Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”

Zeljko Kopic, 48 de ani, a vorbit despre o viitoare plecare de la Dinamo, club pe care-l antrenează din decembrie 2023.

Tehnicianul croat a fost întrebat dacă e un vis pentru el să ajungă să antreneze din nou Dinamo Zagreb și a explicat care ar fi strategia sa de viitor.

Kopic a fost directorul academiei lui Dinamo Zagreb, apoi a preluat prima echipă în decembrie 2021. A reușit 7 victorii consecutive în toate competițiile, printre care și un 1-0 cu Sevilla și un 1-0 cu West Ham, în Europa League. În august 2022 a plecat la Botev Plovdiv (Bulgaria).

Zeljko Kopic: „Tind spre un nivel mai înalt”

„Eu nu-mi fac niciodată genul acesta de calcule, despre ce o să fie în viitor.

Acum mă gândesc la ce este la Dinamo [București] și e dificil să vorbesc, însă ideea mea e să fac mai întâi tot ceea ce pot aici pentru a avea performanțe cu Dinamo, apoi să merg la un nivel mai înalt în Europa.

Dar nu se știe niciodată cum e viața de antrenor. E foarte greu de anticipat ceva, dar eu tind spre un nivel mai înalt, spre campionatele puternice din Europa.

(n.r. Europa de Vest?) E dificil, e complicat să ajungi în top 5 campionate, dar toți avem ambiții, idei, vom vedea cum se vor dezvolta în viitor”, a spus Kopic la Prima Sport.

Kopic și-a prelungit acum un an contractul cu Dinamo până în vara lui 2028.

În primul sezon, el a salvat echipa de la retrogradare, în al doilea a dus-o în play-off, iar în sezonul curent e pe locul 3, la 2 puncte de primul loc

