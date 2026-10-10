Nu exclude varianta FCSB Fostul antrenor din Superliga, gata să lucreze cu Becali: „Au fost și antrenori care s-au descurcat cu el”

Andrei Prepeliță (40 de ani) nu exclude posibilitatea de a o antrena pe FCSB într-o bună zi.

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Înainte ca Gigi Becali să-l numească pe Laurențiu Reghecamp în locul lui Marius Baciu, numele lui Andrei Prepeliță a apărut și el în discuție.

Problema tehnicianului, liber de contract încă din luna februarie, după despărțirea de Unirea Slobozia, era că nu deține licență PRO.

Andrei Prepeliță nu exclude posibilitatea de a o antrena pe FCSB: „Sunt și au fost antrenori care au știut să lucreze”

Întrebat dacă ar putea lucra cu Gigi Becali la FCSB, tehnicianul a răspuns pozitiv.

„Depinde și de discuția pe care o ai cu patronul în momentul în care s-ar pune problema.

Sunt și au fost antrenori care au știut să lucreze. Eu am fost acolo patru ani și au fost antrenori care s-au descurcat.

Inclusiv Reghe, că vorbim de el, pentru că s-a întors. E un antrenor cu experiență, un antrenor care a făcut treabă, a avut o strategie și a știut cum să lucreze cu domnul Becali”, a declarat Prepeliță, citat de digisport.ro.

Andrei Prepeliță: „Noi nu simțeam foarte mult lucrurile astea”

Andrei Prepeliță a fost chestionat și cu privire la imixtiunile patronului în primul mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, perioadă în care fostul mijlocaș evolua pentru roș-albaștri.

„Noi nu simțeam foarte mult lucrurile astea. Adică poate nu erau la același nivel de expunere cum sunt acum. Dar asta e și în funcție de antrenorul care e la echipă”, a concluzionat Prepeliță.

128 de meciuri a adunat Andrei Prepeliță în tricoul FCSB. A marcat 11 goluri și a livrat 7 pase decisive

FC Argeș, Gloria Buzău, Petrocub Hîncești și Unirea Slobozia sunt echipele antrenate de Andrei Prepeliță de-a lungul carierei.

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