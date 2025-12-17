Rămâne Rapid fără Dobre?  Victor Angelescu, despre o posibilă plecare a căpitanului giuleștenilor: „Este greu de ținut”
Alex Dobre
Superliga

Rămâne Rapid fără Dobre? Victor Angelescu, despre o posibilă plecare a căpitanului giuleștenilor: „Este greu de ținut”

George Neagu
Publicat: 17.12.2025, ora 09:56
Actualizat: 17.12.2025, ora 09:56
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a vorbit despre contextul în care Alexandru Dobre (27 de ani) ar putea părăsi echipa.

Jucător de bază pentru formația antrenată de Costel Gâlcă, cu 12 goluri marcate în 22 de meciuri disputate în acest sezon, Dobre poartă pe braț și banderola de căpitan.

Victor Angelescu, despre Alex Dobre: „Este greu de ținut”

Președintele clubului Rapid a fost întrebat care ar fi suma pentru care Alex Dobre ar putea fi lăsat să plece de la echipă.

În plus, Angelescu a precizat și ce jucător dintre Claudiu Petrila, Alex Dobre și Andrei Borza ar putea să plece primul de la Rapid.

„Cred că Borza va pleca primul. Nu ştiu dacă e o sumă la Dobre. E căpitanul Rapidului, pentru noi e un jucător foarte important, normal că nu l-am da pe o sumă mică.

Dar mai important este dacă Dobre va avea o ofertă foarte mare şi îşi va dori să plece, atunci va fi singurul moment în care vom lua în considerare.

Pentru că un jucător care nu îşi mai doreşte să joace la un club este greu de ţinut. E clar că nu va fi o sumă mică pe care îl vom vinde pe Alex Dobre”, a declarat Victor Angelescu pentru orangesport.ro.

Alex Dobre a fost transferat de Rapid în 2024 din postura de jucător liber de contract. Atacantul s-a impus rapid în Giulești și a marcat 20 de goluri în 54 de meciuri jucate pentru liderul din acest moment din Liga 1.

2,3 milioane de euro
este cota de piață a lui Alex Dobre, conform Transfermarkt

Atacantul a început fotbalul la academia Viitorul Mihai Georgescu Cluj, înainte de a pleca la Bournemouth. Dobre a fost împrumutat de mai multe ori în ligile inferioare din Anglia, la formații precum Bury, Rochdale sau Wigan.

În 2020, Alex Dobre a fost cumpărat de Dijon pentru un milion de euro. A jucat pentru formația franceză în Ligue 2 și Ligue 1, iar apoi a fost împrumutat la Famalicao, club care l-a transferat definitiv în 2023.

Un an mai târziu, atacantul român s-a despărțit de echipa portugheză și a semnat, ulterior, cu Rapid.

Cifrele lui Alex Dobre:

  • Dijon - 58 meciuri, 9 goluri
  • Rapid - 54 meciuri, 20 goluri
  • Famalicao - 36 meciuri, 4 goluri
  • Yeovil Town - 21 meciuri, 1 gol
  • Bury - 12 meciuri
  • Rochdale - 5 meciuri, 1 gol
  • Wigan - 1 meci

Rapid este liderul Ligii 1, cu 39 de puncte obținute după 20 de meciuri jucate. Giuleștenii sunt urmați de Dinamo și FC Botoșani, care au câte 38 de puncte.

Pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă urmează derby-ul cu FCSB de duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Golul lui Paul Iacob din lovitură liberă în Rapid - Oțelul 0-2

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2Dinamo2038
3FC Botoșani2038
4Universitatea Craiova2037
5FC Argeș2034
6Oțelul Galați2030
7U Cluj2030
8UTA Arad2029
9FCSB2028
10Farul Constanța2027
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești2019
13Unirea Slobozia2018
14Csikszereda2016
15Hermannstadt2012
16Metaloglobus2011

transfer liga 1 rapid victor angelescu alex dobre
