Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

Argentina – Venezuela 3-0. Lionel Messi (38 de ani) a înscris o „dublă” în ultimul său meci oficial jucat în țara natală.

În urmă cu o săptămână, Messi transmitea că partida cu Venezuela va fi ultima pe care o va juca în fața fanilor argentinieni.

Cei peste 84.000 de fani argentinieni au transformat partida de pe Estadio Monumental într-o sărbătoare dedicată căpitanului naționalei.

Argentina – Venezuela 3-0 . Lionel Messi a reușit o „dublă” în meciul de adio de la fanii argentinieni

Messi a deschis scorul în minutul 38, cu o „scăriță” elegantă, peste trei fundași care încercau să blocheze poarta.

Între cele două reușite ale lui Messi, Lautaro Martínez a punctat pentru 2-0.

Argentinianul a închis tabela la 3-0, la capătul unei combinații cu Thiago Almada, în minutul 79.

Messi: „Să pot încheia în felul acesta este ceea ce am visat”

„Știind că a fost ultimul meci acasă, am retrăit pe acest teren multe momente, unele bune, altele mai puțin bune, dar mereu a fost o bucurie să joc în fața acestor oameni, mai ales după trofeele câștigate.

Să pot încheia în felul acesta aici este ceea ce am visat dintotdeauna. Ani de zile am simțit dragostea la Barcelona, iar dorința mea era să o trăiesc și acasă, în țara mea, alături de oamenii mei.

Nu cred că voi mai juca la următorul Mondial, la vârsta mea ar fi normal să nu mai ajung până atunci. Ceea ce e sigur însă e că acesta a fost ultimul meu meci oficial pe teren propriu”, a declarat Messi, conform reuters.com.

Totuși, nu a dat niciun indiciu clar despre momentul retragerii sale de la echipa națională.

„E clar că Messi nu și-a confirmat prezența la Cupa Mondială din 2026, deși ar fi logic să participe. Cu toate acestea, accidentările l-au pus în alertă, din cauza propriilor standarde.

FIFA și toată lumea așteaptă cu nerăbdare confirmarea, pe care însuși numărul 10 refuză să o ofere”, au scris argentinienii de la Ole.

Zi de zi încerc să mă simt bine și să fiu sincer cu mine. Când mă simt în formă, mă bucur de fotbal, dar dacă nu mă simt bine, prefer să nu fiu pe teren. Așa că vom vedea. Nu am luat încă o decizie în privința participării la Mondial. Sper să am un presezon bun în 2026, să închei sezonul de MLS într-un mod bun și abia apoi voi lua o decizie Lionel Messi

Messi a fost însoțit de cei trei fii ai săi la intonarea imnului, unde, vizibil emoționat de aplauzele spectatorilor prezenți la Buenos Aires, a început să lăcrimeze.

Messi walked onto the pitch with his kids in what might be his last ever game on Argentine soil ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/lZC7z7NBvb — 433 (@433) September 4, 2025

Argentina este deja calificată la Cupa Mondială, iar înfrângerea Venezuelei a confirmat că Uruguay, Columbia și Paraguay se alătură Argentinei, Braziliei și Ecuadorului în lista echipelor sud-americane calificate direct la Mondial.

Clasamentul grupei de calificare din America de Sud pentru Cupa Mondială:

Poziție Echipa Meciuri Puncte 1 Argentina 17 38 2 Brazilia 17 28 3 Uruguay 17 27 4 Ecuador 17 26 5 Columbia 17 25 6 Paraguay 17 25 7 Venezuela 17 18 8 Bolivia 17 17 9 Peru 17 12 10 Chile 17 10

Performanțele lui Lionel Messi

Messi este unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, cu reușite impresionante pe toate planurile.

Pentru Argentina, Messi a jucat 193 de meciuri, în care a marcat 122 de goluri, de la debutul său din 2005. În acest interval, a câștigat de două ori Copa America și o Cupă Mondială (2022).

Cele mai mari performanțe le-a obținut la Barcelona. Alături de catalani, club pentru care a debutat în fotbal, Messi a câștigat:

4x Champions League

10x La Liga

7x Cupe ale Spaniei

8x Supercupe ale Spaniei

3x Supercupe UEFA

672 de goluri a marcat Messi în cele 778 de meciuri jucate pentru Barcelona. De asemenea, a oferit 303 pase decisive. Messi a mai jucat și pentru PSG, înainte de transferul la Inter Miami

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport