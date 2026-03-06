„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
  • Presa din Spania vorbește despre suma pentru care Rayo Vallecano ar fi dispusă să-l vândă pe Andrei Rațiu (27 de ani) în următoarea perioadă de transferuri.

Rațiu trece printr-o perioadă foarte bună, fiind titular incontestabil în echipa din La Liga, pe postul de fundaș dreapta.

În acest sezon, internaționalul român a jucat nu mai puțin de 31 de meciuri, a marcat un gol și a oferit trei pase decisive.

Rayo Vallecano cere 25 de milioane de euro pentru Andrei Rațiu

Evoluțiile foarte bune ale lui Andrei Rațiu ar fi atras atenția mai multor echipe din Premier League, iar clubul Rayo Vallecano este conștient de faptul că românul ar putea primi multe oferte în următoarea perioadă de transferuri.

Astfel, clubul din Vallecas nu vrea să renunțe la Rațiu fără să primească 25 de milioane de euro. Suma reprezintă clauza de reziliere a fundașului.

„Rațiu își demonstrează valoarea în campionatul Spaniei de ceva timp. Evoluțiile sale constante, capacitatea de a acoperi întreg flancul și intensitatea defensivă l-au transformat într-o piesă importantă în sistemul tactic al celor de la Rayo Vallecano.

Pe lângă soliditatea defensivă, românul excelează și în faza ofensivă. Viteza și energia sa îi permit să ofere profunzime pe partea dreaptă, să trimită centrări și să participe activ la jocul ofensiv al echipei.

Această combinație între siguranța defensivă și aportul ofensiv este exact ceea ce a atras atenția mai multor cluburi din campionatele de top.

Poate că nu este un jucător spectaculos, dar este unul dintre acei fundași laterali care oferă constanță și impact imediat.

Prin urmare, clubul a stabilit prețul său de vânzare la aproximativ 25 de milioane de euro. Aceasta este o sumă semnificativă pentru un jucător care va împlini 28 de ani chiar înainte de vară, dar reflectă importanța sa pentru echipă”, notează jurnaliștii de la fichajes.net.

18 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

Pentru Rayo Vallecano urmează duelul cu Sevilla de duminică, de la ora 19:45, din cadrul etapei 27 din La Liga. Partida va putea fi urmărită live pe Digi Sport 3 și Prima Sport 2.

Rațiu, „tricolorul” lunii februarie

Andrei Rațiu a fost votat „tricolorul” lunii februarie de către fanii României.

„Andrei Rațiu a fost votat tricolorul lunii februarie, depășindu-i pe Dennis Man și Răzvan Marin în preferințele fanilor din aplicația Tricolorii!”, se arată în postarea de pe Facebok a Echipei naționale de fotbal a României.

În luna februarie, Andrei Rațiu a jucat în 4 partide pentru Rayo Vallecano în La Liga, fiind integralist în toate dintre acestea.

  • 1-2 cu Real Madrid, pe 1 februarie - 90 de minute jucate
  • 3-0 cu Atletico Madrid, pe 15 februarie - 90 de minute jucate și o pasă de gol
  • 1-1 cu Real Betis, pe 21 februarie - 90 de minute jucate și o pasă de gol
  • 1-1 cu Athletic Bilbao, pe 28 februarie - 90 de minute jucate

