- FCSB își caută antrenor după ce Marius Baciu a ajuns pe făraș, iar un fost tehnician din Liga 1 a transmis că este disponibil pentru banca roș-albaștrilor.
- Răspunsul venit dinspre conducerea FCSB, în rândurile de mai jos.
În timp ce la FCSB se fac calcule pentru înlocuirea lui Baciu, Prepeliță și-a exprimat dorința de a reveni la clubul unde a cunoscut una dintre cele mai importante perioade ale carierei de jucător.
Andrei Prepeliță s-a autopropus la FCSB
Liber de contract după despărțirea de Unirea Slobozia din februarie 2026, Prepeliță își caută o nouă oportunitate în fotbalul românesc. În trecut, le-a mai pregătit pe FC Argeș și Gloria Buzău.
Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Prepeliță a încercat să se pună la dispoziția FCSB-ului, club pe care îl cunoaște foarte bine din perioada 2011-2015, în care a îmbrăcat tricoul roș-albastru.
Totuși, Prepeliță nu deține licența Pro și nu poate ocupa în condiții normale postul de antrenor principal la FCSB. Gigi Becali nu îl consideră o variantă pentru înlocuirea lui Marius Baciu.
Faptul că nu are licența UEFA Pro a fost o problemă pentru fostul mijlocaș central și în mandatul de la Slobozia.
Deși Jean Vlădoiu figura oficial ca antrenor principal, FRF a stabilit că Prepeliță exercita în fapt atribuțiile tehnicianului principal. În urma acestei situații, Prepeliță a fost amendat cu 20.000 de lei, iar Vlădoiu cu 15.000 de lei.
În această vară, cei doi au contestat în instanță sancțiunile primite în urma cazului de la Slobozia.