Ten Hag, cauzele căderii-șoc Analiză GOLAZO.ro » De ce ajunge un antrenor cu supercotă să fie dat afară după 3 meciuri
Erik ten Hag, 55 de ani, concediat de la Manchester și Leverkusen în ultimele 10 luni Foto: Imago
Ten Hag, cauzele căderii-șoc Analiză GOLAZO.ro » De ce ajunge un antrenor cu supercotă să fie dat afară după 3 meciuri

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 09:00
  • Erik ten Hag, 55 de ani, cel care cucerea Țările de Jos cu jocul spectaculos al lui Ajax, e acum în cel mai jos punct, demis de la Manchester United și Bayer Leverkusen în 10 luni. 
  • Motivele concedierii antrenorului olandez, mai ales la Leverkusen, după numai trei meciuri. Ce vrea, ce nu face bine, ce îi enervează pe cei din jur, și pe jucători, și pe conducători.

Erik ten Hag era la un moment dat printre antrenorii europeni cu cea mai bună cotă. Nu doar în Țările de Jos, ci în Europa, la cel mai înalt nivel, în Champions League.

Ten Hag, creatorul unei echipe de vis: Ajax

La primul lui sezon complet la Ajax, 2018-2019, a creat o echipă de vis, cu De Jong, De Ligt, Ziyech și Tadic printre „lăncieri” pe teren. A atins semifinalele Ligii.

Un joc frumos, combinativ, dinamic, în mare viteză, un stil 100% olandez în fața căruia Real și Juventus au cedat, în „optimi” și „sferturi”. Roș-albii au învins la Madrid cu 4-1 și la Torino cu 2-1. Acolo s-au calificat.

Frenkie de Jong (în centru) a câștigat în 2019 duelul cu Modric Foto: Imago Frenkie de Jong (în centru) a câștigat în 2019 duelul cu Modric Foto: Imago
Frenkie de Jong (în centru) a câștigat în 2019 duelul cu Modric Foto: Imago

În semifinale, au avut 3-0 la general în returul de la Amsterdam, după prima repriză cu Tottenham. Finala părea prinsă. Trei goluri-șoc și au pierdut, 2-3, meciul și ultimul act CL.

Ten Hag a continuat la Ajax. Patru ani și jumătate în care a dominat Olanda.

  • 158 de victorii în 215 meciuri (73,5% procentul succeselor; plus 28 de egaluri și 29 de eșecuri). 
6 trofee
a cucerit Erik ten Hag la Ajax, inclusiv 3 titluri în Eredivisie

Explicațiile eșecului lui Ten Hag la Manchester: prea mulți foști jucători. Și inflexibil!

Cota sa era la fel de bună în 2022, când a decis să părăsească Ajax pentru prima mare provocare a carierei în străinătate. Manchester United.

A rămas doi ani și jumătate pe „Old Trafford”, a cucerit două trofee (Cupa Ligii 2022-2023 și Cupa Angliei 2023-2024), a pierdut două finale (FA Cup și Community Shield), însă a fost din ce în ce mai rău în Premier League.

  • Locul 3 în primul sezon. 
  • Locul 8 în al doilea. 
  • Locul 15 în al treilea, în care a fost demis, pe 28 octombrie 2024. 

I s-au împlinit aproape toate dorințele în mercato. S-a investit masiv cât a fost el la United.

668,35 milioane de euro
a plătit Manchester United pentru transferurile lui Ten Hag (2022-2024)

Marea lui greșeală, aducerea prea multor jucători pe care i-a avut la Ajax sau a unor fotbaliști olandezi.

A început cu Antony (95 de milioane) și Lisandro Martinez (57,4), a continuat cu Onana (50,2), a încheiat cu De Ligt (45).

Ten Hag și Antony, la Manchester Foto: Imago Ten Hag și Antony, la Manchester Foto: Imago
Ten Hag și Antony, la Manchester Foto: Imago

O altă eroare, a fost inflexibil. S-a certat și cu Cristiano Ronaldo, care a părăsit clubul la sfârșitul lui 2022, după un scandal imens.

  • 128 de meciuri a avut Erik ten Hag la Manchester: 70 de victorii, 23 de egaluri, 35 de înfrângeri.

De ce a eșuat Ten Hag la Leverkusen

Concediat în Anglia, la mijlocul toamnei lui 2024, a revenit în fotbal la startul pregătirii pentru acest sezon.

Pe 1 iulie, era noul antrenor al lui Bayer Leverkusen. Batavul era cel care îl înlocuia pe Xabi Alonso.

O misiune dificilă și primejdioasă. Pentru că, dintr-odată, s-a schimbat tot vestiarul, nu doar tehnicianul.

Ten Hag, la prezentarea de la Leverkusen, încadrat de directorul sportiv Simon Rolfes (stânga) și directorul general Fernando Carro Foto: Imago Ten Hag, la prezentarea de la Leverkusen, încadrat de directorul sportiv Simon Rolfes (stânga) și directorul general Fernando Carro Foto: Imago
Ten Hag, la prezentarea de la Leverkusen, încadrat de directorul sportiv Simon Rolfes (stânga) și directorul general Fernando Carro Foto: Imago

Au venit nu mai puțin de 17 jucători noi, dar a și pierdut, inclusiv vedetele Wirtz, Frimpong, Xhaka și Tah.

Din nou, a vrut să impună stilul său, a vrut să controleze totul la Leverkusen, mai ales transferurile, și a intrat în conflict cu directorii lui Bayer.

Se ajunsese la tensiune maximă în interiorul clubului. Mulți de-abia așteptau primii pași greșiți ca să-l dea afară. Și a fost destituit pe 1 septembrie, când sezonul de-abia începuse.

3 meciuri
a pregătit-o Ten Hag pe Bayer Leverkusen, două în Bundesliga, unul singur în Cupa Germaniei: o victorie, un egal, un eșec

S-a înfuriat, a părăsit „BayArena” dezamăgit, declarând că „încrederea nu a fost reciprocă”, dar nu mai putea schimba nimic.

Defectele lui Ten Hag: e încăpățânat, se plânge mult, nu e un bun comunicator

Sursele GOLAZO.ro în Țările de Jos încearcă să găsească o explicație a căderii brutale a lui Erik ten Hag.

Concluzia nu sună bine deloc: „E un antrenor foarte bun, dar e încăpățânat și inflexibil”.

Un motiv al succesului de la Ajax și al înfrângerii de la United? „La Manchester, a cumpărat jucătorii pe care i-a vrut, însă la Ajax s-a ocupat de transferuri Marc Overmars, care era director sportiv și care avea un ochi bun pentru mercato, mult peste Ten Hag”.

De ce nu a reușit la Leverkusen: „Voia să fie el omul-cheie la transferuri, numai că acolo nu se lucra așa.

Ten Hag se plângea mereu, iar relația cu directorul sportiv nu era bună deloc. A atins punctul cel mai de jos când a pus presiune să fie cumpărați jucătorii pe care îi voia”.

Altă problemă a olandezului: „Nu e un comunicator extraordinar, știe mult fotbal, însă e important și cum transmiți jucătorilor informațiile pe care le cunoști”.

Și încă un detaliu care l-a făcut să piardă: nu vorbește foarte bine engleză. Fapt care l-a încurcat și în Anglia, și în Germania.

Citește și

bayer leverkusen Manchester United antrenor AJAX erik ten hag
