Rămâne Rapid fără Dobre?  Victor Angelescu, despre o posibilă plecare a căpitanului giuleștenilor: „Este greu de ținut”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a vorbit despre contextul în care Alexandru Dobre (27 de ani) ar putea părăsi echipa.

Jucător de bază pentru formația antrenată de Costel Gâlcă, cu 12 goluri marcate în 22 de meciuri disputate în acest sezon, Dobre poartă pe braț și banderola de căpitan.

Victor Angelescu, despre Alex Dobre: „Este greu de ținut”

Președintele clubului Rapid a fost întrebat care ar fi suma pentru care Alex Dobre ar putea fi lăsat să plece de la echipă.

În plus, Angelescu a precizat și ce jucător dintre Claudiu Petrila, Alex Dobre și Andrei Borza ar putea să plece primul de la Rapid.

„Cred că Borza va pleca primul. Nu ştiu dacă e o sumă la Dobre. E căpitanul Rapidului, pentru noi e un jucător foarte important, normal că nu l-am da pe o sumă mică.

Dar mai important este dacă Dobre va avea o ofertă foarte mare şi îşi va dori să plece, atunci va fi singurul moment în care vom lua în considerare.

Pentru că un jucător care nu îşi mai doreşte să joace la un club este greu de ţinut. E clar că nu va fi o sumă mică pe care îl vom vinde pe Alex Dobre”, a declarat Victor Angelescu pentru orangesport.ro.

Alex Dobre a fost transferat de Rapid în 2024 din postura de jucător liber de contract. Atacantul s-a impus rapid în Giulești și a marcat 20 de goluri în 54 de meciuri jucate pentru liderul din acest moment din Liga 1.

2,3 milioane de euro este cota de piață a lui Alex Dobre, conform Transfermarkt

Atacantul a început fotbalul la academia Viitorul Mihai Georgescu Cluj, înainte de a pleca la Bournemouth. Dobre a fost împrumutat de mai multe ori în ligile inferioare din Anglia, la formații precum Bury, Rochdale sau Wigan.

În 2020, Alex Dobre a fost cumpărat de Dijon pentru un milion de euro. A jucat pentru formația franceză în Ligue 2 și Ligue 1, iar apoi a fost împrumutat la Famalicao, club care l-a transferat definitiv în 2023.

Un an mai târziu, atacantul român s-a despărțit de echipa portugheză și a semnat, ulterior, cu Rapid.

Cifrele lui Alex Dobre:

Dijon - 58 meciuri, 9 goluri

Rapid - 54 meciuri, 20 goluri

Famalicao - 36 meciuri, 4 goluri

Yeovil Town - 21 meciuri, 1 gol

Bury - 12 meciuri

Rochdale - 5 meciuri, 1 gol

Wigan - 1 meci

Rapid este liderul Ligii 1, cu 39 de puncte obținute după 20 de meciuri jucate. Giuleștenii sunt urmați de Dinamo și FC Botoșani, care au câte 38 de puncte.

Pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă urmează derby-ul cu FCSB de duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 Dinamo 20 38 3 FC Botoșani 20 38 4 Universitatea Craiova 20 37 5 FC Argeș 20 34 6 Oțelul Galați 20 30 7 U Cluj 20 30 8 UTA Arad 20 29 9 FCSB 20 28 10 Farul Constanța 20 27 11 CFR Cluj 20 23 12 Petrolul Ploiești 20 19 13 Unirea Slobozia 20 18 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 20 12 16 Metaloglobus 20 11

