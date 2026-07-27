„Nu aș fi făcut niciodată asta”  Raul Rusescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea + ce spune despre returul cu Auda: „Dezastru colosal” +43 foto
Raul Rusescu/ Foto: GOLAZO.ro
Conference League

„Nu aș fi făcut niciodată asta” Raul Rusescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea + ce spune despre returul cu Auda: „Dezastru colosal”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 20:59
  • Raul Rusescu (38 de ani) l-a criticat pe Daniel Bîrligea (26 de ani) pentru gestul făcut după fluierul de final al meciului FCSB - Auda 2-3.
  • Fostul atacant al roș-albaștrilor a comentat și prestația elevilor antrenați de Marius Baciu și a dezvăluit unde s-a făcut diferența.
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După meciul cu Auda, GOLAZO.ro a surprins un moment bizar oferit de Bîrligea și logodnica sa. În ciuda rezultatului negativ al FCSB, cei doi au fost surprinși filmându-se pe gazon, în timp ce dansau.

Ulterior, atacantul a venit cu explicații, după ce imaginile au stârnit indignare în rândul fanilor, precizând că filmarea era programată de mai mult timp.

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Raul Rusescu, după gestul lui Bîrligea: „Eu, personal, nu aș fi făcut niciodată un astfel de lucru”

Fost atacant la FCSB l-a taxat pe Bîrligea pentru cele întâmplate.

„Eu, personal, Raul Andrei Rusescu, nu aș fi făcut niciodată un astfel de lucru. Nici după o victorie, nici după o înfrângere.

Dar ăsta este felul lui de a vedea lucrurile și modul în care vede viața. În același timp, trebuie să-și asume și criticile.

Mai există și partea în care clubul la care joacă acceptă astfel de comportamente. Dacă sunt acceptate în interiorul clubului, atunci este decizia lor.

Eu spun doar că, personal, nu aș fi procedat în felul acesta”, a declarat Raul Rusescu, citat de digisport.ro.

Raul Rusescu: „Dacă vor pierde calificarea ar fi un dezastru colosal”

FCSB pornea ca favorită înaintea „dublei” cu Auda, însă după rezultatul înregistrat în meciul tur letonii pleacă cu prima șansă la calificare.

Rusescu este de părere că roș-albaștrii au suferit mult pe fază defensivă și susține că „ar fi un dezastru colosal” ca echipa să nu meargă mai departe.

„Cred că faza defensivă a fost un eșec total. În schimb, faza ofensivă mi-a plăcut foarte mult, pentru doar al doilea meci oficial al sezonului au creat multe ocazii.

E doar al doilea meci, nu poți să fii 100% de la primul. Atunci când e primul meci, te bucuri de rezultat. Nu te va costa atacul, atacul îți marchează golurile.

Dacă vor pierde calificarea, nu cred că o vor pierde din cauza atacului, ci din cauza modului în care au gestionat faza defensivă. Sper să nu se întâmple asta, pentru că ar fi un dezastru colosal”, a adăugat Rusescu pentru sursa citată.

FOTO. FCSB - Auda 2-3

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Raul Rusescu: „Cred că la nivelul la care este acum nu l-am mai văzut niciodată”

MVP al partidei cu FC Argeș (2-0), unde a reușit o pasă de gol și a scos o lovitură de pedeapsă, Tavi Popescu (23 de ani) a recidivat în meciul cu Auda.

„Aripa” stângă a reușit să egaleze la 1, iar Raul Rusescu a vorbit la superlativ despre evoluțiile tânărului jucător.

„Cred că la nivelul la care este acum nu l-am mai văzut niciodată. Mi se pare cea mai bună versiune a lui de până acum și este foarte încurajator.

Este meritul lui, dar cred că și Mirel Rădoi are un rol important, pentru că i-a oferit încredere”, a mai spus Rusescu.

  • Returul Auda - FCSB se joacă joi, de la ora 19:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și exclusiv pe Voyo.

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