Liga 1, etapa #29 LIVE de la ora 15:00, Universitatea Craiova - Metaloglobus. Sțim 4 din cele 6 echipe calificate în play-off » Cum arată clasamentul

- Etapa #29 din Liga 1 continuă cu duelurile U Craiova - Metaloglobus, de la ora 15:00, respectiv Farul - CFR Cluj, cu începere de la ora 20:00.
- Vineri, U Cluj s-a impus fără emoții în meciul cu Oțelul Galați, scor 4-0, și a obținut calificarea în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea an consecutiv.
- Toate meciurile din Liga 1 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #29 din Liga 1 a început vineri cu duelul Hermannstadt - FC Botoșani și se încheie luni cu partida Unirea Slobozia - Rapid.
Această rundă este una foarte importantă, deoarece putem afla toate echipele calificate în play-off.
Ca să se îndeplinească aceste condiții, U Cluj trebuie să învingă Oțelul, FC Argeș să câștige cu Dinamo, iar CFR Cluj să bată Farul.
Universitatea Craiova - Metaloglobus, live de la ora 15:00
Echipele de start:
- Universitatea Craiova: L. Popescu - Rus, Stefanovic, Screciu - Teles, Băluță, D. Matei, Anzor, Bancu - Etim, Nsimba
- Rezerve: Isenko, Lung, Romanchuk, Mogoș, Fălcușan, Fl. Ștefan, Mora, Al. Crețu, Houri, Baiaram, D. Muntean, Al Hamlawi
- Antrenor: Filipe Coelho
- Metaloglobus: Gavrilaș - Țîrlea, G. Dumitru, R. Bădescu, Pasagic - Irimia, Purece, Sabater, Zakir - Visic, Huiban
- Rezerve: Nedelcovici, D. Popa, R. Neacșu, Mpondo, Al. Gheorghe, L. Lis, Celaj, Carvalho, Ghimfus, D. Irimia, An. Sava
- Antrenor: Mihai Teja
- Arbitru: Moroiță Andrei (Ploieşti - Prahova)
- A1: Bîrdeş Romică (Piteşti - Argeş)
- A2: Bobe Ionuţ Marius (Bucureşti - Bucureşti)
- Arbitru VAR: Călin Iulian (Ştefăneşti - Argeş)
- Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa - Constanţa)
- Arbitru de rezervă: Avram Robert (Piteşti - Argeş)
- Obs. arbitri: Babadac Cristina (Reşiţa - Caraş Severin)
- Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)
Farul - CFR Cluj, live de la ora 20:00
- Arbitru: Andrei Florin (Târgu Mureş - Mureş)
A1: Vornicu Adrian (Iaşi - Iaşi)
A2: Vodă Alexandru (Alba Iulia - Alba)
Arbitru VAR: Coza Ionuţ (Cernica - Ilfov)
Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava - Suceava)
Arbitru de rezervă: Baban Vlad (Iaşi - Iaşi)
- Obs. arbitri: Ciubotariu Liviu (Galaţi - Galaţi)
- Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi (Ovidiu)
S-au jucat
U Cluj - Oțelul Galați 4-0
- Au marcat: Macalou (min. 4), Lukic (min. 27), Coubiș (min. 70), Drammeh (min. 75)
- Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)
- Arbitru: Marcel Bîrsan (București)
- Asistenți: Radu Ghinguleac (București) și Ionuț Neacșu (București)
- Arbitru VAR: Iulian Dima (București)
- Asistent VAR: Florin Mazilu (Satu Mare)
Galerie foto (9 imagini)
Hermannstadt - FC Botoșani 3-1
- Au marcat: Chorbadzhiyski (min. 17), Neguț (min. 32), Chițu (min. 50) / Bordeianu (min. 59)
Echipele de start:
- Hermannstadt : D. Lazar - Căpușă, A. Karo, Chorbadzhiyski - K. Ciubotaru - Dr. Albu, Ivanov, E. Florescu - Neguț, A. Chițu, Politic
Rezerve: Muțiu, Pop, Bârstan, I. Stoica, Issa, Simba, Jair, Ritivoi, Zargary, Afalna, L. Stancu, S. Buș
Antrenor: Dorinel Munteanu
- FC Botoșani: Anestis – Friday Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic – Bordeianu, Petrov – Mitrov, Bota, Mailat – Kovtalyuk
Rezerve: Kukic, Creț, Suta, David, Pănoiu, Ilaș. Dumitru, Aldair, Bodișteanu, Dumiter, Lopez, Papa
Antrenor: Leo Grozav
- Stadion: Municipal (Sibiu)
- Arbitru: Horațiu Feșnic // Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei
- Arbitru VAR: Sorin Costreie // AVAR: Andrei Antonie
Duminică, 1 martie
Petrolul - Csikszereda, live de la ora 15:45
- Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)
Dinamo - FC Argeș, live de la ora 18:00
- Stadion: Arena Naţională (București)
UTA Arad - FCSB, live de la ora 21:00
- Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)
Luni, 2 martie
Unirea Slobozia - Rapid, live de la ora 19:30
- Stadion: 1 Mai (Slobozia)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova⤴️
|28
|56
|2
|Dinamo⤴️
|28
|52
|3
|Rapid⤴️
|28
|52
|4
|U Cluj⤴️
|29
|51
|5
|CFR Cluj
|28
|47
|6
|FC Argeș
|28
|46
|7
|FCSB
|28
|43
|8
|FC Botoșani
|29
|42
|9
|UTA Arad
|28
|42
|10
|Oțelul Galați
|29
|41
|11
|Farul
|28
|37
|12
|Petrolul⤵️
|28
|28
|13
|Csikszereda⤵️
|28
|28
|14
|Unirea Slobozia⤵️
|28
|24
|15
|Hermannstadt⤵️
|29
|20
|16
|Metaloglobus⤵️
|28
|11