De ce a plecat Olsen Andrei Nicolescu a vorbit despre mijlocașul danez: „Un jucător nemulțumit e greu de convins să performeze”

Andrei Nicolescu, administratorul special al echipei Dinamo, a comentat plecarea lui Patrick Olsen (31 de ani).

Mijlocașul nu a făcut deplasarea cu echipa în cantonamentul din Polonia și s-a întors în Danemarca.

Decizia plecării ar fi fost influențată de un conflict cu antrenorul Zeljko Kopic, când i-ar fi reproșat tehnicianului metodele de antrenament și modul în care își manifestă autoritatea.

Andrei Nicolescu, despre Patrick Olsen: „E greu de convins să performeze”

„Astea sunt povești. Nu putem să le confirmăm. Și-a dorit să se ducă la familia lui. Într-un fel, l-am înțeles, în alt fel, nu l-am ințeles.

Un jucător care nu e mulțumit cu statutul lui e foarte greu de convins să facă performanță acolo, oricât de profesionist ar fi.

Am făcut alegerea asta și pentru el, și pentru club. Am înțeles că, fiind un efort, trebuie recompensat acest efort. Am înțeles situația, mai ales că era vorba și de o sumă de bani la mijloc”, a spus Nicolescu, conform digisport.ro.

Patrick Olsen a fost unul dintre cei mai apreciați jucători ai „câinilor” în sezonul recent încheiat, în care a creat o linie de mijloc puternică, alături de Eddy Gnahore și Cătălin Cîrjan.

29 de meciuri a disputat Patrick Olsen în tricoul lui Dinamo, echipă la care a ajuns în septembrie 2024. A marcat un gol.

Ce s-a întâmplat între Patrick Olsen și Zeljko Kopic

După ce a evoluat în amicalul cu CS Afumați, meci câștigat de „câini” cu 1-0, Olsen și-a exprimat ferm dorința de a pleca, iar conducerea clubului se pregătește să accepte o ofertă din Danemarca.

Olsen i-ar fi reproșat lui Kopic că îi forțează prea mult pe jucători în timpul antrenamentelor și nici nu ține cont de părerea acestora, scrie digisport.ro.

„Nu mai pot lucra cu el, vreau neapărat să plec”, le-a spus mijlocașul danez celor din conducerea clubului, iar agenților săi le-a cerut să-l transfere în Danemarca.

Înainte de plecarea colegilor săi în Polonia, mijlocașul ar fi primit o ofertă de la Horsens, dar nu a fost suficient de bună pentru conducerea clubului.

Ulterior, Dinamo a anunțat despărțirea de Olsen, precizând că transferul este unul definitiv, iar „câinii” au păstrat un procent dintr-un eventual viitor transfer al danezului.

