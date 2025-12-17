„Raphinha e jucător de baschet?”  Critici la adresa FIFA după ce brazilianul nu a fost inclus în cea mai bună echipă a anului: „Este nedrept” +33 foto
Foto: IMAGO
Campionate

„Raphinha e jucător de baschet?” Critici la adresa FIFA după ce brazilianul nu a fost inclus în cea mai bună echipă a anului: „Este nedrept”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.12.2025, ora 10:22
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 13:06
  • Natalia Rodrigues Belloli, soția lui Raphinha (29 de ani), a criticat FIFA pentru decizia de a nu-l include pe jucătorul Barcelonei în cel mai bun „11” al anului.

Marți, la Doha, a avut loc gala FIFA The Best în care s-au acordat premiile anuale din fotbalul mondial.

În cadrul evenimentului, Ousmane Dembele a fost desemnat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume, după ce, în urmă cu câteva luni, francezul cucerise și primul său „Balon de Aur”.

Nicușor Dan, contrazis Eduard Novak a reacționat după sesizarea făcută de președinte la CCR: „Oare hotărârile ÎCCJ nu mai contează?”. La ce se referă
Citește și
Nicușor Dan, contrazis Eduard Novak a reacționat după sesizarea făcută de președinte la CCR: „Oare hotărârile ÎCCJ nu mai contează?”. La ce se referă
Citește mai mult
Nicușor Dan, contrazis Eduard Novak a reacționat după sesizarea făcută de președinte la CCR: „Oare hotărârile ÎCCJ nu mai contează?”. La ce se referă

Raphinha nu a fost inclus de FIFA în cel mai bun „11” al anului. Soția: „Este jucător de baschet?”

Soția lui Raphinha, Natalia Rodrigues Belloli, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la absența jucătorului din echipa anului desemnată de FIFA.

„De ce Raphinha, care a contribuit la 62 de goluri în 64 de meciuri în acest sezon, nu se află în echipa ideală? Credeți că este jucător de baschet? Este nedrept!”, a spus partenera fotbalistului, conform as.com.

În sezonul 2024/2025, Raphinha a fost un jucător indispensabil pentru Barcelona. Brazilianul a jucat în 57 de meciuri în toate competițiile, a marcat 34 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

Postările au dispărut rapid de pe contul soției fotbalistului.

Străzile nu vor uita niciodată ce ai făcut. Natalia Rodrigues Belloli, despre Raphinha

Cel mai bun prim „11” al anului desemnat de FIFA:

  • Donnarumma (PSG/Manchester City) - Hakimi (PSG), Pacho (PSG), Van Dijk (Liverpool), Mendes (PSG) - Palmer (Chelsea), Bellingham (Real Madrid), Vitinha (PSG), Pedri (Barcelona) - Yamal (Barcelona), Dembele (PSG)

În ciuda evoluțiilor sale foarte bune alături de Barcelona, Raphinha s-a clasat pe locul 5 în clasamentul final al Balonului de Aur 2025.

Cel mai râvnit trofeu individual la nivel mondial a fost câștigat tot de Ousmane Dembele, jucătorul lui PSG.

Clasament Balonul de Aur.jpg
Clasament Balonul de Aur.jpg

Galerie foto (33 imagini)

Ousmane Dembele, noul Balon de Aur.jpg Clasament Balonul de Aur.jpg Pedri - locul 11.jpg Khvicha Kvaratskhelia - locul 12.jpg Harry Kane - locul 13.jpg
+33 Foto
labels.photo-gallery

Ce alte premii au fost acordate de FIFA

În afară de premiul pentru cel mai bun jucător de fotbal, care a fost acordat lui Dembele, FIFA a mai a oferit și alte trofee.

Cea mai bună jucătoare din lume - Aitana Bonmati

Aitana Bonmati/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA Aitana Bonmati/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA
Aitana Bonmati/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA

Cel mai bun antrenor al anului 2025 - Luis Enrique

Cel mai bun „11” al anului în fotbalul feminin

Cel mai bun antrenor al anului în fotbalul feminin - Sarina Wiegman

Sarina Wiegman/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA Sarina Wiegman/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA
Sarina Wiegman/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA

Patru din cele 8 premii au fost acordate în după-amiaza zilei de marți, după cum urmează:

  • Gianluigi Donnarumma (26 de ani, Manchester City și Italia) - cel mai bun portar al anului 2025 în fotbalul masculin.
  • Hannah Hampton (25 de ani, Chelsea și Anglia) - cel mai bun portar al anului 2025 în fotbalul feminin.

Santiago Montiel (25 de ani, Independiente) - Trofeul Puskas, pentru cel mai frumos gol al anului 2025 în fotbalul masculin.

Lizbeth Ovalle (26 de ani, Orlando Pirates și Mexic) - Trofeul Marta, pentru cel mai frumos gol al anului reușit în fotbalul feminin.

Citește și

Rămâne Rapid fără Dobre?  Victor Angelescu, despre o posibilă plecare a căpitanului giuleștenilor: „Este greu de ținut”
Superliga
09:56
Rămâne Rapid fără Dobre? Victor Angelescu, despre o posibilă plecare a căpitanului giuleștenilor: „Este greu de ținut”
Citește mai mult
Rămâne Rapid fără Dobre?  Victor Angelescu, despre o posibilă plecare a căpitanului giuleștenilor: „Este greu de ținut”
LOVITURĂ GREA  Clubul din Liga 1 înglodat de datorii a pierdut un proces de 70.000 de euro
Superliga
23:53
LOVITURĂ GREA Clubul din Liga 1 înglodat de datorii a pierdut un proces de 70.000 de euro
Citește mai mult
LOVITURĂ GREA  Clubul din Liga 1 înglodat de datorii a pierdut un proces de 70.000 de euro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
FIFA premiu fc barcelona fifa the best ousmane dembele raphinha
Știrile zilei din sport
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Diverse
17.12
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Citește mai mult
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Superliga
17.12
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Citește mai mult
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
Nationala
17.12
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
Citește mai mult
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Superliga
17.12
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Citește mai mult
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:36
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
11:58
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
11:35
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
10:52
Și-a anunțat demisia de la ANS Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Și-a anunțat demisia de la ANS  Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
Top stiri din sport
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Superliga
17.12
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Citește mai mult
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Handbal
17.12
„Nu mi-e dor de handbal” Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională
Citește mai mult
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Superliga
17.12
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Citește mai mult
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
17.12
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 24 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share