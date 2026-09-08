Vrea să-i ia locul lui Baciu! Un fost antrenor din Liga 1 s-a oferit să preia FCSB. Răspunsul a venit imediat
FCSB (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Superliga

Vrea să-i ia locul lui Baciu! Un fost antrenor din Liga 1 s-a oferit să preia FCSB. Răspunsul a venit imediat

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 12:14
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 12:15
  • FCSB își caută antrenor după ce Marius Baciu a ajuns pe făraș, iar un fost tehnician din Liga 1 a transmis că este disponibil pentru banca roș-albaștrilor.
  • Răspunsul venit dinspre conducerea FCSB, în rândurile de mai jos.
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În timp ce la FCSB se fac calcule pentru înlocuirea lui Baciu, Prepeliță și-a exprimat dorința de a reveni la clubul unde a cunoscut una dintre cele mai importante perioade ale carierei de jucător.

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Andrei Prepeliță s-a autopropus la FCSB

Liber de contract după despărțirea de Unirea Slobozia din februarie 2026, Prepeliță își caută o nouă oportunitate în fotbalul românesc. În trecut, le-a mai pregătit pe FC Argeș și Gloria Buzău.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Prepeliță a încercat să se pună la dispoziția FCSB-ului, club pe care îl cunoaște foarte bine din perioada 2011-2015, în care a îmbrăcat tricoul roș-albastru.

Totuși, Prepeliță nu deține licența Pro și nu poate ocupa în condiții normale postul de antrenor principal la FCSB. Gigi Becali nu îl consideră o variantă pentru înlocuirea lui Marius Baciu.

128 de meciuri
a adunat Andrei Prepeliță în tricoul FCSB. A marcat 11 goluri și a livrat 7 pase decisive

Faptul că nu are licența UEFA Pro a fost o problemă pentru fostul mijlocaș central și în mandatul de la Slobozia.

Deși Jean Vlădoiu figura oficial ca antrenor principal, FRF a stabilit că Prepeliță exercita în fapt atribuțiile tehnicianului principal. În urma acestei situații, Prepeliță a fost amendat cu 20.000 de lei, iar Vlădoiu cu 15.000 de lei.

În această vară, cei doi au contestat în instanță sancțiunile primite în urma cazului de la Slobozia.

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