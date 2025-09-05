De ce lipsește Opruț Nicolescu a explicat de ce fundașul stânga de la Dinamo nu a fost chemat la națională: „S-a gândit prima dată la Raul”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat de ce Raul Opruț (27 de ani) nu a fost convocat la echipa națională.

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) îl vrea apt pe Opruț pentru o viitoare convocare.

Amicalul România - Canada se va disputa astăzi, de la ora 21:00, pe Arena Națională, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Naționala României întâmpină probleme pe postul de fundaș stânga, unde evoluează în mod normal Nicușor Bancu. Deși căpitanul Craiovei este apt, rezerva sa pe această poziție, Andrei Borza, s-a accidentat chiar în timpul cantonamentului „tricolorilor”.

Nicolescu a explicat de ce Raul Opruț nu a fost chemat de la echipa națională

În prezent, jucătorul de bandă, care a evoluat în toate meciurile lui Dinamo din acest sezon, se confruntă cu o leziune în zona inghinală, așa că selecționerul l-a ales pe Alexandru Chipciu pentru a-l înlocui pe Borza.

„Raul Opruț n-a fost convocat de domnul Lucescu pentru ca dânsul a avut o discuție cu noi, anterior. Raul e încă într-o perioadă de recuperare și dânsul ne-a spus că nu vrea să-l riște sub nicio formă, vrea să fie sănătos pentru convocările ulterioare.

Tocmai de aceea a făcut o altă alegere. Nu carecumva să credeți că dânsul nu s-a gândit prima dată la Raul și apoi la alte alegeri.

A fost o decizie luată împreună, pentru binele lui Dinamo și al lui Raul și pentru a avea o relație cât mai profesionistă cu echipa națională”, a spus Andrei Nicolescu pentru platforma fanilor „Totul pentru Dinamo”.

Apoi, oficialul lui Dinamo a explicat și ce a pățit fundașul „câinilor”:

Are pubalgie, joacă un pic accidentat, face un efort la momentul ăsta. Găsim alternative pentru fi apt la meci. În perioada asta va face un tratament special, nu va juca în meciul amical de sâmbătă pentru a fi apt cu Petrolul Andrei Nicolescu

De la sosirea sa la Dinamo, Opruț a absentat în doar șase meciuri. Până acum, a evoluat în 46 de partide pentru „câini”, reușind să înscrie un gol.

Opruț și-a făcut debutul la echipa națională în 2022, sub comanda lui Edward Iordănescu.

De asemenea, a fost convocat și la cea mai recentă acțiune a „tricolorilor”, cu Cipru și Austria, însă nu a evoluat în niciunul dintre cele două meciuri.

Lotul României pentru „dubla” cu Canada și Cipru

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)

(Real Oviedo | Spania, 14/0) Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)

(FCSB, 3/0) Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)

(Rayo Vallecano | Spania, 31/1) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 21/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)

(Yunnan Yukun | China, 41/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)

(Raków | Polonia, 4/0) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)

(Hannover 96 | Germania, 3/0) Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)

(FCSB, 4/1) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)

(Universitatea Craiova, 47/2) Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0) (accidentat ulterior, înlocuit de Alexandru Chipciu)

MIJLOCAȘI

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)

(FCSB, 7/0) Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)

(Pisa | Italia, 31/0) Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)

(Universitatea Craiova, 4/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)

(AEK Atena | Grecia, 68/12) Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)

(Genoa | Italia, 82/15) Darius OLARU (FCSB, 26/0)

(FCSB, 26/0) Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)

(FCSB, 21/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)

(PSV | Țările de Jos, 37/10) David MICULESCU (FCSB, 2/0)

(FCSB, 2/0) Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)

(Zhejiang FC | China, 25/4) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)

(Universitatea Craiova, 0/0) Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)

(Eyüpspor | Turcia, 24/5) Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1) (accidentat ulterior)

(FCSB, 4/1) (accidentat ulterior) Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0

