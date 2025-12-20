Trei partide se dispută astăzi în etapa #21 din Liga 1, ultima a acestui an. În primul meci al zilei, Metaloglobus și Unirea Slobozia se întâlnesc la Clinceni, de la ora 14:30.

Apoi, de la 17:00, Oțelul Galați primește vizita celor de la FC Argeș, într-un duel extrem de important pentru lupta la play-off. Ziua se încheie cu meciul dintre UTA și Dinamo, partidă care va începe la ora 20:00.

Toate meciurile sunt transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #21 a debutat vineri la Botoșani, cu duelul dintre formația moldoveană și cea ardeleană, și se va încheia luni, 22 decembrie, odată cu partida dintre Universitatea Craiova și Csikszereda.

Cel mai așteptat meci al rundei este duelul dintre FCSB și Rapid, care va avea loc duminică.

Se joacă astăzi:

Metaloglobus - Unirea Slobozia, live de la 14:30

Oțelul Galați - Argeș, live de la 17:00

UTA Arad - Dinamo, live de la 20:00

21 decembrie:

Hermannstadt - Petrolul, live de la 14:00

U Cluj - Farul Constanța, live de la 16:30

FCSB - Rapid, live de la 20:00

22 decembrie:

U Craiova - Csikszereda, live de la 20:00

S-a jucat:

Botoșani - CFR Cluj 0-1

A marcat: Păun '5

Partida de la Botoșani s-a desfășurat pe o ceață densă, motiv pentru care golul marcat de Adrian Păun, în minutul 5, nu a putut fi observat clar pe camerele de filmare.

Deși faza a fost filmată din mai multe unghiuri, chiar și de la nivelul solului, imaginile cu singura reușită din prima repriză nu au fost clare.

Echipele de start:

FC Botoșani: Anestis - Friday Adams, Diaw, Miron, Țigănașu - Bordeianu, Petro - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumitru

Anestis - Friday Adams, Diaw, Miron, Țigănașu - Bordeianu, Petro - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumitru Rezerve: Kukic, Suta, Fernandez, Creț, David, Papa, Ferreira, Ciurel, Cîmpanu, Lopez, Bodișteanu, Dumiter

Kukic, Suta, Fernandez, Creț, David, Papa, Ferreira, Ciurel, Cîmpanu, Lopez, Bodișteanu, Dumiter Antrenor: Leo Grozavu

Leo Grozavu CFR Cluj: Hindich - Kun, Sinyan, Abeid, Malico - Djokovic, Keita, Muhar - Cordea, Fică, Păun

Hindich - Kun, Sinyan, Abeid, Malico - Djokovic, Keita, Muhar - Cordea, Fică, Păun Rezerve: Gal, Vâlceanu, Radu, Korenica, Deac, Biliboc, Ciubancan

Gal, Vâlceanu, Radu, Korenica, Deac, Biliboc, Ciubancan Antrenor: Daniel Pancu

Daniel Pancu Arbitru : Colțescu Sebastian. Asistenți : Gheorghe Sebastian și Grigoriu Mircea Mihail. Arbitru VAR : Coza Ionuț. Arbitru AVAR : Ghinguleac Radu Adrian

: Colțescu Sebastian. : Gheorghe Sebastian și Grigoriu Mircea Mihail. : Coza Ionuț. : Ghinguleac Radu Adrian Stadion: Municipal (Botoşani)

Cu 30 de minute înaintea startului partidei de la Botoșani, stadionul era învăluit într-o ceață densă (FOTO: Captură - Digi Sport 1)

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 Dinamo 20 38 3 FC Botoșani 21 38 4 Universitatea Craiova 20 37 5 FC Argeș 20 34 6 Oțelul Galați 20 30 7 U Cluj 20 30 8 UTA Arad 20 29 9 FCSB 20 28 10 Farul Constanța 20 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Petrolul Ploiești 20 19 13 Unirea Slobozia 20 18 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 20 12 16 Metaloglobus 20 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport