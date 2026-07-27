„S-au ofticat atât de tare...” Detalii din vestiarul lui Dinamo după victoria cu U Craiova: „Jucători nemulțumiți” +55 foto
Dinamo a învins campioana cu 5-1 sâmbătă seară
Superliga

„S-au ofticat atât de tare...” Detalii din vestiarul lui Dinamo după victoria cu U Craiova: „Jucători nemulțumiți”

alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 21:55
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 22:02
  • Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, 50 de ani, spune că rezervele neutilizate ale lui Dinamo cu U Craiova vor fi foarte motivate de faptul că n-au evoluat în derby și vor lupta mai mult
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Dinamo a învins campioana cu 5-1 sâmbătă seară, meci în care Roșca, Duțu, A. Irimia, Karamoko, Mazilu, Opriș și Udosen au rămas pe bancă.

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Andrei Nicolescu: „Să arate că sunt capabili să le ia locul celor care au jucat”

„O să spun o chestie care nu știu cât... Cel mai mult m-a bucurat că cei care au fost pe bancă și n-au apucat să joace s-au ofticat atât de tare încât săptămâna asta o să tragă foarte, foarte tare la antrenamente.

Cred că semnalul cel mai sănătos al unei echipe e că are jucători care sunt nemulțumiți în câte o săptămână și concurența e cea mai benefică pentru progresul echipei.

Eu mă aștept la cei care se așteptau să joace și n-au apucat ca săptămâna asta să arate că sunt capabili să le ia locul celor care au jucat.

Cred că e o problemă cu care vrea să se confrunte orice antrenor și orice echipă, chiar dacă e greu de gestionat”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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VIDEO Golul lui Martin Pascual în Dinamo - U Craiova

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