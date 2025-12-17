Vrea o schimbare la Dinamo Ce pretenție are Andrei Nicolescu de la „câinii” lui Kopic: „Atunci am pune și mai multe probleme”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre parcursul „câinilor” din Liga 1 și a precizat că vrea o schimbare la echipă.

Formația pregătită de Zeljko Kopic are parte de un sezon excelent în Liga 1. Dinamo se află pe locul secund, cu 38 de puncte, la unul singur în spatele liderului Rapid, și visează la primul titlu din 2007 încoace.

Andrei Nicolescu: „Atunci am pune și mai multe probleme”

Dinamo a impresionat prin jocul de pase și prin modul în care își domină majoritatea adversarelor, însă Nicolescu e de părere că trupa lui Kopic ar arăta chiar mai bine dacă ar avea un tempo mai ridicat.

„Faţă de sezonul trecut, sunt mai mulţi jucători care pot intra în primul 11. Modul în care jucătorii au energie la antrenamente şi în felul în care pregătesc meciurile ne fac să fim mai liniştiţi. Face parte din proces. E meritul lor că reuşesc să facă ceea ce îşi propun.

Cred că am putea să jucăm un pic mai rapid, dar poate ar trebui şi nişte transferuri să ne gândim şi la cupele europene. Vorbim pe termen mai lung. Acelaşi joc pe care îl jucăm să îl jucam mai rapid şi atunci am pune şi mai multe probleme.

Avem discuţii (n.r. - cu Zeljko Kopic), dar nu e presiune. E o chestie normală, pe care toţi ne-o dorim. Kopic e un tip raţional, înţelege care sunt limitările, bugetele”, a declarat Andrei Nicolescu pentru primasport.ro.

Dinamo are al doilea cel mai bun atac din întreg campionatul, cu 32 de goluri, la fel ca Universitatea Craiova. Cea mai bună ofensivă o are liderul Rapid, cu 33 de reușite.

„Câinii” prezintă și una dintre cele mai bune defensive din țară, cu doar 16 goluri primite. Doar Botoșani stă mai bine, care a încasat 14 goluri.

Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo vrea să facă patru transferuri: „Ar fi numărul ideal”

Recent, oficialul a vorbit despre planurile „câinilor” pentru perioada de mercato din această iarnă.

„Tocmai am încheiat discuția asta la Săftica, și cu Mister (n.r. Zeljko Kopic), și cu Cosmin (n.r. Mihalescu, directorul sportiv al clubului) și patru ar fi numărul ideal.

Fundași centrali, să vedem ce opțiuni avem la Opruț, trebuie să găsim o opțiune și acolo pentru o dublură. Evident, căutăm și un atacant.

Ăsta ar fi scenariul ideal. Mister consideră că suntem foarte bine acoperiți la momentul ăsta la mijlocul terenului”, a declarat Andrei Nicolescu, citat de fanatik.ro.

Dinamo va juca ultimul meci din acest an cu UTA Arad, sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 20:00, în cadrul etapei 21 din Liga 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 Dinamo 20 38 3 FC Botoșani 20 38 4 Universitatea Craiova 20 37 5 FC Argeș 20 34 6 Oțelul Galați 20 30 7 U Cluj 20 30 8 UTA Arad 20 29 9 FCSB 20 28 10 Farul Constanța 20 27 11 CFR Cluj 20 23 12 Petrolul Ploiești 20 19 13 Unirea Slobozia 20 18 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 20 12 16 Metaloglobus 20 11

