„Nimic personal între Kopic și Perica" Andrei Nicolescu, despre situația atacantului de la Dinamo: „Problema ne afectează pe toți!"
Andrei Nicolescu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
„Nimic personal între Kopic și Perica" Andrei Nicolescu, despre situația atacantului de la Dinamo: „Problema ne afectează pe toți!"

Publicat: 18.08.2025, ora 16:01
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 16:01
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a lămurit situația dintre Stipe Perica (30 de ani) și Zeljko Kopic (47 de ani).

Ajuns la Dinamo la solicitarea lui Kopic, Perica a dat randament în finalul sezonului precedent, cu 6 goluri marcate în 16 partide.

În noua stagiune, atacantul croat a bifat doar 10 minute, după accidentarea suferită în primul amical al verii, iar în spațiul public au apărut informații conform cărora, Kopic nu ar mai avea răbdare cu el.

Andrei Nicolescu: „Problema ne afectează pe toți!”

Președintele lui Dinamo a dezvăluit că a avut loc o discuție Kopic - Perica:

„Nu știu de unde sursele astea, dar e o chestie internă. Noi toți suntem puțin sub presiune, de la începutul pregătirilor suntem în situația în care vrem să revină la forma cea mai bună, pentru a putea să intre pe teren.

Fluctuațiile astea, încercând diverse metode pentru a-i remedia problema, ne afectează pe toți. Problema ne afectează pe toți!

E normal că poate există o tensiune internă, pentru că și noi ne dorim să îl vedem pe Perica pe teren. Nu există discuții de genul acesta, atât de acute așa cum sunt date pe surse.

Suntem într-o zonă în care simțim acea lipsă în față, simțim că ne lipsește o piesă pe care noi o consideram de bază.

Toți discutăm zi de zi și încercăm să găsim soluții, să vedem dacă e bine să forțeze sau să mai așteptăm. Nu a fost o ceartă, nu a fost nimic la nivel personal între Kopic și Perica”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro

Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (12).jpg
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (12).jpg

Andrei Nicolescu: „Are un proces normal de pregătire”

Întrebat când ar putea reveni Perica, Nicolescu a spus:

„Asta e problema, că noi am zis că îl punem în circuit, i-am dat câteva minute la meciul cu Metaloglobus, după care am avut din nou o problemă.

Fluctuațiile acestea, anume dintre a fi bine și a avea rețineri, ne pun în tensiune atât pe noi, cât și pe el. El are acum un proces normal de pregătire, dar vedem”, a concluzionat Nicolescu.

650 de mii de euro
valorează Stipe Perica, conform Transfermarkt

