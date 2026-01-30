Rămâne Kopic la Dinamo?  Andrei Nicolescu a clarificat situația antrenorului „câinilor”: „Eu știu ce-și dorește” +10 foto
  • Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a precizat ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, la finalul sezonului.

Zeljko Kopic a fost numit antrenorul lui Dinamo în decembrie 2023 și a reușit performanțe incredibile pe banca echipei.

În primul sezon, croatul a salvat-o pe Dinamo de la retrogradare, în al doilea a dus-o în play-off, iar în sezonul actual e pe locul 3, la doar două puncte în spatele liderului Craiova.

Andrei Nicolescu, despre Kopic: „Eu știu ce-și dorește”

Întrebat ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic la finalul actualului sezon, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat:

„Cred că cel mai important este să terminăm bine până în vară. Noi mai avem contract după aceea 2 ani. Avem un proiect împreună în care să mergem și mai departe și să atingem mai mult decât reușim acum.

Pe de altă parte, apropo de discuțiile publice, aici eu n-am avut nicio discuție cu nimeni și nu știu.

Dar am auzit niște discuții publice în momentul în care, și asta e valabil și pentru jucători, cineva primește o ofertă de 4, de 5 ori mai mare, deja nu mai poți să-l analizezi și cumva să-i reproșezi că ar lua o astfel de decizie, pentru că n-ai cum să te pui în pielea lui”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Oficialul a mai adăugat că Zeljko Kopic va rămâne la Dinamo, în cazul în care echipa ar câștiga titlul:

Da, 100%. Dacă ar lua titlul, da, 100%. Eu știu ce-și dorește. Discuțiile noastre au fost despre meciuri memorabile, meciuri de cupe europene”.

Dinamo antrenament ianuarie 2026 FOTO FB Dinamo (2).jpg
Dinamo antrenament ianuarie 2026 FOTO FB Dinamo (2).jpg

Andrei Nicolescu: „Trebuie să înțelegi o astfel de oportunitate”

Președintele lui Dinamo a mai precizat ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic dacă antrenorul va primi o ofertă de nerefuzat:

„Nu vorbim de 1 și ceva, ci de 4, 5 (n.r. - milioane de euro) în sus. Sunt zone pe care nu le putem controla. Apropo de mărirea unui venit.

Mă refer, spre exemplu, dacă acum are un 1 leu, de 4-5 ori mai mult e greu să mai discuți rațional, pentru că trebuie să înțelegi o astfel de oportunitate”, a mai spus Nicolescu.

Ofertele pentru antrenorul croat ar putea apărea dacă acesta o va duce pe Dinamo în cupele europene, crede Andrei Nicolescu.

„Dacă va face asta (n.r. - să o califice pe Dinamo în cupele europene), probabil îi va fi mult mai ușor să acceseze eventuale oferte, care acum par ca și miracole, după aia probabil vor părea normalități”.

Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (9).jpg
Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (9).jpg

Zeljko Kopic: „Tind spre un nivel mai înalt”

Kopic și-a prelungit acum un an contractul cu Dinamo, până în vara lui 2028 și a explicat pentru ce ofertă ar părăsi clubul:

„Eu nu-mi fac niciodată genul acesta de calcule, despre ce o să fie în viitor.

Acum mă gândesc la ce este la Dinamo [București] și e dificil să vorbesc, însă ideea mea e să fac mai întâi tot ceea ce pot aici pentru a avea performanțe cu Dinamo, apoi să merg la un nivel mai înalt în Europa.

Dar nu se știe niciodată cum e viața de antrenor. E foarte greu de anticipat ceva, dar eu tind spre un nivel mai înalt, spre campionatele puternice din Europa.

(n.r. Europa de Vest?) E dificil, e complicat să ajungi în top 5 campionate, dar toți avem ambiții, idei, vom vedea cum se vor dezvolta în viitor”, a spus Kopic la Prima Sport, acum o săptămână.

92 de meciuri
a strâns Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo. Are o medie de 1,55 de puncte pe meci

Pentru Dinamo urmează meciul cu Petrolul Ploiești de astăzi, de la ora 20:00, în cadrul etapei 24 din Liga 1. Partida va fi live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Rapid2345
3Dinamo2344
4Argeș2340
5Botoșani2338
6Oțelul2336
7U Cluj2336
8UTA2335
9CFR Cluj2332
10Farul2331
11FCSB2331
12Unirea Slobozia2321
13Petrolul2320
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2314
16Metaloglobus2311

