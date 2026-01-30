Rămâne Kopic la Dinamo? Andrei Nicolescu a clarificat situația antrenorului „câinilor”: „Eu știu ce-și dorește”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a precizat ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, la finalul sezonului.

Zeljko Kopic a fost numit antrenorul lui Dinamo în decembrie 2023 și a reușit performanțe incredibile pe banca echipei.

În primul sezon, croatul a salvat-o pe Dinamo de la retrogradare, în al doilea a dus-o în play-off, iar în sezonul actual e pe locul 3, la doar două puncte în spatele liderului Craiova.

Andrei Nicolescu, despre Kopic: „Eu știu ce-și dorește”

Întrebat ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic la finalul actualului sezon, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat:

„Cred că cel mai important este să terminăm bine până în vară. Noi mai avem contract după aceea 2 ani. Avem un proiect împreună în care să mergem și mai departe și să atingem mai mult decât reușim acum.

Pe de altă parte, apropo de discuțiile publice, aici eu n-am avut nicio discuție cu nimeni și nu știu.

Dar am auzit niște discuții publice în momentul în care, și asta e valabil și pentru jucători, cineva primește o ofertă de 4, de 5 ori mai mare, deja nu mai poți să-l analizezi și cumva să-i reproșezi că ar lua o astfel de decizie, pentru că n-ai cum să te pui în pielea lui”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Oficialul a mai adăugat că Zeljko Kopic va rămâne la Dinamo, în cazul în care echipa ar câștiga titlul:

„Da, 100%. Dacă ar lua titlul, da, 100%. Eu știu ce-și dorește. Discuțiile noastre au fost despre meciuri memorabile, meciuri de cupe europene”.

Andrei Nicolescu: „Trebuie să înțelegi o astfel de oportunitate”

Președintele lui Dinamo a mai precizat ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic dacă antrenorul va primi o ofertă de nerefuzat:

„Nu vorbim de 1 și ceva, ci de 4, 5 (n.r. - milioane de euro) în sus. Sunt zone pe care nu le putem controla. Apropo de mărirea unui venit.

Mă refer, spre exemplu, dacă acum are un 1 leu, de 4-5 ori mai mult e greu să mai discuți rațional, pentru că trebuie să înțelegi o astfel de oportunitate”, a mai spus Nicolescu.

Ofertele pentru antrenorul croat ar putea apărea dacă acesta o va duce pe Dinamo în cupele europene, crede Andrei Nicolescu.

„Dacă va face asta (n.r. - să o califice pe Dinamo în cupele europene), probabil îi va fi mult mai ușor să acceseze eventuale oferte, care acum par ca și miracole, după aia probabil vor părea normalități”.

Zeljko Kopic: „Tind spre un nivel mai înalt”

Kopic și-a prelungit acum un an contractul cu Dinamo, până în vara lui 2028 și a explicat pentru ce ofertă ar părăsi clubul:

„Eu nu-mi fac niciodată genul acesta de calcule, despre ce o să fie în viitor.

Acum mă gândesc la ce este la Dinamo [București] și e dificil să vorbesc, însă ideea mea e să fac mai întâi tot ceea ce pot aici pentru a avea performanțe cu Dinamo, apoi să merg la un nivel mai înalt în Europa.

Dar nu se știe niciodată cum e viața de antrenor. E foarte greu de anticipat ceva, dar eu tind spre un nivel mai înalt, spre campionatele puternice din Europa.

(n.r. Europa de Vest?) E dificil, e complicat să ajungi în top 5 campionate, dar toți avem ambiții, idei, vom vedea cum se vor dezvolta în viitor”, a spus Kopic la Prima Sport, acum o săptămână.

92 de meciuri a strâns Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo. Are o medie de 1,55 de puncte pe meci

Pentru Dinamo urmează meciul cu Petrolul Ploiești de astăzi, de la ora 20:00, în cadrul etapei 24 din Liga 1. Partida va fi live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 23 44 4 Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 Oțelul 23 36 7 U Cluj 23 36 8 UTA 23 35 9 CFR Cluj 23 32 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 23 20 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

