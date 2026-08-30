Încă o plecare de la Dinamo?  Andrei Nicolescu, anunț despre atacantul lui Nuno Campos: „Sunt niște discuții”
Foto: Sport Pictures
Superliga

Încă o plecare de la Dinamo? Andrei Nicolescu, anunț despre atacantul lui Nuno Campos: „Sunt niște discuții”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 14:42
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 15:02
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre potențiala plecare a atacantului Mamoudou Karamoko (27 de ani) de la gruparea alb-roșie.
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Sosit în vara anului trecut, Karamoko a devenit un jucător indispensabil pentru Dinamo. Are și un început promițător de campionat, cu două goluri marcate în 4 meciuri.

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Andrei Nicolescu, despre Karamoko: „La momentul ăsta sunt niște discuții”

Andrei Nicolescu a anunțat că există câteva discuții privind transferul vârfului francez, dar Karamoko va putea pleca de la Dinamo doar în cazul unei oferte de nerefuzat.

„La momentul ăsta sunt niște discuții, dar, evident, nu e nimic stabilit și jucătorul trebuie să-și exprime opțiunea. Am văzut declarația lui după meciul de ieri (1-1 cu Corvinul), probabil are și el niște discuții pe care nu le știm noi, dar în momentul ăsta nu e nimic concret.

La Dinamo, pentru prețul corect cam toată lumea e de vânzare, cu excepția celor pe care i-am transferat acum. Îmi e greu să cred că va veni o ofertă pentru ei într-o săptămână, două.

Cam ăsta e trendul, însă trebuie să fie ceea ce clubul consideră că e corect ca și preț pentru valoarea lor”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

750.000 de euro
este cota de piață a lui Mamoudou Karamoko, conform Transfermarkt

Karamoko a fost transferat de Dinamo în vara anului trecut, de la Copenhaga. În primul sezon în tricoul „câinilor”, francezul a marcat 7 goluri și a oferit o pasă decisivă în 28 de meciuri jucate.

În actuala stagiune, Karamoko a bifat 4 apariții, reușind să înscrie două goluri: cu Rapid, scor 1-0, în etapa 5, și împotriva Corvinului, scor 1-1, în etapa 7.

Momentan sunt aici, sunt jucătorul lui Dinamo, sunt concentrat pe Ligă. Nu mă gândesc acum dacă o să plec. Mă concentrez pe Dinamo. Mamoudou Karamoko, atacant Dinamo

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Corvinul - Dinamo 1-1

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