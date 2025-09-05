Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie” +7 foto
Lionel Messi. Foto: Imago
Campionate

Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 10:00
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 13:51
  • Argentina – Venezuela 3-0. Lionel Messi (38 de ani) a înscris o „dublă” în ultimul său meci oficial jucat în țara natală.
  • În urmă cu o săptămână, Messi transmitea că partida cu Venezuela va fi ultima pe care o va juca în fața fanilor argentinieni.

Cei peste 84.000 de fani argentinieni au transformat partida de pe Estadio Monumental într-o sărbătoare dedicată căpitanului naționalei.

Ten Hag, cauzele căderii-șoc Analiză GOLAZO.ro » De ce ajunge un antrenor cu supercotă să fie dat afară după 3 meciuri
Citește și
Ten Hag, cauzele căderii-șoc Analiză GOLAZO.ro » De ce ajunge un antrenor cu supercotă să fie dat afară după 3 meciuri
Citește mai mult
Ten Hag, cauzele căderii-șoc Analiză GOLAZO.ro » De ce ajunge un antrenor cu supercotă să fie dat afară după 3 meciuri

Argentina – Venezuela 3-0. Lionel Messi a reușit o „dublă” în meciul de adio de la fanii argentinieni

Messi a deschis scorul în minutul 38, cu o „scăriță” elegantă, peste trei fundași care încercau să blocheze poarta.

Între cele două reușite ale lui Messi, Lautaro Martínez a punctat pentru 2-0.

Argentinianul a închis tabela la 3-0, la capătul unei combinații cu Thiago Almada, în minutul 79.

Messi: „Să pot încheia în felul acesta este ceea ce am visat”

„Știind că a fost ultimul meci acasă, am retrăit pe acest teren multe momente, unele bune, altele mai puțin bune, dar mereu a fost o bucurie să joc în fața acestor oameni, mai ales după trofeele câștigate.

Să pot încheia în felul acesta aici este ceea ce am visat dintotdeauna. Ani de zile am simțit dragostea la Barcelona, iar dorința mea era să o trăiesc și acasă, în țara mea, alături de oamenii mei.

Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0
Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0

Galerie foto (7 imagini)

Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0 Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0 Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0 Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0 Lionel Messi, ultimul meci jucat acasă. Argentina - Venezuela 3-0
+7 Foto
labels.photo-gallery

Nu cred că voi mai juca la următorul Mondial, la vârsta mea ar fi normal să nu mai ajung până atunci. Ceea ce e sigur însă e că acesta a fost ultimul meu meci oficial pe teren propriu”, a declarat Messi, conform reuters.com.

Totuși, nu a dat niciun indiciu clar despre momentul retragerii sale de la echipa națională.

„E clar că Messi nu și-a confirmat prezența la Cupa Mondială din 2026, deși ar fi logic să participe. Cu toate acestea, accidentările l-au pus în alertă, din cauza propriilor standarde.

FIFA și toată lumea așteaptă cu nerăbdare confirmarea, pe care însuși numărul 10 refuză să o ofere”, au scris argentinienii de la Ole.

Zi de zi încerc să mă simt bine și să fiu sincer cu mine. Când mă simt în formă, mă bucur de fotbal, dar dacă nu mă simt bine, prefer să nu fiu pe teren. Așa că vom vedea. Nu am luat încă o decizie în privința participării la Mondial. Sper să am un presezon bun în 2026, să închei sezonul de MLS într-un mod bun și abia apoi voi lua o decizie Lionel Messi

Messi a fost însoțit de cei trei fii ai săi la intonarea imnului, unde, vizibil emoționat de aplauzele spectatorilor prezenți la Buenos Aires, a început să lăcrimeze.

Argentina este deja calificată la Cupa Mondială, iar înfrângerea Venezuelei a confirmat că Uruguay, Columbia și Paraguay se alătură Argentinei, Braziliei și Ecuadorului în lista echipelor sud-americane calificate direct la Mondial.

Clasamentul grupei de calificare din America de Sud pentru Cupa Mondială:

PozițieEchipaMeciuriPuncte
1Argentina1738
2Brazilia1728
3Uruguay1727
4Ecuador1726
5Columbia1725
6Paraguay1725
7Venezuela1718
8Bolivia1717
9Peru1712
10Chile1710

Performanțele lui Lionel Messi

Messi este unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, cu reușite impresionante pe toate planurile.

Pentru Argentina, Messi a jucat 193 de meciuri, în care a marcat 122 de goluri, de la debutul său din 2005. În acest interval, a câștigat de două ori Copa America și o Cupă Mondială (2022).

Cele mai mari performanțe le-a obținut la Barcelona. Alături de catalani, club pentru care a debutat în fotbal, Messi a câștigat:

  • 4x Champions League
  • 10x La Liga
  • 7x Cupe ale Spaniei
  • 8x Supercupe ale Spaniei
  • 3x Supercupe UEFA
672 de goluri
a marcat Messi în cele 778 de meciuri jucate pentru Barcelona. De asemenea, a oferit 303 pase decisive. Messi a mai jucat și pentru PSG, înainte de transferul la Inter Miami

Citește și

Cazul Ionuț Radu L-a enervat și pe Lucescu, după un conflict aprins cu Contra la națională: „Spre binele lui, n-o să vorbesc”
Nationala
08:46
Cazul Ionuț Radu L-a enervat și pe Lucescu, după un conflict aprins cu Contra la națională: „Spre binele lui, n-o să vorbesc”
Citește mai mult
Cazul Ionuț Radu L-a enervat și pe Lucescu, după un conflict aprins cu Contra la națională: „Spre binele lui, n-o să vorbesc”
Preliminarii CM 2026 Germania, start rușinos de campanie! Spania și Belgia au făcut scor » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Campionatul Mondial
01:14
Preliminarii CM 2026 Germania, start rușinos de campanie! Spania și Belgia au făcut scor » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Citește mai mult
Preliminarii CM 2026 Germania, start rușinos de campanie! Spania și Belgia au făcut scor » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
Campionatul Mondial lionel messi argentina venezuela calificari
Știrile zilei din sport
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Nationala
05.09
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Citește mai mult
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Nationala
05.09
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
Nationala
05.09
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
Citește mai mult
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Superliga
05.09
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Citește mai mult
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:04
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA  Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
10:38
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
10:41
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
09:51
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Top stiri din sport
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
Stranieri
05.09
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică postările pro-ruse
Citește mai mult
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
05.09
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Citește mai mult
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Europa League
05.09
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Citește mai mult
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Campionate
05.09
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Citește mai mult
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
06.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share