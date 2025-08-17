Rațiu, debut cu dreptul în noul sezon Rayo Vallecano, victorie lejeră cu Girona, în prima etapă din La Liga

Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul naționalei, a fost titular și integralist în meciul Girona - Rayo Vallecano, scor 1-3, din prima etapă a noului sezon de La Liga.

Fundașul echipei naționale a avut o prestația foarte bună.

Andrei Rațiu, victorie cu Rayo Vallecano în noul sezon de La Liga

Rayo a deschis scorul prin Jorge de Frutos în minutul 18, iar două minute mai târziu, același de Frutos i-a pasat decisiv lui Alvaro Garcia, care a marcat pentru 2-0.

În minutul 43, Gazzaniga (Girona) a fost eliminat în urma unui fault din postura de ultim apărător. Palazon a majorat scorul, din penalty, astfel că Rayo conducea cu 3-0 la pauză.

La meciul cu Girona, Rayo a evoluat în cel de-al treilea echipament. Tricoul este negru, cu un fulger de culoare galbenă conturat cu roșu.

În repriza a doua, Rayo nu a mai înscris, însă a primit un gol, în minutul 57. Joel Roca a redus din diferență, dar echipa sa a pierdut, 1-3.

Rațiu a fost unul dintre cei mai activi fotbaliști de la Rayo, fapt confirmat ulterior și de nota primită. Sofascore l-a notat pe Rațiu cu 6,7, în contextul în care nota echipei a fost 6,98.

Andrei Rațiu, supărat pe conducerea celor de la Rayo

În această vară, Rayo Vallecano a achiziționat drepturile celor de la Villarreal asupra lui Rațiu, iar fotbalistul român se află acum 100% în proprietatea celor de la Rayo.

Rațiu s-a arătat deranjat după ce a aflat de această tranzacție, motivul fiind acela că totul s-a făcut fără ca el să fie înștiințat.

Tensiunile au crescut la clubul spaniol după ce, în vara aceasta, Rayo nu l-ar fi lăsat pe Rațiu să plece în Premier League, în ciuda unei oferte de 18 milioane de euro, conform marca.com.

De altfel, Rayo a mai respins alte două oferte pentru jucătorul român. Wolfsburg ar fi fost dispusă să plătească în jur de 12 milioane de euro pentru Rațiu, iar Girona în jur de 8 milioane.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport