Chivu, pus să dea explicații  Antrenorul lui Inter și-a justificat alegerile, după eliminarea din Supercupa Italiei: „E ușor să vorbești din exterior”

BOLOGNA - INTER 1-1 (2-3 pen.). Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa în semifinalele Supercupei Italiei.

Cu absențe importante, Inter a pierdut dramatic duelul cu Bologna, după ce Bastoni, Barella și Bonny nu au reușit să înscrie la loviturile de departajare.

BOLOGNA - INTER. Cristi Chivu, la finalul partidei: „Nu am regrete după acest meci”

Tehnicianul român s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi. El a declarat că jocul a fost unul bun, iar totul s-a decis la penalty-uri, acolo unde, așa cum spune acesta, este vorba despre o simplă loterie.

„Nu am nimic de reproșat băieților și nici nu am regrete după acest meci. Am văzut niște prestații excelente, mai ales în repriza a doua. A fost un meci foarte bun împotriva unui adversar puternic.

Din păcate, când nu bagi mingea în poartă, poți ajunge să pierzi, iar când se ajunge la penalty-uri, e posibil orice”, a declarat Cristi Chivu, după meci, conform gazzetta.it.

Fotbalul e ca în viață: cazi, plângi, te ridici și încerci din nou. Asta e tot. Marii campioni își părăsesc zona de confort. Acest grup are datoria și abilitățile tehnice și umane de a depăși o situație ca aceasta. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cum își justifică Cristi Chivu alegerile

Antrenorul lui Inter a preferat să îi țină pe bancă la partida cu Bologna pe Pio Esposito și Hakan Calhanoglu, doi dintre cei mai importanți jucători ai echipei din acest sezon.

Întrebat după meci dacă cei doi ar fi putut ajuta echipa la penalty-uri, Chivu a răspuns:

„Nu am vrut să risc să trimit un jucător pe teren să execute o lovitură de pedeapsă fiind neîncălzit. Pio îmi spusese că poate să intre, dar decizia este a mea.

Calha și-a revenit după o accidentare la adductori și nu am simțit că e un moment bun să-l trimit să execute o lovitură de pedeapsă.

E ușor să vorbești din exterior. Eu trebuie să îmi protejez jucătorii, mai ales că va urma o lună ianuarie dificilă. Decizia a fost a mea, la fel ca și decizia de a-i odihni pe unii jucători”, a mai spus Cristi Chivu, conform fcinter1908.it.

