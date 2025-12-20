Ultimatum pentru conducere Jucătorii echipei din Liga 1 s-au întors împotriva antrenorului

Andrei Prepeliță (40 de ani) și Jean Vlădoiu (57 de ani) trec printr-o situație complicată la Unirea Slobozia.

Deși a început foarte bine actualul sezon de Liga 1, formația ialomițeană nu s-a mai regăsit și a ajuns într-o situație critică, cu nouă înfrângeri la rând în campionat.

Situație tensionată la Unirea Slobozia

După ce echipa a înregistrat mai multe rezultate negative în acest sezon, jucătorii experimentați din lot și-ar fi pierdut încrederea în staff-ul condus de Prepeliță și Vlădoiu.

Mai mulți fotbaliști importanți ai echipei au intrat în contradicții cu Prepeliță, totul din cauza modului în care fostul mijlocaș de la echipa națională a evidențiat problemele din echipă, scrie sport.ro.

Nume importante din vestiarul Sloboziei s-ar fi întors împotriva antrenorului și cer schimbarea acestuia, chiar dacă președintele Ilie Lemnaru i-a asigurat pe suporteri că Prepeliță și Vlădoiu vor continua la echipă, în ciuda rezultatelor din ultima perioadă.

91 de zile au trecut de la ultima victoria înregistrată de Unirea Slobozia în Liga 1. Pe 21 septembrie, gruparea ialomițeană se impunea în fața Petrolului Ploiești, scor 1-0

În cazul în care ar dori să îi demită pe Prepeliță și Vlădoiu, cei de la Unirea Slobozia ar trebui să achite sume importante, ținând cont că cei doi au fost instalați la conducerea echipei în vară, iar contractele lor sunt valabile până în vara anului viitor.

Unirea Slobozia, situație critică în campionat

Cu 18 puncte acumulate în prima parte a sezonului, Unirea Slobozia ocupă în acest moment locul 13 în clasamentul Ligii 1.

În ultimele nouă etape de campionat, formația ialomițeană nu a reușit să câștige niciun meci. Ba mai mult, le-a pierdut pe toate.

Ultimul meci al acestui an pentru Unirea Slobozia este cel cu Metaloglobus, partidă care se va disputa la Clinceni, sâmbătă, de la ora 14:30.

