Liga 1, etapa #29 LIVE de la ora 15:00, Universitatea Craiova - Metaloglobus. Sțim 4 din cele 6 echipe calificate în play-off » Cum arată clasamentul +9 foto
Liga 1
Superliga

Liga 1, etapa #29 LIVE de la ora 15:00, Universitatea Craiova - Metaloglobus. Sțim 4 din cele 6 echipe calificate în play-off » Cum arată clasamentul

alt-text Alexandru Smeu , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 28.02.2026, ora 14:44
alt-text Actualizat: 28.02.2026, ora 14:44
  • Etapa #29 din Liga 1 continuă cu duelurile U Craiova - Metaloglobus, de la ora 15:00, respectiv Farul - CFR Cluj, cu începere de la ora 20:00.
  • Vineri, U Cluj s-a impus fără emoții în meciul cu Oțelul Galați, scor 4-0, și a obținut calificarea în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea an consecutiv.
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #29 din Liga 1 a început vineri cu duelul Hermannstadt - FC Botoșani și se încheie luni cu partida Unirea Slobozia - Rapid.

Această rundă este una foarte importantă, deoarece putem afla toate echipele calificate în play-off.

Ca să se îndeplinească aceste condiții, U Cluj trebuie să învingă Oțelul, FC Argeș să câștige cu Dinamo, iar CFR Cluj să bată Farul.

Universitatea Craiova - Metaloglobus, live de la ora 15:00

Echipele de start:

  • Universitatea Craiova: L. Popescu - Rus, Stefanovic, Screciu - Teles, Băluță, D. Matei, Anzor, Bancu - Etim, Nsimba
  • Rezerve: Isenko, Lung, Romanchuk, Mogoș, Fălcușan, Fl. Ștefan, Mora, Al. Crețu, Houri, Baiaram, D. Muntean, Al Hamlawi
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Metaloglobus: Gavrilaș - Țîrlea, G. Dumitru, R. Bădescu, Pasagic - Irimia, Purece, Sabater, Zakir - Visic, Huiban
  • Rezerve: Nedelcovici, D. Popa, R. Neacșu, Mpondo, Al. Gheorghe, L. Lis, Celaj, Carvalho, Ghimfus, D. Irimia, An. Sava
  • Antrenor: Mihai Teja
  • Arbitru: Moroiță Andrei (Ploieşti - Prahova)
  • A1: Bîrdeş Romică (Piteşti - Argeş)
  • A2: Bobe Ionuţ Marius (Bucureşti - Bucureşti)
  • Arbitru VAR: Călin Iulian (Ştefăneşti - Argeş)
  • Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa - Constanţa)
  • Arbitru de rezervă: Avram Robert (Piteşti - Argeş)
  • Obs. arbitri: Babadac Cristina (Reşiţa - Caraş Severin)
  • Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

Farul - CFR Cluj, live de la ora 20:00

  • Arbitru: Andrei Florin (Târgu Mureş - Mureş)
    A1: Vornicu Adrian (Iaşi - Iaşi)
    A2: Vodă Alexandru (Alba Iulia - Alba)
    Arbitru VAR: Coza Ionuţ (Cernica - Ilfov)
    Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava - Suceava)
    Arbitru de rezervă: Baban Vlad (Iaşi - Iaşi)
  • Obs. arbitri: Ciubotariu Liviu (Galaţi - Galaţi)
  • Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi (Ovidiu)

S-au jucat

U Cluj - Oțelul Galați 4-0

  • Au marcat: Macalou (min. 4), Lukic (min. 27), Coubiș (min. 70), Drammeh (min. 75)
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)
  • Arbitru: Marcel Bîrsan (București)
  • Asistenți: Radu Ghinguleac (București) și Ionuț Neacșu (București)
  • Arbitru VAR: Iulian Dima (București)
  • Asistent VAR: Florin Mazilu (Satu Mare)
U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (8).jpg
U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (8).jpg

Galerie foto (9 imagini)

U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (1).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (2).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (3).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (4).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+9 Foto
Galerie foto (9 imagini)

Hermannstadt - FC Botoșani 3-1

  • Au marcat: Chorbadzhiyski (min. 17), Neguț (min. 32), Chițu (min. 50) / Bordeianu (min. 59)

Echipele de start:

  • Hermannstadt : D. Lazar - Căpușă, A. Karo, Chorbadzhiyski - K. Ciubotaru - Dr. Albu, Ivanov, E. Florescu - Neguț, A. Chițu, Politic
    Rezerve: Muțiu, Pop, Bârstan, I. Stoica, Issa, Simba, Jair, Ritivoi, Zargary, Afalna, L. Stancu, S. Buș
    Antrenor: Dorinel Munteanu
  • FC Botoșani: Anestis – Friday Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic – Bordeianu, Petrov – Mitrov, Bota, Mailat – Kovtalyuk
    Rezerve: Kukic, Creț, Suta, David, Pănoiu, Ilaș. Dumitru, Aldair, Bodișteanu, Dumiter, Lopez, Papa
    Antrenor: Leo Grozav
  • Stadion: Municipal (Sibiu)
  • Arbitru: Horațiu Feșnic // Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei
  • Arbitru VAR: Sorin Costreie // AVAR: Andrei Antonie

Duminică, 1 martie

Petrolul - Csikszereda, live de la ora 15:45

  • Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)

Dinamo - FC Argeș, live de la ora 18:00

  • Stadion: Arena Naţională (București)

UTA Arad - FCSB, live de la ora 21:00

  • Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)

Luni, 2 martie

Unirea Slobozia - Rapid, live de la ora 19:30

  • Stadion: 1 Mai (Slobozia)

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2856
2Dinamo⤴️2852
3Rapid⤴️2852
4U Cluj⤴️2951
5CFR Cluj2847
6FC Argeș2846
7FCSB2843
8FC Botoșani2942
9UTA Arad2842
10Oțelul Galați2941
11Farul2837
12Petrolul⤵️2828
13Csikszereda⤵️2828
14Unirea Slobozia⤵️2824
15Hermannstadt⤵️2920
16Metaloglobus⤵️2811
⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

otelul galati Universitatea Cluj liga 1 fc botosani hermannstadt etapa 29
