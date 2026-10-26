Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a reacționat la declarațiile făcute de Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj.

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La finalul partidei din Gruia, scor 2-2, Șumudică a acuzat galeria „câinilor” de scandări rasiste la adresa sa: „Țiganule, țiganule!”.

Andrei Nicolescu: „Nu putem să spunem că au fost cu tentă rasistă scandările de aseară”

Președintele lui Dinamo nu consideră grave scandările ultrașilor și respinge acuzațiile de rasism.

„Acum, sincer, la strigările astea chiar nu mi s-a părut că a fost ceva într-o zonă din asta pe care am mai discutat-o înainte, referitor la vreo minoritate sau ceva.

Cred că a fost mai mult un schimb de replici între antrenorul CFR-ului și galeria noastră. Dar astea nu pot fi catalogate ca strigări cu tentă rasistă.

Cred că le dăm noi o tentă din ce în ce mai dramatică, așa. E clar că este în vocabularul galeriilor și că, ușor-ușor, se schimbă această tendință, cu toți actorii la masă care încearcă să responsabilizeze și să discute rațional despre asta.

Dacă ne ducem în extremă și unii, și alții, de ce să inflamăm și să aibă presa subiecte? Dar cred că, dacă discutăm logic, ușor-ușor, lucrurile astea o să se diminueze și, la un moment dat, o să dispară. Dar peste noapte nu se poate întâmpla vreo minune”, a declarat Andrei Nicolescu la emisiunea „Liga DigiSport”.

Nu putem să spunem că au fost scandări cu tentă rasistă aseară. Cu tot respectul pentru Șumudică, el nu e o minoritate. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Ce a declarat Marius Șumudică după remiza cu Dinamo

La conferința de presă de după meci, Șumudică a avut o reacție dură:

„Felicit galeria adversă, care a strigat spre final iar lucruri rasiste, nu știu dacă ați auzit, care nu-și au locul pe stadioanele de fotbal. M-au făcut de etnie romă.

Țin să le spun celor de la Dinamo că sunt alb și câteodată, când am emoții, mă albesc și mai rău la față. Câteodată îmi zice mama să iau un calciu.

Deci sunt destul de alb. Nu sunt cum strigau ei. Ca să vă spun exact, ați auzit cum se striga? «Țiganule, țiganule!».

Consider că aceste scandări nu-și au locul pe terenul de fotbal. Nu-și au locul. Opriți-vă!

Păi, dacă mă uit printre voi, sunt alții mai închiși la culoare decât mine. Dar o să mă duc să vorbesc, să iau niște băieți, să mă duc pe la solar, să le fac pe plac, să arăt la fel cum considerați că sunt eu” a declarat Marius Șumudică.

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