- Trei partide se dispută astăzi în etapa #21 din Liga 1, ultima a acestui an. În primul meci al zilei, Metaloglobus și Unirea Slobozia se întâlnesc la Clinceni, de la ora 14:30.
- Apoi, de la 17:00, Oțelul Galați primește vizita celor de la FC Argeș, într-un duel extrem de important pentru lupta la play-off. Ziua se încheie cu meciul dintre UTA și Dinamo, partidă care va începe la ora 20:00.
- Toate meciurile sunt transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #21 a debutat vineri la Botoșani, cu duelul dintre formația moldoveană și cea ardeleană, și se va încheia luni, 22 decembrie, odată cu partida dintre Universitatea Craiova și Csikszereda.
Cel mai așteptat meci al rundei este duelul dintre FCSB și Rapid, care va avea loc duminică.
Se joacă astăzi:
Metaloglobus - Unirea Slobozia, live de la 14:30
Oțelul Galați - Argeș, live de la 17:00
UTA Arad - Dinamo, live de la 20:00
21 decembrie:
Hermannstadt - Petrolul, live de la 14:00
U Cluj - Farul Constanța, live de la 16:30
FCSB - Rapid, live de la 20:00
22 decembrie:
U Craiova - Csikszereda, live de la 20:00
S-a jucat:
Botoșani - CFR Cluj 0-1
- A marcat: Păun '5
Partida de la Botoșani s-a desfășurat pe o ceață densă, motiv pentru care golul marcat de Adrian Păun, în minutul 5, nu a putut fi observat clar pe camerele de filmare.
Deși faza a fost filmată din mai multe unghiuri, chiar și de la nivelul solului, imaginile cu singura reușită din prima repriză nu au fost clare.
Galerie foto (6 imagini)
Echipele de start:
- FC Botoșani: Anestis - Friday Adams, Diaw, Miron, Țigănașu - Bordeianu, Petro - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumitru
- Rezerve: Kukic, Suta, Fernandez, Creț, David, Papa, Ferreira, Ciurel, Cîmpanu, Lopez, Bodișteanu, Dumiter
- Antrenor: Leo Grozavu
- CFR Cluj: Hindich - Kun, Sinyan, Abeid, Malico - Djokovic, Keita, Muhar - Cordea, Fică, Păun
- Rezerve: Gal, Vâlceanu, Radu, Korenica, Deac, Biliboc, Ciubancan
- Antrenor: Daniel Pancu
- Arbitru: Colțescu Sebastian. Asistenți: Gheorghe Sebastian și Grigoriu Mircea Mihail. Arbitru VAR: Coza Ionuț. Arbitru AVAR: Ghinguleac Radu Adrian
- Stadion: Municipal (Botoşani)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|20
|39
|2
|Dinamo
|20
|38
|3
|FC Botoșani
|21
|38
|4
|Universitatea Craiova
|20
|37
|5
|FC Argeș
|20
|34
|6
|Oțelul Galați
|20
|30
|7
|U Cluj
|20
|30
|8
|UTA Arad
|20
|29
|9
|FCSB
|20
|28
|10
|Farul Constanța
|20
|27
|11
|CFR Cluj
|21
|26
|12
|Petrolul Ploiești
|20
|19
|13
|Unirea Slobozia
|20
|18
|14
|Csikszereda
|20
|16
|15
|Hermannstadt
|20
|12
|16
|Metaloglobus
|20
|11