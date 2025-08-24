„Ăsta e jocul lui Dinamo?!”  Prestația formației lui Kopic din victoria cu U Cluj, criticată vehement: „Trei puncte din nimic” +6 foto
Jucătorii lui Dinamo, după victoria cu U Cluj/ Foto:sportpictures.eu
Superliga

„Ăsta e jocul lui Dinamo?!” Prestația formației lui Kopic din victoria cu U Cluj, criticată vehement: „Trei puncte din nimic”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 13:40
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 13:40
  • U CLUJ - DINAMO 0-1. Cunoscutul comentator sportiv Bogdan Cosmescu a vorbit despre victoria roș-albilor din derby-ul etapei #7 din Liga 1.

Partida de pe Cluj Arena a fost una echilibrată, iar golul victoriei a venit în ultimele minute de joc. Alexandru Pop a înscris, cu puțin noroc, din pasa lui Sivis și a adus cele 3 puncte în „Ștefan cel Mare”.

U CLUJ - DINAMO 0-1. Bogdan Cosmescu: „Trei puncte din nimic!”

Comentatorul sportiv nu a fost impresionat de prestația elevilor lui Zeljko Kopic.

Cosmescu e de părere că lui Dinamo îi va fi foarte greu să obțină maximum de puncte din partida cu Hermannstadt, dacă jocul va arăta la fel ca cel de la Cluj.

„Ăsta e jocul lui Dinamo? A făcut trei puncte cu Metaloglobus din nimic, trei puncte aici cu U Cluj din puţin. Egalul nu era echitabil? Se putea întâmpla să se termine 0-0, fără probleme, dar tu câştigi puncte importante.

Ţi s-a părut că jocul lui Dinamo a fost grozav? Nu mi s-a părut. A fost mai bun decât al Clujului, fără discuţie, dar nu mi s-a părut grozav. Să zici «Bă, ce joacă Dinamo asta, e nenorocire, prăpăd». Nu mi s-a părut. Cu jocul ăsta etapa următoare te aştepţi să nu câştige cu cine are acasă (n.r. - Hermannstadt).

E adevărat că în fotbal e important să iei puncte. După cum a zis şi Kopic, eu nu sunt convins că ăsta e un lot care să-i permită lui Dinamo să-şi atingă obiectivele anul ăsta. Poate mă înşel, dar dacă vrei să joci în cupele europene nu sunt convins că nu mai ai nevoie de oameni. În faţă ai nevoie, de un vârf”, a declarat Cosmescu la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (6).jpg
Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (6).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (1).jpg Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (2).jpg Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (3).jpg Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (4).jpg Dinamo la antrenament 12 august 2025 FOTO FB Dinamo (5).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Grație succesului cu U Cluj, Dinamo a acumulat 12 puncte și a urcat provizoriu pe locul 5.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Pop în U Cluj - Dinamo

dinamo bucuresti Universitatea Cluj dinamo liga 1 u cluj Bogdan Cosmescu superliga
