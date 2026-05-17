„Am simțit o înțepătură” George Pușcaș, după ce a ieșit accidentat din meciul cu CFR Cluj: „Să nu fie mai rău”

DINAMO - CFR CLUJ 0-0. George Pușcaș (30 de ani), atacantul „câinilor”, a vorbit despre accidentarea suferită în timpul partidei.

George Pușcas a acuzat probleme medicale la coapsa piciorului drept și a fost schimbat de Zeljko Kopic în minutul 38 al partidei.

DINAMO - CFR CLUJ 0-0 . George Pușcaș: „Am simțit o înțepătură”

După fluierul de final al meciului, atacantul a declarat că nu a vrut să forțeze, deoarece s-ar fi putut alege cu o accidentare mult mai serioasă, în condițiile în care se confruntă și cu o hernie inghinală.

„Am simțit o înțepătură pe coapsă, având în vedere că s-au acumulat și minute la mine. Am mai și forțat în ultimul timp, cu problemele pe care le am, și am zis să ies preventiv, ca să nu fie mai rău.

Să vedem ce părere mai au și alți doctori, dacă pot să o rezolv fără operație sau dacă trebuie să mă operez de hernie.

Nu e ceva dificil, dar ar trebui să o rezolv, că nu pot să continui să o duc pe antiinflamatoare, medicamente și așa mai departe”, a declarat George Pușcaș la Digi Sport.

George Pușcaș: „Nu mă gândesc să lipsesc de acolo”

După remiza cu CFR Cluj, Dinamo nu va mai putea termina sezonul mai sus de locul 4, poziție care duce la barajul pentru Conference League.

Pușcaș a declarat că, în ciuda problemelor cu care se confruntă, nu concepe să nu joace în partida cu FCSB sau FC Botoșani

„Cu siguranță sunt optimist, dar nu mă gândesc să lipsesc de acolo. Dar normal, trebuie să fac niște analize, un RMN sau ce e necesar ca să văd exact problema”, a concluzionat atacantul lui DInamo.

FOTO. Dinamo - CFR Cluj 0-0

