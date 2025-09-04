Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență

Andrei Borza (19 ani) s-a accidentat, miercuri, la antrenamentul echipei naționale și va rata meciurile cu Canada și Cipru.

Mircea Lucescu a chemat de urgență un jucător.

Amicalul România - Canada se va disputa vineri, de la ora 20:45, pe Arena Națională, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Borza a fost selecționat la prima reprezentativă a României, alături de colegul său de la Rapid, Alexandru Dobre.

Problemele de lot ale naționalei României continuă, după ce Andrei Borza, fundașul celor de la Rapid, a suferit o accidentare în timpul cantonamentului „tricolorilor”, potrivit digisport.ro.

Borza nu poate fi recuperat în timp util, astfel că Lucescu l-a convocat de urgență pe Alex Chipciu.

„Andrei Borza a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept. Investigațiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile cu Canada și Cipru.

În locul său, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj. Echipa națională și staff-ul îi urează lui Andrei recuperare rapidă și îl așteaptă să revină la lotul național cât mai curând!”, a anunțat Federația.

Borza a mai fost convocat în timpul mandatului lui Edi Iordănescu, pentru un meci împotriva Andorrei, 4-0, însă nu a fost utilizat.

Daniel Bîrligea, alt absent la „dubla” cu Canada și Cipru.

Daniel Bîrligea s-a accidentat în duelul cu CFR Cluj, din Superliga, 2-2. Fotbalistul a făcut un RMN și diagnositcul este unul dur: ruptură musculară.

Atacantul campioanei en-titre a plecat, marți, în Serbia, la Belgrad, unde urmează să fie tratat de Marijana Kovacevic.

Este o leziune musculară care nu este lângă tendon. Va pleca mâine (n.r. - marți) la Belgrad și sâmbătă va fi înapoi. Ratează echipa națională Mihai Stoica

Deși lotul echipei naționale s-a redus, în urma accidentărilor, Mircea Lucescu nu a apelat la convocări suplimentare.

Pentru postul de atacant central, „Il Luce” îi are la dispoziție doar pe Louis Munteanu și Denis Drăguș.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)

(Real Oviedo | Spania, 14/0) Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)

(FCSB, 3/0) Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)

(Rayo Vallecano | Spania, 31/1) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 21/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)

(Yunnan Yukun | China, 41/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)

(Raków | Polonia, 4/0) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)

(Hannover 96 | Germania, 3/0) Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)

(FCSB, 4/1) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)

(Universitatea Craiova, 47/2) Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAȘI

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)

(FCSB, 7/0) Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)

(Pisa | Italia, 31/0) Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)

(Universitatea Craiova, 4/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)

(AEK Atena | Grecia, 68/12) Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)

(Genoa | Italia, 82/15) Darius OLARU (FCSB, 26/0)

(FCSB, 26/0) Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)

(FCSB, 21/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)

(PSV | Țările de Jos, 37/10) David MICULESCU (FCSB, 2/0)

(FCSB, 2/0) Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)

(Zhejiang FC | China, 25/4) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)

(Universitatea Craiova, 0/0) Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)

(Eyüpspor | Turcia, 24/5) Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1)

(FCSB, 4/1) Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)

