Liga 1, etapa #21 LIVE de la 17:00: Oțelul - FC Argeș, duel tare pentru play-off. UTA - Dinamo se joacă diseară » Programul complet + Clasamentul actualizat +6 foto
Liga 1 FOTO Montaj GOLAZO.ro
Liga 1, etapa #21 LIVE de la 17:00: Oțelul - FC Argeș, duel tare pentru play-off. UTA - Dinamo se joacă diseară » Programul complet + Clasamentul actualizat

alt-text Ionuț Cojocaru , Gabriel Neagu , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 09:08
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 10:38
  • Trei partide se dispută astăzi în etapa #21 din Liga 1, ultima a acestui an. În primul meci al zilei, Metaloglobus și Unirea Slobozia se întâlnesc la Clinceni, de la ora 14:30.
  • Apoi, de la 17:00, Oțelul Galați primește vizita celor de la FC Argeș, într-un duel extrem de important pentru lupta la play-off. Ziua se încheie cu meciul dintre UTA și Dinamo, partidă care va începe la ora 20:00.
  • Toate meciurile sunt transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #21 a debutat vineri la Botoșani, cu duelul dintre formația moldoveană și cea ardeleană, și se va încheia luni, 22 decembrie, odată cu partida dintre Universitatea Craiova și Csikszereda.

Cel mai așteptat meci al rundei este duelul dintre FCSB și Rapid, care va avea loc duminică.

Se joacă astăzi:

Metaloglobus - Unirea Slobozia, live de la 14:30

Oțelul Galați - Argeș, live de la 17:00

UTA Arad - Dinamo, live de la 20:00

21 decembrie:

Hermannstadt - Petrolul, live de la 14:00

U Cluj - Farul Constanța, live de la 16:30

FCSB - Rapid, live de la 20:00

22 decembrie:

U Craiova - Csikszereda, live de la 20:00

S-a jucat:

Botoșani - CFR Cluj 0-1

  • A marcat: Păun '5

Partida de la Botoșani s-a desfășurat pe o ceață densă, motiv pentru care golul marcat de Adrian Păun, în minutul 5, nu a putut fi observat clar pe camerele de filmare.

Deși faza a fost filmată din mai multe unghiuri, chiar și de la nivelul solului, imaginile cu singura reușită din prima repriză nu au fost clare.

Ceața densă de la FC Botoșani - CFR Cluj (FOTO: Captură - Prima Sport)
Ceața densă de la FC Botoșani - CFR Cluj (FOTO: Captură - Prima Sport)

Ceața densă de la FC Botoșani - CFR Cluj (FOTO: Captură - Prima Sport) Ceața densă de la FC Botoșani - CFR Cluj (FOTO: Captură - Prima Sport) Ceața densă de la FC Botoșani - CFR Cluj (FOTO: Captură - Prima Sport) Ceața densă de la FC Botoșani - CFR Cluj (FOTO: Captură - Prima Sport) Ceața densă de la FC Botoșani - CFR Cluj (FOTO: Captură - Prima Sport)
Echipele de start:

  • FC Botoșani: Anestis - Friday Adams, Diaw, Miron, Țigănașu - Bordeianu, Petro - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumitru
  • Rezerve: Kukic, Suta, Fernandez, Creț, David, Papa, Ferreira, Ciurel, Cîmpanu, Lopez, Bodișteanu, Dumiter
  • Antrenor: Leo Grozavu
  • CFR Cluj: Hindich - Kun, Sinyan, Abeid, Malico - Djokovic, Keita, Muhar - Cordea, Fică, Păun
  • Rezerve: Gal, Vâlceanu, Radu, Korenica, Deac, Biliboc, Ciubancan
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Arbitru: Colțescu Sebastian. Asistenți: Gheorghe Sebastian și Grigoriu Mircea Mihail. Arbitru VAR: Coza Ionuț. Arbitru AVAR: Ghinguleac Radu Adrian
  • Stadion: Municipal (Botoşani)
Cu 30 de minute înaintea startului partidei de la Botoșani, stadionul era învăluit într-o ceață densă (FOTO: Captură - Digi Sport 1) Cu 30 de minute înaintea startului partidei de la Botoșani, stadionul era învăluit într-o ceață densă (FOTO: Captură - Digi Sport 1)
Cu 30 de minute înaintea startului partidei de la Botoșani, stadionul era învăluit într-o ceață densă (FOTO: Captură - Digi Sport 1)

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2Dinamo2038
3FC Botoșani2138
4Universitatea Craiova2037
5FC Argeș2034
6Oțelul Galați2030
7U Cluj2030
8UTA Arad2029
9FCSB2028
10Farul Constanța2027
11CFR Cluj2126
12Petrolul Ploiești2019
13Unirea Slobozia2018
14Csikszereda2016
15Hermannstadt2012
16Metaloglobus2011

12:53
Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa
Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa
13:08
„Turcia nu e Brazilia!” Valentin Mihăilă, mesaj războinic înainte de barajul pentru Mondial » De ce vrea ca 2025 să se termine: „M-am săturat!”
„Turcia nu e Brazilia!”  Valentin Mihăilă, mesaj războinic înainte de barajul pentru Mondial » De ce vrea ca 2025 să se termine: „M-am săturat!” 
12:03
„Facem curățenie!” Patronul lui CFR Cluj anunță că va lua măsuri radicale în această iarnă » Ce spune despre Pancu
„Facem curățenie!” Patronul lui CFR Cluj anunță că va lua măsuri radicale  în această iarnă » Ce spune despre Pancu
11:37
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”
Mai multe știri de ultimă oră

