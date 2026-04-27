Dinamo - Rapid 3-1. George Pușcaș (30 de ani) a venit cu noi detalii despre starea sa sănătate și forma fizică pe care o traversează.

Atacantul a bifat până acum 5 apariții pentru „alb-roșii”, însă nu a rămas 90 de minute pe gazon în niciuna dintre ele, chiar dacă în ultimele două a început ca titular.

George Pușcaș: „Am refuzat operație. E un risc pe care mi-l asum”

Atacantul s-a confruntat în ultimele luni cu o pubalgie, iar durerile inghinale i-au făcut probleme inclusiv în urmă cu o lună.

„Să vedem, încă nu știu (n.r. - dacă poate juca un meci complet). Eu m-am simțit bine astăzi (n.r. - duminică), sunt din ce în ce mai bine. Am jucat și după trei zile, depinde cum reacționează și corpul și durerea pe care o mai am. O gestionăm împreună cu echipa, cu grupul, cu staff-ul și vedem cum mă regăsesc la final.

A fost un doctor care voia să mă opereze a doua zi, după ce m-a controlat, am refuzat și clubul a fost de acord să rămân pentru cât mai multe meciuri până la final, să ne atingem obiectivele și să pot să dau o mână de ajutor și să pot să contribui cât mai mult cu colegii.

E un risc pe care mi-l asum. E ok. Mă simt bine și dacă continuă tot așa, poate să fie și mai bine”, a declarat Pușcaș, după meci.

George Pușcaș: „Europa este obiectivul principal”

Cât despre meciul cu Rapid și rezultatul final, Pușcaș a transmis:

„Nu neapărat că ne așteptam o diferență atât de mare, dar ne așteptam să avem o reacție bună. Având în vedere că am jucat 120 de minute în Cupă și pierzând în modul ăla, voiam să avem un răspuns bun astăzi și să fim bine.

Ne bucurăm, chiar dacă diferența de goluri nu e mare, totuși am bătut și suntem foarte fericiți”, a mai spus Pușcaș.

Întrebat dacă Dinamo reintră acum în lupta pentru titlu, atacantul a transmis:

„Noi cred că ne gândim de la meci la meci să facem bine, să găștigăm. Suntem acolo toți, nu am vrea să punem presiune, să ne gândim acum că am intrat în lupta pentru titlu.

Cu siguranță Europa e mai aproape și ăsta trebuie să fie obiectivul nostru principal. Și dacă jucăm cum am jucat astăzi, nu avem cum să nu ne îndeplinim obiectivul”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport