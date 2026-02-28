Liga 1, etapa #29 LIVE de la ora 15:00, Universitatea Craiova - Metaloglobus. Sțim 4 din cele 6 echipe calificate în play-off » Cum arată clasamentul

Etapa #29 din Liga 1 continuă cu duelurile U Craiova - Metaloglobus, de la ora 15:00, respectiv Farul - CFR Cluj, cu începere de la ora 20:00.

Vineri, U Cluj s-a impus fără emoții în meciul cu Oțelul Galați, scor 4-0, și a obținut calificarea în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea an consecutiv.

Toate meciurile din Liga 1 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #29 din Liga 1 a început vineri cu duelul Hermannstadt - FC Botoșani și se încheie luni cu partida Unirea Slobozia - Rapid.

Această rundă este una foarte importantă, deoarece putem afla toate echipele calificate în play-off.

Ca să se îndeplinească aceste condiții, U Cluj trebuie să învingă Oțelul, FC Argeș să câștige cu Dinamo, iar CFR Cluj să bată Farul.

Universitatea Craiova - Metaloglobus, live de la ora 15:00

Echipele de start:

Universitatea Craiova : L. Popescu - Rus, Stefanovic, Screciu - Teles, Băluță, D. Matei, Anzor, Bancu - Etim, Nsimba

: L. Popescu - Rus, Stefanovic, Screciu - Teles, Băluță, D. Matei, Anzor, Bancu - Etim, Nsimba Rezerve : Isenko, Lung, Romanchuk, Mogoș, Fălcușan, Fl. Ștefan, Mora, Al. Crețu, Houri, Baiaram, D. Muntean, Al Hamlawi

: Isenko, Lung, Romanchuk, Mogoș, Fălcușan, Fl. Ștefan, Mora, Al. Crețu, Houri, Baiaram, D. Muntean, Al Hamlawi Antrenor: Filipe Coelho

Metaloglobus : Gavrilaș - Țîrlea, G. Dumitru, R. Bădescu, Pasagic - Irimia, Purece, Sabater, Zakir - Visic, Huiban

: Gavrilaș - Țîrlea, G. Dumitru, R. Bădescu, Pasagic - Irimia, Purece, Sabater, Zakir - Visic, Huiban Rezerve : Nedelcovici, D. Popa, R. Neacșu, Mpondo, Al. Gheorghe, L. Lis, Celaj, Carvalho, Ghimfus, D. Irimia, An. Sava

: Nedelcovici, D. Popa, R. Neacșu, Mpondo, Al. Gheorghe, L. Lis, Celaj, Carvalho, Ghimfus, D. Irimia, An. Sava Antrenor: Mihai Teja

Arbitru: Moroiță Andrei (Ploieşti - Prahova)

Moroiță Andrei (Ploieşti - Prahova) A1: Bîrdeş Romică (Piteşti - Argeş)

Bîrdeş Romică (Piteşti - Argeş) A2: Bobe Ionuţ Marius (Bucureşti - Bucureşti)

Bobe Ionuţ Marius (Bucureşti - Bucureşti) Arbitru VAR: Călin Iulian (Ştefăneşti - Argeş)

Călin Iulian (Ştefăneşti - Argeş) Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa - Constanţa)

Marcu Claudiu (Constanţa - Constanţa) Arbitru de rezervă: Avram Robert (Piteşti - Argeş)

Obs. arbitri: Babadac Cristina (Reşiţa - Caraş Severin)

Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

Farul - CFR Cluj, live de la ora 20:00

Arbitru: Andrei Florin (Târgu Mureş - Mureş)

A1: Vornicu Adrian (Iaşi - Iaşi)

A2: Vodă Alexandru (Alba Iulia - Alba)

Arbitru VAR: Coza Ionuţ (Cernica - Ilfov)

Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava - Suceava)

Arbitru de rezervă: Baban Vlad (Iaşi - Iaşi)

Andrei Florin (Târgu Mureş - Mureş) Vornicu Adrian (Iaşi - Iaşi) Vodă Alexandru (Alba Iulia - Alba) Coza Ionuţ (Cernica - Ilfov) Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava - Suceava) Baban Vlad (Iaşi - Iaşi) Obs. arbitri: Ciubotariu Liviu (Galaţi - Galaţi)

Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi (Ovidiu)

S-au jucat

U Cluj - Oțelul Galați 4-0

Au marcat: Macalou (min. 4), Lukic (min. 27), Coubiș (min. 70), Drammeh (min. 75)

Stadion : Cluj Arena (Cluj-Napoca)

: Cluj Arena (Cluj-Napoca) Arbitru : Marcel Bîrsan (București)

: Marcel Bîrsan (București) Asistenți : Radu Ghinguleac (București) și Ionuț Neacșu (București)

: Radu Ghinguleac (București) și Ionuț Neacșu (București) Arbitru VAR : Iulian Dima (București)

: Iulian Dima (București) Asistent VAR: Florin Mazilu (Satu Mare)

Hermannstadt - FC Botoșani 3-1

Au marcat: Chorbadzhiyski (min. 17), Neguț (min. 32), Chițu (min. 50) / Bordeianu (min. 59)

Echipele de start:

Hermannstadt : D. Lazar - Căpușă, A. Karo, Chorbadzhiyski - K. Ciubotaru - Dr. Albu, Ivanov, E. Florescu - Neguț, A. Chițu, Politic

Rezerve: Muțiu, Pop, Bârstan, I. Stoica, Issa, Simba, Jair, Ritivoi, Zargary, Afalna, L. Stancu, S. Buș

Antrenor: Dorinel Munteanu

D. Lazar - Căpușă, A. Karo, Chorbadzhiyski - K. Ciubotaru - Dr. Albu, Ivanov, E. Florescu - Neguț, A. Chițu, Politic Muțiu, Pop, Bârstan, I. Stoica, Issa, Simba, Jair, Ritivoi, Zargary, Afalna, L. Stancu, S. Buș Dorinel Munteanu FC Botoșani: Anestis – Friday Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic – Bordeianu, Petrov – Mitrov, Bota, Mailat – Kovtalyuk

Rezerve: Kukic, Creț, Suta, David, Pănoiu, Ilaș. Dumitru, Aldair, Bodișteanu, Dumiter, Lopez, Papa

Antrenor: Leo Grozav

Stadion: Municipal (Sibiu)

Municipal (Sibiu) Arbitru: Horațiu Feșnic // Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei

Horațiu Feșnic // Valentin Avram, Alexandru Cerei Arbitru VAR: Sorin Costreie // AVAR: Andrei Antonie

Duminică, 1 martie

Petrolul - Csikszereda, live de la ora 15:45

Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)

Dinamo - FC Argeș, live de la ora 18:00

Stadion: Arena Naţională (București)

UTA Arad - FCSB, live de la ora 21:00

Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)

Luni, 2 martie

Unirea Slobozia - Rapid, live de la ora 19:30

Stadion: 1 Mai (Slobozia)

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 28 56 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 28 46 7 FCSB 28 43 8 FC Botoșani 29 42 9 UTA Arad 28 42 10 Oțelul Galați 29 41 11 Farul 28 37 12 Petrolul⤵️ 28 28 13 Csikszereda⤵️ 28 28 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 28 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport