Țintele lui Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat ce transferuri vor „câinii” în această iarnă: „Ar fi ideal”

Andrei Nicolescu (49 de ani) a anunțat că Dinamo își dorește să facă patru transferuri în această iarnă.

Președintele roș-albilor a dat și ultimele detalii despre situația lui Kennedy Boateng (29 de ani).

Andrei Nicolescu a declarat că Dinamo va încerca să aducă doi fundași centrali, un fundaș stânga care să concureze cu Raul Opruț și un atacant, în contextul în care „câinii” s-au confruntat cu probleme majore în compartimentul ofensiv pe parcursul acestui sezon.

Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo vrea să facă patru transferuri: „Ar fi numărul ideal”

„Tocmai am încheiat discuția asta la Săftica, și cu Mister (n.r. Zeljko Kopic), și cu Cosmin (n.r. Mihalescu, directorul sportiv al clubului) și patru ar fi numărul ideal.

Fundași centrali, să vedem ce opțiuni avem la Opruț, trebuie să găsim o opțiune și acolo pentru o dublură. Evident, căutăm și un atacant.

Ăsta ar fi scenariul ideal. Mister consideră că suntem foarte bine acoperiți la momentul ăsta la mijlocul terenului”, a declarat Andrei Nicolescu, citat de fanatik.ro.

Andrei Nicolescu, despre situația lui Kennedy Boateng

Ajuns la Dinamo în vara lui 2024, Kennedy Boateng a fost om de bază în compartimentul defensiv al echipei antrenate de Zeljko Kopic încă de la sosirea sa în „Ștefan cel Mare”.

Stoperul togolez se află în ultimele 6 luni de contract cu roș-albii, iar, în cazul în care Dinamo nu va reuși să ajungă la un consens pentru prelungire, jucătorul va putea negocia liber cu orice alt club.

Nicolescu a confirmat faptul că o formație din Rusia vrea să-l transfere pe Boateng.

„Da, clar că există riscul ăsta, să jucăm cu el doar până în vară. Nu e nimic scris, sunt niște discuții. Am fost contactați de o echipă din Rusia, sunt niște discuții de genul ăsta.

Kennedy Boateng/ Foto: GOLAZO.ro

Nu e una dintre primele 3-4 echipe din campionat”, a concluzionat președintele lui Dinamo pentru sursa citată.

1.000.000 de euro este cota lui Kennedy Boatent, potrivit transfermarkt.ro

