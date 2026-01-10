Victorii pe linie la Adelaide Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aproape de tabloul principal » Adversarele din meciurile decisive
Sorana Cîrstea/ Foto: IMAGO
Tenis

Victorii pe linie la Adelaide Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aproape de tabloul principal » Adversarele din meciurile decisive

Alexandru Smeu
Publicat: 10.01.2026, ora 13:06
Actualizat: 10.01.2026, ora 13:07
  • Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA), Jaqueline Cristian (27 de ani, # 38 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, # 85 WTA) au obținut victorii pe linie în calificările turneului de la Adelaide.

Cele trei trei reprezentante ale României se pregătesc pentru Australian Open, primul Grand Slam al anului (18 ianuarie - 1 februarie).

Până acolo, Cîrstea, Cristian și Ruse mai au de trecut un singur hop pentru a ajunge pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Adelaide.

Victorii pe linie la Adelaide pentru Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian

În primul meci al zilei, Ruse a avut nevoie de set decisiv pentru a se impune în disputa cu Katie Swan (26 de ani, #270 WTA).

Sportiva din Marea Britanie a câștigat primul set la tiebreak, (5)6-7, dar Gabi nu a cedat și a mai pierdut doar 5 gameuri până la final, 6-2, 6-3.

Pentru un loc pe tabloul principal, Ruse o va întâlni pe Katerina Siniakova (29 de ani, #47 WTA). Sportiva din Cehia a câștigat precedentele două confruntări directe.

Gabriela Ruse/ Foto: IMAGO Gabriela Ruse/ Foto: IMAGO
Gabriela Ruse/ Foto: IMAGO

Sorana Cîrstea s-a impus și ea în primul tur al calificărilor, scor 6-3, 6-3 cu norvegianca Ulrikke Eikeri (33 de ani), sportivă care nu mai jucase la simplu din august 2025.

Inițial, românca ar fi trebuit să joace cu Karolina Pliskova (33 de ani), dar fostul lider mondial a ales să se retragă din turneu.

În meciul decisiv, sportiva din Târgoviște va trebui să treacă de Kamilla Rakhimova (24 de ani, # 91 WTA). Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, la Istanbul 2022, când românca s-a impus cu 6-4, 6-1.

Sorana Cîrstea/ Foto: IMAGO Sorana Cîrstea/ Foto: IMAGO
Sorana Cîrstea/ Foto: IMAGO

Jaqueline Cristian a obținut și ea o victorie importantă. Racheta numărul 1 a României a trecut de Sarah Mildren (17 ani, #1080 WTA), reprezentantă a gazdelor, scor 7-6(4), 6-2.

Pentru româncă urmează confruntarea cu Anastasia Potapova (24 de ani, #55 WTA). Rusoaica s-a impus în precedentele dueluri directe, două la număr.

Jaqueline Cristian / Foto: IMAGO Jaqueline Cristian / Foto: IMAGO
Jaqueline Cristian / Foto: IMAGO

Precedentele ediții ale turneului de la Adelaide au fost câștigate de Madison Keys (2025), Jelena Ostapenko (2024), Belinda Bencic (2023), Ashleigh Barty (2020 și 2022) și Iga Swiatek (2021).

8.501 de dolari
și 13 puncte WTA este premiul pe care și l-au asigurat cele trei sportive din România prin accederea în turul secund al calificărilor de la Adelaide

