Steaua, mesaj pentru FRF Clubul din Ghencea cere FRF să transmită UEFA decizia ÎCCJ care confirmă identitatea și palmaresul clubului

După motivarea deciziei definitive a ÎCCJ, Steaua București cere Federației Române de Fotbal să informeze UEFA cu privire la identitatea juridică a clubului și la palmaresul obținut până în 1998.

Clubul Sportiv al Armatei Steaua București a anunțat că va notifica Federația Română de Fotbal în vederea transmiterii către UEFA a motivării deciziei definitive pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul privind palmaresul istoric al Stelei, disputat ani de zile în justiție cu FCSB.

CSA Steaua București reacționează după motivarea ÎCCJ privind palmaresul

Într-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook, Steaua București precizează că Federația Română de Fotbal are „obligația legală” de a transmite, „în cel mai scurt timp”, hotărârea instanței supreme către forul fotbalistic european.

Demersul vine după publicarea motivării deciziei ÎCCJ, care, potrivit clubului din Ghencea, clarifică definitiv identitatea juridică a Stelei și apartenența palmaresului realizat între 1947 și 1998.

În iunie 2025, după ce ÎCCJ a dat câștig de cauză definitiv CSA Steaua în procesul cu FCSB privind palmaresul, FRF a adoptat o poziție expectativă, precizând: „Referitor la implicații, trebuie să așteptăm motivarea”.

”Steaua este Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» din punct de vedere juridic”

CSA Steaua subliniază de la început: „Motivarea deciziei definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție confirmă, fără echivoc, că Steaua este Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» din punct de vedere juridic, iar palmaresul realizat în perioada 1947–1998 aparține clubului nostru, fapt care consfințește în mod incontestabil că Steaua este cea mai titrată echipă din fotbalul românesc”.

În continuare, clubul Ministerului Apărării Naționale subliniază caracterul irevocabil al hotărârii instanței supreme:

„Hotărârea instanței supreme este definitivă și înlătură orice tentativă de reinterpretare. Identitatea Stelei este un fapt juridic stabilit irevocabil, nu un subiect de opinie, dispută sau speculație publică”.

Mesaj categoric către FCSB și contestatari

Referindu-se la efectele acestei decizii, conducerea CSA Steaua transmite un mesaj categoric către FCSB și către toți cei care au contestat identitatea clubului:

„Sperăm ca toți cei care, de-a lungul acestor ani de luptă, au încercat sau au contribuit la furtul de identitate să își asume public această realitate, având obligația morală de a o recunoaște.

CSA Steaua solicită FRF să transmită decizia către UEFA

Tot în acest context, clubul anunță următorul demers oficial:

„În zilele următoare, vom notifica Federația Română de Fotbal, care are obligația legală de a transmite, în cel mai scurt timp, hotărârea către UEFA”.

În încheiere, mesajul se îndreaptă către suporteri și oamenii Stelei:

„În final, ținem să le mulțumim tuturor steliștilor, fani, foști jucători și oameni din cadrul clubului, adică celor care nu au renunțat niciodată și care au continuat să lupte alături de noi pentru culorile roș-albastre. Steaua a fost, este și va fi doar în Ghencea!”.

Cum a justificat ÎCCJ decizia privind palmaresul Stelei

În motivarea deciziei, Înalta Curte a reținut că dreptul asupra palmaresului Stelei nu a fost transferat către Asociația Fotbal Club Steaua București (1998) și, ca atare, nici către FCSB (2003).

Judecătorii au explicat că această concluzie se sprijină, în esență, pe următoarele argumente:

a) mențiunea din statutul Asociației și din actul său constitutiv nu poate conduce la concluzia preluării palmaresului existent până în 1998 de nou înființata entitate;

b) continuarea activității competiționale în Divizia A în sezonul următor a avut la bază o manifestare de voință specială (pct. 8 al tranzacției autentice nr. 76/2003 încheiate între Asociație și pârât);

c) dreptul de a participa în Divizia A, deși decurge din poziția ocupată în clasamentele anterioare, este distinct de dreptul la palmares;

d) continuarea de către Asociație a activității sportive la nivelul anului 1998 s-a realizat nu în considerarea preluării palmaresului, ci a mențiunilor din actele constitutive referitoare la o atare continuare;

e) prin decizia nr. 3425/2014 s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat că, la nivelul anului 1999, nu a operat un transfer (integral) de patrimoniu de la CSA la Asociație, ci numai dreptul de a folosi gratuit anumite spații, au fost detașați angajați ai fostei secții de fotbal profesionist, au fost preluate datoriile și creanțele contractate înainte de 8 iulie 1998 în legătură cu această secție de fotbal;

f) dreptul la palmares nu a făcut obiectului unui transfer de la Asociație către FCSB, prin tranzacția din 2003 fiind transmis exclusiv dreptul accesoriu de participare în sezonul competițional următor.

Cum s-a desfășurat procesul pentru palmares

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar pe 4 iunie 2025 s-a dat decizia definitivă.

Palmaresul Steaua București: 20 de titluri, 20 de Cupe ale României, CCE și Supercupa Europei

În urma decizie definitive pronunțată de ÎCCJ, CSA Steaua, care evoluează în prezent în liga a doua, deține cele 20 de titluri și 20 de Cupe ale României câștigate între 1947 și 1998, inclusiv Cupa Campionilor Europeni 1986 și Supercupa Europei 1987.

Palmaresul aferent perioadei 1998–2003, cât a funcționat defuncta AFC Steaua (Viorel Păunescu), organizație intermediară între CSA Steaua și FCSB, nu a fost atribuit niciuneia dintre părți.

Palmaresul FCSB începe din 2003 și cuprinde șapte titluri de campioană, trei Cupe ale României, patru Supercupe ale României și două Cupe ale Ligii.

