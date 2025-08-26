Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit bugetul roș-albilor din acest sezon.

Oficialul alb-roșiilor speră să mai transfere 2-3 jucători.

Dinamo are un start bun de sezon. „Câinii” au acumulat 12 puncte, trei victorii, trei remize și o înfrângere, după primele șapte etape, iar acum Andrei Nicolescu a venit cu o nouă veste bună pentru fani.

Andrei Nicolescu a dezvăluit ce buget are Dinamo în acest sezon

Președintele lui Dinamo a anunțat că bugetul clubului e undeva la 12.000.000 de euro, începând cu noua stagiune.

„Predicțiile sunt acolo. Noi tot timpul, în toți anii ăștia ne-am asumat pe zona de salarii, tot ce înseamnă costuri cu jucătorii o lipsă de predictibilitate cu 10%.

Problema apare când treci de 15% apropo de costurile cu jucătorii pentru a forma un lot competitiv, așa cum consideră și partea tehnică și cea administrativă.

Noi în fiecare an am încercat să creștem bugetul de salarii. În același timp, anul ăsta noi am crescut și bugetul administrativ pentru tot ce înseamnă Dinamo.

Dinamo nu se poate compara cu un club normal. Are o infrastructură care trebuie să comunice cu toți fanii și să fie cumva la un nivel. Dar și anul ăsta, Dinamo e un deficit.

Asta înseamnă că acționarii vin al treilea an consecutiv cu aport suplimentar pentru a finanțat clubul. Construim și ușor, ușor, putem să ajungem la un Dinamo care să producă.

Sumă de buget total? Undeva spre 12 milioane, probabil”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro

10.000.000 de euro a fost bugetul lui Dinamo în sezonul 2024-2025

Întrebat și despre media salarială a echipei, Nicolescu a răspuns:

„Suntem un pic mai sus decât anul trecut. Sunt bani dar nu sunt bani la nivelul primelor 4 echipe care investesc. Și încercăm să prognozăm foarte bine să fim în ceea ce ne dorim noi. Avem pentru fiecare post din cei 24 care sunt acolo o limită”.

Andrei Nicolescu: „Dinamo va mai face 2-3 transferuri”

„Sperăm și noi să mai vină jucători, căutăm soluțiile potrivite. Acum depinde și de ce perspectivă are fiecare. Noi nu ne-am dorit nici în anul acesta să aducem niște jucători care să aibă un statut de vedetă, să fie un jucător care să aibă din mai multe puncte de vedere acest statut. Aici ne gândim unde au jucat, ce salarii vor și așteptările pentru care vin aici.

Ne-am dorit mai mult să aducem jucători-proiect, cu foarte mare calitate și să poată să demonstreze și să se integreze imediat. Am găsit tineri, dar și jucători cu oarecare experiență. Cei care au venit și au experiență s-au integrat.

Cam acolo ne situăm noi, încercăm să găsim jucători români cu mare potențial, jucători care să fie într-un trend ascendent. Să fie și din punct de vedere al caracterului ceea ce ne dorim pentru grupul acesta. La final, trebuie să și ne permitem să-l aducem. Vor fi 2-3 transferuri”, a declarat Andrei Nicolescu.

