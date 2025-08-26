Stoica, dezamăgitor  Ianis, înlocuit după pauză în meciul Estrela - Alverca, prima partidă ca titular în Portugalia

Ianis Stoica a fost titularizat în premieră la Estrela Amadora, în meciul cu Alverca, din campionatul Portugaliei, scor 2-2.

Atacantul român a jucat slab, iar antrenorul l-a înlocuit după prima repriză.

Fotbalistul român Ianis Stoica (22 de ani) a fost titular pentru prima dată la Estrela Amadora în partida cu Alverca, disputată luni seară, pe teren propriu, în etapa a 3-a a campionatului Portugaliei.

Ianis Stoica a tras un singur șut. În peluză!

Folosit ca al doilea vârf într-un sistem 3-5-2, Stoica s-a simțit izolat între fundașii centrali și n-a reușit să se vadă prea mult în joc. Fostul internațional de tineret a încercat câteva demarcări în stânga pentru a scăpa de marcaj și a intra în posesia mingii.

În urma unei astfel de acțiuni, Ianis Stoica a finalizat o acțiune în minutul 25: șut cu dreptul de la marginea careului mare, mult peste poartă. În peluză! Asta a fost singura lui realizare în prima repriză.

Înlocuitorul lui Ianis Stoica a ratat un penalty

Alverca s-a arătat mai pragmatică și mai periculoasă, desprinzându-se la 2-0 prin golurile lui Nouzzi (37') și Marezi (45+4'). Gazdele au redus din handicap în finalul primei reprize, grație unui gol spectaculos cu călcâiul semnat de Fabio Ronaldo (45+7'), stabilind scorul pauzei.

La reluare, Ianis Stoica a fost înlocuit cu Kikas, iar Estrela Amadora a avut mai multă consitență în atac. În minutul 60, Kikas a ratat un penalty, dar gazdele au egalat imediat după, printr-o lovitură liberă senzațională transformată de Cabral (63). S-a terminat 2-2!

Ianis Stoica, transferat de Estrela Amadora în această vară de la Hermannstadt, pentru 1,5 milioane de euro, a mai evoluat în primele două runde din postura de rezervă.

El a reușit să marcheze la debut un gol prin care a salvat un punct pentru echipa sa în deplasarea de la Estoril Praia (1-1). Cu Benfica a jucat 30 de minute, dar n-a putut împiedica înfrângerea, scor 0-1.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport