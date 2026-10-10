Nu exclude varianta FCSB Fostul antrenor din Superliga, gata să lucreze cu Becali: „Au fost și antrenori care s-au descurcat cu el”
Andrei Prepeliță/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Nu exclude varianta FCSB Fostul antrenor din Superliga, gata să lucreze cu Becali: „Au fost și antrenori care s-au descurcat cu el”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 12:27
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 12:27
  • Andrei Prepeliță (40 de ani) nu exclude posibilitatea de a o antrena pe FCSB într-o bună zi.
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Înainte ca Gigi Becali să-l numească pe Laurențiu Reghecamp în locul lui Marius Baciu, numele lui Andrei Prepeliță a apărut și el în discuție.

Problema tehnicianului, liber de contract încă din luna februarie, după despărțirea de Unirea Slobozia, era că nu deține licență PRO.

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Andrei Prepeliță nu exclude posibilitatea de a o antrena pe FCSB: „Sunt și au fost antrenori care au știut să lucreze”

Întrebat dacă ar putea lucra cu Gigi Becali la FCSB, tehnicianul a răspuns pozitiv.

„Depinde și de discuția pe care o ai cu patronul în momentul în care s-ar pune problema.

Sunt și au fost antrenori care au știut să lucreze. Eu am fost acolo patru ani și au fost antrenori care s-au descurcat.

Inclusiv Reghe, că vorbim de el, pentru că s-a întors. E un antrenor cu experiență, un antrenor care a făcut treabă, a avut o strategie și a știut cum să lucreze cu domnul Becali”, a declarat Prepeliță, citat de digisport.ro.

Andrei Prepeliță: „Noi nu simțeam foarte mult lucrurile astea”

Andrei Prepeliță a fost chestionat și cu privire la imixtiunile patronului în primul mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, perioadă în care fostul mijlocaș evolua pentru roș-albaștri.

„Noi nu simțeam foarte mult lucrurile astea. Adică poate nu erau la același nivel de expunere cum sunt acum. Dar asta e și în funcție de antrenorul care e la echipă”, a concluzionat Prepeliță.

128 de meciuri
a adunat Andrei Prepeliță în tricoul FCSB. A marcat 11 goluri și a livrat 7 pase decisive
  • FC Argeș, Gloria Buzău, Petrocub Hîncești și Unirea Slobozia sunt echipele antrenate de Andrei Prepeliță de-a lungul carierei.

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