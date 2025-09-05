Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11 +17 foto
Louis Munteanu nu va fi singura apariție dintre cei din Liga 1
Nationala

Surprize în echipa de start Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11

Dan Udrea
Publicat: 05.09.2025, ora 10:11
Actualizat: 05.09.2025, ora 14:26
  • România - Canada se va juca azi, ca meci amical, de la ora 21:00, transmis de Antena 1
  • Lucescu va folosi și jucători care nu au fost în prim-planul naționalei în ultima vreme

Meciul amical de astăzi cu Canada, care va avea loc pe Arena Națională, va fi primul din mandatul lui Mircea Lucescu, în care selecționerul își va permite anumite experimente, fiindcă nu e într-o competiție oficială.

Iar echipa de start va conține și câteva nume care nu au fost între cei care au jucat în ultimii ani pentru națională.

Louis Munteanu, titular în România - Canada

Unul dintre aceștia e Louis Munteanu, căruia Lucescu îi va oferi șansa să fie titular. Selecționerul vede în această decizie și o mână de ajutor dată atacantului, într-un moment care nu e chiar bun pentru Louis.

În acest sezon a avut prestații slabe la CFR, iar înaintea meciului din campionat cu Oțelul a decis să plece de la echipă.

În această seară va fi titular, Lucescu sperând ca acest statut să-l motiveze după dezamăgirea produsă de faptul că a ratat transferul de care s-a discutat toată vara.

Cine va juca titular, dintre Dobre și Baiaram

Louis Munteanu nu va fi singura apariție dintre cei din Liga 1. Dintre Dobre și Baiaram, Lucescu va alege doar unul cu care să înceapă jocul.

Din sursele GOLAZO.ro, alesul ar fi atacantul Rapidului, în ciuda faptului că Baiaram a traversat o formă deosebită în tricoul Universității Craiova, cu care s-a calificat în Conference League.

Dobre a fost cel mai bun fotbalist al Rapidului. A jucat toate cele 8 etape și marcat 4 goluri. Baiaram a bifat 13 meciuri, cu tot cu Europa și are 6 goluri înscrise.

Lucescu încă nu-l vede pregătit sută la sută pe Baiaram să fie titular. Și decizia de a-l lăsa pe bancă pe Baiaram e o surpriză.

2 jucători
conține lotul actual, după accidentarea lui Borza, care nu au jucat deloc în tricolor: portarul Sava și Baiaram

Tridentul ofensiv va fi completat, alături de Dobre și Louis Munteanu, cel mai probabil de Man, dacă Dobre va fi folosit aripă stânga sau de Mitriță, în cazul în care Dobre va fi atacant dreapta.

Louis Munteanu și Dobre nu se vor afla la debut. Atacantul CFR-ului are o selecție, acum 3 ani, în vreme ce Dobre a bifat și el două apariții în tricolor. În schimb, Baiaram e în premieră la prima reprezentativă.

Cum ar putea arăta primul 11 astăzi

  • H. Moldovan - Rațiu,, Burcă, Ghiță, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, L. Munteanu, Dobre
Antrenamentul nationalei Romaniei 1 septembrie 2025 (3).jpg
Antrenamentul nationalei Romaniei 1 septembrie 2025 (3).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Antrenamentul nationalei Romaniei 1 septembrie 2025 (1).jpg Antrenamentul nationalei Romaniei 1 septembrie 2025 (2).jpg Antrenamentul nationalei Romaniei 1 septembrie 2025 (3).jpg Antrenamentul nationalei Romaniei 1 septembrie 2025 (4).jpg Antrenamentul nationalei Romaniei 1 septembrie 2025 (5).jpg
+17 Foto
labels.photo-gallery

mircea lucescu romania canada NATIONALA louis munteanu stefan baiaram alex dobre
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share