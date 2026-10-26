FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo +63 foto
FCSB - RAPID VS. EL CLASICO! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo (IMAGO, Iosif Popescu / fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 14:40
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 14:44
  • A fost un weekend plin cu meciuri extrem de așteptate. Capetele de afiș: FCSB - Rapid, de sâmbătă, și Barcelona - Real Madrid, disputat duminică.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB - Rapid a fost meciul care a câștigat duelul audiențelor TV ale meciurilor disputate în weekend-ul care s-a încheiat ieri și care a propus inclusiv cel mai atractiv meci, la nivel de campionate, din tot fotbalul mondial: Barcelona - Real Madrid.

De ce a învins Real Madrid „Galacticii” au surprins Barcelona. Organizare marca Mourinho: agresivitate, eficiență. Unde a fost Yamal?
Citește și
De ce a învins Real Madrid „Galacticii” au surprins Barcelona. Organizare marca Mourinho: agresivitate, eficiență. Unde a fost Yamal?
Citește mai mult
De ce a învins Real Madrid „Galacticii” au surprins Barcelona. Organizare marca Mourinho: agresivitate, eficiență. Unde a fost Yamal?

FCSB - Rapid s-a jucat în etapa a 13-a din Superligă, sâmbătă, pe Arena Națională, cu începere de la ora 21:00. Derby-ul a făcut audiență superioară față de El Clasico, care s-a jucat duminică, de la ora 22:00. Ambele partide au fost transmise în direct de aceleași televiziuni: Digi Sport și Prima Sport.

  • FCSB - Rapid 4-1 a înregistrat un rating de 5,6%
  • Barcelona - Real 1-2 a avut un rating mediu de 4,5%

Datele sunt pentru publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național și arată un plus pentru FCSB - Rapid de circa 25%.

În schimb, raportat la cota de piață, duelul din Spania a stat mai bine: s-a apropiat de 21%, față de numai 18% pentru confruntarea de pe Arena Națională.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Patric Pavel
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Patric Pavel

Galerie foto (63 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+63 Foto
labels.photo-gallery

Explicația e dată de faptul că sâmbătă, între 21:00 și 23:00, consumul de televiziuni a fost mai mare, în comparație cu duminică, între 22:00 și 00:00.

Cota de piață determină câte televizoare sunt pe meciul respectiv, dar raportat la televizoarele deschise în acel interval, în timp ce ratingul măsoară audiența raportat la toate televizoarele existente în România, indiferent că sunt sau nu pornite.

Barcelona - Real Madrid FOTO Imago
Barcelona - Real Madrid FOTO Imago

Galerie foto (17 imagini)

Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago Barcelona - Real Madrid FOTO Imago
+17 Foto
labels.photo-gallery

Insula Iubirii, circa 30% peste FCSB - Rapid

În ciuda faptului că a bătut El Clasico, FCSB - Rapid nu a emis pretenții pentru a fi în top 3-5 programe TV ale zilei de sâmbătă.

Lider incontestabil a fost Insula Iubirii, cu care Antena 1 a avut un rating mediu, pe parcursul celor peste 3 ore și jumătate, de 7,2%.

Chiar și comparativ cu alte derby-uri FCSB - Rapid din ultimul an, cel de acum a fost cel mai puțin urmărit. De exemplu, meciul din decembrie 2025, precedenta confruntare între cele două, câștigată de FCSB cu 2-1, a avut atunci aproape 8% rating.

Duminică, tot în prime-time, s-a disputat un alt meci bun de Superliga: CFR - Dinamo 2-2. Confruntarea din Gruia a avut 3,7% rating, cu doar 17% sub Barcelona - Real Madrid.

Audiențe ale diferitelor meciuri din acest weekend

  • FCSB - Rapid 4-1 5,6%
  • Barcelona - Real 1-2 4,5
  • CFR - Dinamo 2-2 3,7
  • Corvinul - U Cluj 0-3 1,6
  • FC Argeș - UTA 0-1 1,4
  • Farul - Oțelul 4-3 1,1
  • Inter - Fiorentina 2-1 0,9
  • Napoli - AS Roma 3-3 0,25

* audiența e raportată la publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, cumulat pentru ambele posturi TV care au difuzat jocurile: Digi Sport și Prima Sport

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
dinamo bucuresti Real Madrid CFR Cluj fc barcelona el clasico rapid audienta tv fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:06
Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția LaLiga
Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar  numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția LaLiga
13:12
Vești despre Musi și Pușcaș Ce se întâmplă cu absenții din atacul lui Dinamo
Vești despre Musi și Pușcaș Ce se întâmplă cu absenții din atacul lui Dinamo
13:04
Dispare clubul de tradiție? Lovitură la TAS după cazul jucătorului care a fost în comă: „Vor să șterpelească o sumă enormă!”
Dispare clubul de tradiție? Lovitură la TAS după cazul jucătorului care a fost în comă: „Vor să șterpelească o sumă enormă!”
13:50
Revoltă în tenisul mondial Campionii de la dublu cer ATP să renunțe la tăierile care amenință viitorul probei
Revoltă în tenisul mondial Campionii de la dublu cer ATP să renunțe la tăierile care amenință viitorul probei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Top stiri
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Superliga
26.10
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Citește mai mult
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Campionate
26.10
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Citește mai mult
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Superliga
26.10
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Citește mai mult
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe
B365
03:00
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe
Citește mai mult
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 14 rapid 51 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share