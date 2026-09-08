FCSB își caută antrenor după ce Marius Baciu a ajuns pe făraș, iar un fost tehnician din Liga 1 a transmis că este disponibil pentru banca roș-albaștrilor.

Răspunsul venit dinspre conducerea FCSB, în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În timp ce la FCSB se fac calcule pentru înlocuirea lui Baciu, Prepeliță și-a exprimat dorința de a reveni la clubul unde a cunoscut una dintre cele mai importante perioade ale carierei de jucător.

Andrei Prepeliță s-a autopropus la FCSB

Liber de contract după despărțirea de Unirea Slobozia din februarie 2026, Prepeliță își caută o nouă oportunitate în fotbalul românesc. În trecut, le-a mai pregătit pe FC Argeș și Gloria Buzău.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Prepeliță a încercat să se pună la dispoziția FCSB-ului, club pe care îl cunoaște foarte bine din perioada 2011-2015, în care a îmbrăcat tricoul roș-albastru.

Totuși, Prepeliță nu deține licența Pro și nu poate ocupa în condiții normale postul de antrenor principal la FCSB. Gigi Becali nu îl consideră o variantă pentru înlocuirea lui Marius Baciu.

128 de meciuri a adunat Andrei Prepeliță în tricoul FCSB. A marcat 11 goluri și a livrat 7 pase decisive

Faptul că nu are licența UEFA Pro a fost o problemă pentru fostul mijlocaș central și în mandatul de la Slobozia.

Deși Jean Vlădoiu figura oficial ca antrenor principal, FRF a stabilit că Prepeliță exercita în fapt atribuțiile tehnicianului principal. În urma acestei situații, Prepeliță a fost amendat cu 20.000 de lei, iar Vlădoiu cu 15.000 de lei.

În această vară, cei doi au contestat în instanță sancțiunile primite în urma cazului de la Slobozia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport