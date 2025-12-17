„Raphinha e jucător de baschet?” Critici la adresa FIFA după ce brazilianul nu a fost inclus în cea mai bună echipă a anului: „Este nedrept”

Natalia Rodrigues Belloli, soția lui Raphinha (29 de ani), a criticat FIFA pentru decizia de a nu-l include pe jucătorul Barcelonei în cel mai bun „11” al anului.

Marți, la Doha, a avut loc gala FIFA The Best în care s-au acordat premiile anuale din fotbalul mondial.

În cadrul evenimentului, Ousmane Dembele a fost desemnat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume, după ce, în urmă cu câteva luni, francezul cucerise și primul său „Balon de Aur”.

Raphinha nu a fost inclus de FIFA în cel mai bun „11” al anului. Soția: „Este jucător de baschet?”

Soția lui Raphinha, Natalia Rodrigues Belloli, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la absența jucătorului din echipa anului desemnată de FIFA.

„De ce Raphinha, care a contribuit la 62 de goluri în 64 de meciuri în acest sezon, nu se află în echipa ideală? Credeți că este jucător de baschet? Este nedrept!”, a spus partenera fotbalistului, conform as.com.

În sezonul 2024/2025, Raphinha a fost un jucător indispensabil pentru Barcelona. Brazilianul a jucat în 57 de meciuri în toate competițiile, a marcat 34 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

Postările au dispărut rapid de pe contul soției fotbalistului.

Străzile nu vor uita niciodată ce ai făcut. Natalia Rodrigues Belloli, despre Raphinha

Cel mai bun prim „11” al anului desemnat de FIFA:

Donnarumma (PSG/Manchester City) - Hakimi (PSG), Pacho (PSG), Van Dijk (Liverpool), Mendes (PSG) - Palmer (Chelsea), Bellingham (Real Madrid), Vitinha (PSG), Pedri (Barcelona) - Yamal (Barcelona), Dembele (PSG)

#TheBest FIFA Men's 11 in 2025. ✨ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

În ciuda evoluțiilor sale foarte bune alături de Barcelona, Raphinha s-a clasat pe locul 5 în clasamentul final al Balonului de Aur 2025.

Cel mai râvnit trofeu individual la nivel mondial a fost câștigat tot de Ousmane Dembele, jucătorul lui PSG.

Ce alte premii au fost acordate de FIFA

În afară de premiul pentru cel mai bun jucător de fotbal, care a fost acordat lui Dembele, FIFA a mai a oferit și alte trofee.

Cea mai bună jucătoare din lume - Aitana Bonmati

Aitana Bonmati/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA

Cel mai bun antrenor al anului 2025 - Luis Enrique

Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Cel mai bun „11” al anului în fotbalul feminin

#TheBest FIFA Women's 11 in 2025. ✨ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

Cel mai bun antrenor al anului în fotbalul feminin - Sarina Wiegman

Sarina Wiegman/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA

Patru din cele 8 premii au fost acordate în după-amiaza zilei de marți, după cum urmează:

Gianluigi Donnarumma (26 de ani, Manchester City și Italia) - cel mai bun portar al anului 2025 în fotbalul masculin.

(26 de ani, Manchester City și Italia) - cel mai bun portar al anului 2025 în fotbalul masculin. Hannah Hampton (25 de ani, Chelsea și Anglia) - cel mai bun portar al anului 2025 în fotbalul feminin.

Santiago Montiel (25 de ani, Independiente) - Trofeul Puskas, pentru cel mai frumos gol al anului 2025 în fotbalul masculin.

Lizbeth Ovalle (26 de ani, Orlando Pirates și Mexic) - Trofeul Marta, pentru cel mai frumos gol al anului reușit în fotbalul feminin.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport