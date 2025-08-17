Rațiu, debut cu dreptul în noul sezon Rayo Vallecano, victorie lejeră cu Girona, în prima etapă din La Liga
Rațiu, debut cu dreptul în noul sezon Rayo Vallecano, victorie lejeră cu Girona, în prima etapă din La Liga

  • Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul naționalei, a fost titular și integralist în meciul Girona - Rayo Vallecano, scor 1-3, din prima etapă a noului sezon de La Liga.

Fundașul echipei naționale a avut o prestația foarte bună.

Andrei Rațiu, victorie cu Rayo Vallecano în noul sezon de La Liga

Rayo a deschis scorul prin Jorge de Frutos în minutul 18, iar două minute mai târziu, același de Frutos i-a pasat decisiv lui Alvaro Garcia, care a marcat pentru 2-0.

În minutul 43, Gazzaniga (Girona) a fost eliminat în urma unui fault din postura de ultim apărător. Palazon a majorat scorul, din penalty, astfel că Rayo conducea cu 3-0 la pauză.

  • La meciul cu Girona, Rayo a evoluat în cel de-al treilea echipament. Tricoul este negru, cu un fulger de culoare galbenă conturat cu roșu.

În repriza a doua, Rayo nu a mai înscris, însă a primit un gol, în minutul 57. Joel Roca a redus din diferență, dar echipa sa a pierdut, 1-3.

Rațiu a fost unul dintre cei mai activi fotbaliști de la Rayo, fapt confirmat ulterior și de nota primită. Sofascore l-a notat pe Rațiu cu 6,7, în contextul în care nota echipei a fost 6,98.

Andrei Rațiu, supărat pe conducerea celor de la Rayo

În această vară, Rayo Vallecano a achiziționat drepturile celor de la Villarreal asupra lui Rațiu, iar fotbalistul român se află acum 100% în proprietatea celor de la Rayo.

Rațiu s-a arătat deranjat după ce a aflat de această tranzacție, motivul fiind acela că totul s-a făcut fără ca el să fie înștiințat.

Tensiunile au crescut la clubul spaniol după ce, în vara aceasta, Rayo nu l-ar fi lăsat pe Rațiu să plece în Premier League, în ciuda unei oferte de 18 milioane de euro, conform marca.com.

De altfel, Rayo a mai respins alte două oferte pentru jucătorul român. Wolfsburg ar fi fost dispusă să plătească în jur de 12 milioane de euro pentru Rațiu, iar Girona în jur de 8 milioane.

