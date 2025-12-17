Vrea o schimbare la Dinamo  Ce pretenție are Andrei Nicolescu de la „câinii” lui Kopic: „Atunci am pune și mai multe probleme” +23 foto
Foto: Raed Krishan
Superliga

Vrea o schimbare la Dinamo Ce pretenție are Andrei Nicolescu de la „câinii” lui Kopic: „Atunci am pune și mai multe probleme”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.12.2025, ora 11:11
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 11:11
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre parcursul „câinilor” din Liga 1 și a precizat că vrea o schimbare la echipă.

Formația pregătită de Zeljko Kopic are parte de un sezon excelent în Liga 1. Dinamo se află pe locul secund, cu 38 de puncte, la unul singur în spatele liderului Rapid, și visează la primul titlu din 2007 încoace.

„Raphinha e jucător de baschet?”  Critici la adresa FIFA după ce brazilianul nu a fost inclus în cea mai bună echipă a anului: „Este nedrept”
Citește și
„Raphinha e jucător de baschet?” Critici la adresa FIFA după ce brazilianul nu a fost inclus în cea mai bună echipă a anului: „Este nedrept”
Citește mai mult
„Raphinha e jucător de baschet?”  Critici la adresa FIFA după ce brazilianul nu a fost inclus în cea mai bună echipă a anului: „Este nedrept”

Andrei Nicolescu: „Atunci am pune și mai multe probleme”

Dinamo a impresionat prin jocul de pase și prin modul în care își domină majoritatea adversarelor, însă Nicolescu e de părere că trupa lui Kopic ar arăta chiar mai bine dacă ar avea un tempo mai ridicat.

„Faţă de sezonul trecut, sunt mai mulţi jucători care pot intra în primul 11. Modul în care jucătorii au energie la antrenamente şi în felul în care pregătesc meciurile ne fac să fim mai liniştiţi. Face parte din proces. E meritul lor că reuşesc să facă ceea ce îşi propun.

Cred că am putea să jucăm un pic mai rapid, dar poate ar trebui şi nişte transferuri să ne gândim şi la cupele europene. Vorbim pe termen mai lung. Acelaşi joc pe care îl jucăm să îl jucam mai rapid şi atunci am pune şi mai multe probleme.

Avem discuţii (n.r. - cu Zeljko Kopic), dar nu e presiune. E o chestie normală, pe care toţi ne-o dorim. Kopic e un tip raţional, înţelege care sunt limitările, bugetele”, a declarat Andrei Nicolescu pentru primasport.ro.

Dinamo are al doilea cel mai bun atac din întreg campionatul, cu 32 de goluri, la fel ca Universitatea Craiova. Cea mai bună ofensivă o are liderul Rapid, cu 33 de reușite.

„Câinii” prezintă și una dintre cele mai bune defensive din țară, cu doar 16 goluri primite. Doar Botoșani stă mai bine, care a încasat 14 goluri.

FOTO. Dinamo - Metaloglobus 4-0, ultima victorie a „câinilor” în Liga 1

Galerie foto (23 imagini)

Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci
+23 Foto
labels.photo-gallery

Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo vrea să facă patru transferuri: „Ar fi numărul ideal”

Recent, oficialul a vorbit despre planurile „câinilor” pentru perioada de mercato din această iarnă.

„Tocmai am încheiat discuția asta la Săftica, și cu Mister (n.r. Zeljko Kopic), și cu Cosmin (n.r. Mihalescu, directorul sportiv al clubului) și patru ar fi numărul ideal.

Fundași centrali, să vedem ce opțiuni avem la Opruț, trebuie să găsim o opțiune și acolo pentru o dublură. Evident, căutăm și un atacant.

Ăsta ar fi scenariul ideal. Mister consideră că suntem foarte bine acoperiți la momentul ăsta la mijlocul terenului”, a declarat Andrei Nicolescu, citat de fanatik.ro.

Dinamo va juca ultimul meci din acest an cu UTA Arad, sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 20:00, în cadrul etapei 21 din Liga 1.

VIDEO. Supergolul reușit de Cristi Mihai în Dinamo - Metaloglobus 4-0

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2Dinamo2038
3FC Botoșani2038
4Universitatea Craiova2037
5FC Argeș2034
6Oțelul Galați2030
7U Cluj2030
8UTA Arad2029
9FCSB2028
10Farul Constanța2027
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești2019
13Unirea Slobozia2018
14Csikszereda2016
15Hermannstadt2012
16Metaloglobus2011

Citește și

„Raphinha e jucător de baschet?”  Critici la adresa FIFA după ce brazilianul nu a fost inclus în cea mai bună echipă a anului: „Este nedrept”
Campionate
10:22
„Raphinha e jucător de baschet?” Critici la adresa FIFA după ce brazilianul nu a fost inclus în cea mai bună echipă a anului: „Este nedrept”
Citește mai mult
„Raphinha e jucător de baschet?”  Critici la adresa FIFA după ce brazilianul nu a fost inclus în cea mai bună echipă a anului: „Este nedrept”
Rămâne Rapid fără Dobre?  Victor Angelescu, despre o posibilă plecare a căpitanului giuleștenilor: „Este greu de ținut”
Superliga
09:56
Rămâne Rapid fără Dobre? Victor Angelescu, despre o posibilă plecare a căpitanului giuleștenilor: „Este greu de ținut”
Citește mai mult
Rămâne Rapid fără Dobre?  Victor Angelescu, despre o posibilă plecare a căpitanului giuleștenilor: „Este greu de ținut”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
dinamo liga 1 zeljko kopic andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Diverse
17.12
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Citește mai mult
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Superliga
17.12
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Citește mai mult
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
Nationala
17.12
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
Citește mai mult
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Superliga
17.12
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Citește mai mult
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:36
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
11:58
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
11:35
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
10:52
Și-a anunțat demisia de la ANS Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Și-a anunțat demisia de la ANS  Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
Top stiri din sport
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Superliga
17.12
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Citește mai mult
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Handbal
17.12
„Nu mi-e dor de handbal” Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională
Citește mai mult
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Superliga
17.12
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Citește mai mult
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
17.12
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 24 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share