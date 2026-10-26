FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo

A fost un weekend plin cu meciuri extrem de așteptate. Capetele de afiș: FCSB - Rapid, de sâmbătă, și Barcelona - Real Madrid, disputat duminică.

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FCSB - Rapid a fost meciul care a câștigat duelul audiențelor TV ale meciurilor disputate în weekend-ul care s-a încheiat ieri și care a propus inclusiv cel mai atractiv meci, la nivel de campionate, din tot fotbalul mondial: Barcelona - Real Madrid.

FCSB - Rapid s-a jucat în etapa a 13-a din Superligă, sâmbătă, pe Arena Națională, cu începere de la ora 21:00. Derby-ul a făcut audiență superioară față de El Clasico, care s-a jucat duminică, de la ora 22:00. Ambele partide au fost transmise în direct de aceleași televiziuni: Digi Sport și Prima Sport.

FCSB - Rapid 4-1 a înregistrat un rating de 5,6%

Barcelona - Real 1-2 a avut un rating mediu de 4,5%

Datele sunt pentru publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național și arată un plus pentru FCSB - Rapid de circa 25%.

În schimb, raportat la cota de piață, duelul din Spania a stat mai bine: s-a apropiat de 21%, față de numai 18% pentru confruntarea de pe Arena Națională.

Explicația e dată de faptul că sâmbătă, între 21:00 și 23:00, consumul de televiziuni a fost mai mare, în comparație cu duminică, între 22:00 și 00:00.

Cota de piață determină câte televizoare sunt pe meciul respectiv, dar raportat la televizoarele deschise în acel interval, în timp ce ratingul măsoară audiența raportat la toate televizoarele existente în România, indiferent că sunt sau nu pornite.

Insula Iubirii, circa 30% peste FCSB - Rapid

În ciuda faptului că a bătut El Clasico, FCSB - Rapid nu a emis pretenții pentru a fi în top 3-5 programe TV ale zilei de sâmbătă.

Lider incontestabil a fost Insula Iubirii, cu care Antena 1 a avut un rating mediu, pe parcursul celor peste 3 ore și jumătate, de 7,2%.

Chiar și comparativ cu alte derby-uri FCSB - Rapid din ultimul an, cel de acum a fost cel mai puțin urmărit. De exemplu, meciul din decembrie 2025, precedenta confruntare între cele două, câștigată de FCSB cu 2-1, a avut atunci aproape 8% rating.

Duminică, tot în prime-time, s-a disputat un alt meci bun de Superliga: CFR - Dinamo 2-2. Confruntarea din Gruia a avut 3,7% rating, cu doar 17% sub Barcelona - Real Madrid.

Audiențe ale diferitelor meciuri din acest weekend

FCSB - Rapid 4-1 5,6%

Barcelona - Real 1-2 4,5

CFR - Dinamo 2-2 3,7

Corvinul - U Cluj 0-3 1,6

FC Argeș - UTA 0-1 1,4

Farul - Oțelul 4-3 1,1

Inter - Fiorentina 2-1 0,9

Napoli - AS Roma 3-3 0,25

* audiența e raportată la publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, cumulat pentru ambele posturi TV care au difuzat jocurile: Digi Sport și Prima Sport

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