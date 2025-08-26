Stoica, dezamăgitor  Ianis, înlocuit după pauză în meciul Estrela - Alverca, prima partidă ca titular în Portugalia
Ianis Stoica a jucat slab și a fost schimbat la pauză în Estrela Amadora - Alverca. Foto: Imago
Stranieri

Stoica, dezamăgitor Ianis, înlocuit după pauză în meciul Estrela - Alverca, prima partidă ca titular în Portugalia

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 26.08.2025, ora 09:06
alt-text Actualizat: 26.08.2025, ora 11:09
  • Ianis Stoica a fost titularizat în premieră la Estrela Amadora, în meciul cu Alverca, din campionatul Portugaliei, scor 2-2.
  • Atacantul român a jucat slab, iar antrenorul l-a înlocuit după prima repriză.

Fotbalistul român Ianis Stoica (22 de ani) a fost titular pentru prima dată la Estrela Amadora în partida cu Alverca, disputată luni seară, pe teren propriu, în etapa a 3-a a campionatului Portugaliei.

Debut senzațional Rezumatul VIDEO.  Cristi Chivu, show la primul meci în Serie A pe banca lui Inter! Goluri pe bandă!
Citește și
Debut senzațional Rezumatul VIDEO. Cristi Chivu, show la primul meci în Serie A pe banca lui Inter! Goluri pe bandă!
Citește mai mult
Debut senzațional Rezumatul VIDEO.  Cristi Chivu, show la primul meci în Serie A pe banca lui Inter! Goluri pe bandă!

Ianis Stoica a tras un singur șut. În peluză!

Folosit ca al doilea vârf într-un sistem 3-5-2, Stoica s-a simțit izolat între fundașii centrali și n-a reușit să se vadă prea mult în joc. Fostul internațional de tineret a încercat câteva demarcări în stânga pentru a scăpa de marcaj și a intra în posesia mingii.

În urma unei astfel de acțiuni, Ianis Stoica a finalizat o acțiune în minutul 25: șut cu dreptul de la marginea careului mare, mult peste poartă. În peluză! Asta a fost singura lui realizare în prima repriză.

Înlocuitorul lui Ianis Stoica a ratat un penalty

Alverca s-a arătat mai pragmatică și mai periculoasă, desprinzându-se la 2-0 prin golurile lui Nouzzi (37') și Marezi (45+4'). Gazdele au redus din handicap în finalul primei reprize, grație unui gol spectaculos cu călcâiul semnat de Fabio Ronaldo (45+7'), stabilind scorul pauzei.

La reluare, Ianis Stoica a fost înlocuit cu Kikas, iar Estrela Amadora a avut mai multă consitență în atac. În minutul 60, Kikas a ratat un penalty, dar gazdele au egalat imediat după, printr-o lovitură liberă senzațională transformată de Cabral (63). S-a terminat 2-2!

Ianis Stoica, transferat de Estrela Amadora în această vară de la Hermannstadt, pentru 1,5 milioane de euro, a mai evoluat în primele două runde din postura de rezervă.

El a reușit să marcheze la debut un gol prin care a salvat un punct pentru echipa sa în deplasarea de la Estoril Praia (1-1). Cu Benfica a jucat 30 de minute, dar n-a putut împiedica înfrângerea, scor 0-1.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Adrian Rus, aproape de transfer Internaționalul român ar urma să semneze cu o fostă campioană din Italia
Citește și
Adrian Rus, aproape de transfer Internaționalul român ar urma să semneze cu o fostă campioană din Italia
Citește mai mult
Adrian Rus, aproape de transfer Internaționalul român ar urma să semneze cu o fostă campioană din Italia
Rednic, out de la Standard?  Ce scriu belgienii după rezultatele sub așteptări ale tehnicianului român
Citește și
Rednic, out de la Standard? Ce scriu belgienii după rezultatele sub așteptări ale tehnicianului român
Citește mai mult
Rednic, out de la Standard?  Ce scriu belgienii după rezultatele sub așteptări ale tehnicianului român

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
portugalia Estrela Amadora ianis stoica
Știrile zilei din sport
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Superliga
26.08
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Citește mai mult
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Liga Campionilor
26.08
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Citește mai mult
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Superliga
26.08
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Citește mai mult
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Superliga
26.08
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Citește mai mult
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
Fotograful exclus de la US Open ripostează A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
Fotograful exclus de la US Open ripostează  A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
10:27
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
10:40
„Jucătorii nu au valoare” Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
„Jucătorii nu au valoare”  Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
10:03
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Media
26.08
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Citește mai mult
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
26.08
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
26.08
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
26.08
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 10 rapid 12 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
27.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share