Continuă problemele la FCSB După Ionuț Cercel, Joyskim Dawa va suferi o nouă intervenție chirurgicală. Cât va lipsi fundașul central +58 foto
Joyskim Dawa
Superliga

Continuă problemele la FCSB După Ionuț Cercel, Joyskim Dawa va suferi o nouă intervenție chirurgicală. Cât va lipsi fundașul central

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 14:58
alt-text Actualizat: 30.01.2026, ora 16:33
  • Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu detalii despre situația lotului de la FCSB în privința accidentărilor.
  • Ionuț Cercel (18 ani) a fost operat recent, în timp ce Joyskim Dawa (29 de ani) va fi supus și el unei alte operații, la scurt timp după ce a revenit pe gazon.

Dawa a lipsit aproximativ 9 luni de zile în 2025, după o accidentare gravă suferită la genunchi, iar acum va sta din nou departe de teren, după doar două partide bifate.

Mihai Stoica: „Dawa va suferi o intervenție chirurgicală”

Oficialul campioanei a transmis că problema lui Dawa nu are legătură cu accidentarea anterioară, însă acesta va absenta din nou pentru câteva săptămâni.

„Cercel a suferit o intervenție chirurgicală. Absența sa va fi pe o perioadă de 4-6 săptămâni. Următorul care va suferi o intervenție chirurgicală este Dawa.

Săptămâna viitoare va face o artroscopie. Trebuie să facă asta. Și el va lipsi cam la fel de mult. Nu e o recidivă. E altceva. E o problemă minoră. Poate juca și așa, dar e riscant. Se întâmplă. Asta e”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

După revenirea pe gazon, Dawa a bifat doar două apariții în tricoul campioanei. A fost integralist în eșecul cu FC Argeș, scor 0-1, și a bifat o repriză în duelul european cu Dinamo Zagreb, pierdut scor 1-4.

Cât despre tânărul Ionuț Cercel, acesta a bifat ultima partidă oficială pentru FCSB în remiza 3-3 cu Hermannstadt, pe 9 noiembrie 2025.

2,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Joyskim Dawa, potrivit transfermarkt.com

FOTO. FCSB - Fenerbahce 1-1, ultimul meci jucat de campioană

FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

accidentare Mihai Stoica operatie fcsb Joyskim Dawa ionut cercel
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share