Dinamo - U Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport