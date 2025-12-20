Cine îl schimbă pe Guardiola Numele care prinde tot mai mult contur la City dacă Pep pleacă în vară. Ce au spus cei doi!

Pep Guardiola are contract până în 2027, dar se speculează că ar putea părăsi Manchester City la sfârșitul acestui sezon.

Un antrenor din Premier League care i-a fost asistent spaniolului pare profilul căutat pe „Etihad”.

Cum au comentat cei doi tehnicieni această posibilitate.

Pep Guardiola, 54 de ani, a avut printre asistenții săi, la Manchester City, două nume care se impun tot mai mult astăzi în Premier League.

Mikel Arteta (43) este din 2019 la Arsenal, lider momentan în campionatul englez.

Maresca ar fi ales de City pentru perioada post-Guardiola

Enzo Maresca (45) e din 2024 la Chelsea. Poziția a 4-a în clasamentul actual, dar vine după triumful de la Mondialul Cluburilor. Campionul lumii la primul sezon cu albaștrii.

Catalanul, de un deceniu pe „Etihad”, mai are contract până în 2027, dar speculațiile sunt tot mai insistente că ar putea părăsi clubul bleu chiar la sfârșitul acestei stagiuni.

Pep Guardiola și Enzo Maresca (stânga), la antrenamentul lui City, în sezonul 2022-2023 Foto: Imago

Și cel care pare lansat să-l înlocuiască e unul dintre foștii secunzi. Maresca, scrie The Athletic.

Guardiola: „Sunt aici acum”

Ambii au fost întrebați vineri despre acest subiect în conferințele de presă.

Abili, au ocolit un răspuns clar, susținând că nu se discută o asemenea variantă. Nu acum.

„Sunt aici. În ultimii trei sau patru ani, mereu mi-a pus cineva această întrebare”, a afirmat Guardiola.

Mai devreme sau mai târziu, când voi avea 75-76 de ani, voi pleca de la City. Pep Guardiola, antrenor Manchester City

„Nimeni nu va fi până la sfârșitul lumii”

A continuat: „Înțeleg întrebarea, dar mai am 18 luni și sunt fericit. Aud această întrebare în fiecare sezon.

Nu există discuții, punct. Sigur, nu sunt etern aici, nimeni nu va fi până la sfârșitul lumii, dar nu există discuții”.

A sugerat totuși că oricând poate să apară o schimbare pentru el și pentru Manchester City.

Ce se va întâmpla se va întâmpla, iar clubul trebuie să fie pregătit pentru orice. Doar că subiectul nu se discută acum. Pep Guardiola, antrenor Manchester City

Maresca: „În acest moment nu e timp pentru astfel de lucruri”

Maresca, asistentul lui Pep în 2022-2023, sub contract până 2029 la Chelsea, a spus:

„Nu mă afectează deloc. Știu că e sută la sută speculație, în acest moment nu e timp pentru astfel de lucruri. Mă concentrez doar la clubul meu”.

