Negocieri cu Daniel Pancu  Anunțul făcut de conducerea CFR Cluj, după dezvăluirile antrenorului: „Asta ne dorim! Acum, nu în vară” +56 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Negocieri cu Daniel Pancu Anunțul făcut de conducerea CFR Cluj, după dezvăluirile antrenorului: „Asta ne dorim! Acum, nu în vară”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 12:23
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 12:30
  • Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, a venit cu precizări legate de prelungirea contractului lui Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul echipei.
  • Sub comanda lui Pancu, CFR a bifat 10 victorii consecutive în Liga 1 și a reușit calificarea în play-off.

Contractul lui Daniel Pancu cu CFR Cluj va expira la finalul acestui sezon, dar conducerea își dorește ca acesta să rămână în Gruia. Joi, tehnicianul afirmase că simte o presiune mare din partea clubului.

LeBron James, încă un record VIDEO. Borna incredibilă atinsă de starul lui  Los Angeles Lakers: „Am început de la zero și am ajuns numărul 1”
Citește și
LeBron James, încă un record VIDEO. Borna incredibilă atinsă de starul lui Los Angeles Lakers: „Am început de la zero și am ajuns numărul 1”
Citește mai mult
LeBron James, încă un record VIDEO. Borna incredibilă atinsă de starul lui  Los Angeles Lakers: „Am început de la zero și am ajuns numărul 1”

Bogdan Mara, despre Daniel Pancu: „Ne dorim să continuăm”

„A fost o declarație surprinzătoare (n.r. - că Pancu simte presiune), dar a venit într-un moment în care avea o tensiune mare. Din exterior poate pare ușor și că totul a fost ușor, victorii peste victorii, dar n-a fost atât de ușoară această perioadă.

Dar, împreună cu Pancu și cu conducerea, am reușit să gestionăm destul de bine spunem noi. Când vine pauza competițională, o să analizăm și o să discutăm și cu Pancu să creăm o strategie pentru sezonul viitor. Pentru că el a venit pe parcurs, s-au schimbat multe lucruri din mers.

Acum ne cunoaștem, am înțeles ce îl dorește el, el ce ne dorim noi și o să găsim drumul cel bun pe care să continuăm împreună. Pentru că ne dorim să continuăm împreună pe viitor și atunci e normal să avem o colaborare bună, o discuție, noi cu el și să vedem ce lipsește la echipă.

Lucrurile s-au făcut din mers, și cu Pancu și cu noi. Există multe probleme. Unele au fost rezolvate, altele se vor rezolva. Acum știm filozofia fiecăruia și sunt convins că noi și Pancu vom găsi soluții să fim mai buni și mai puternici”, a declarat Bogdan Mara, conform fanatik.ro.

FOTO. U Craiova - CFR Cluj 3-1, în Cupa României

U Craiova - CFR FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpg
U Craiova - CFR FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpg

Galerie foto (56 imagini)

U Craiova - CFR Cluj. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg U Craiova - CFR Cluj. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg U Craiova - CFR Cluj. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg U Craiova - CFR Cluj. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg U Craiova - CFR Cluj. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+56 Foto
labels.photo-gallery

Bogdan Mara: „Ne dorim să parafăm încă de acum acest contract”

Bogdan Mara a mai precizat că, înainte ca Daniel Pancu să semneze prelungirea, este așteptat să se întoarcă din Dubai patronul Ioan Varga.

„Da, noi ne dorim lucrul acesta. Așteptăm și patronul să vină curând la Cluj, să avem o discuție concretă. Sperăm să fie luni la meci (n.r. - cu Dinamo) cu noi, să vorbim și cu Pancu, pentru că din punct de vedere al conducerii, eu, Bilașco, domnul Mureșan, ne dorim să parafăm încă de acum acest contract, nu să așteptăm neapărat din vară.

Să muncim pentru sezonul viitor, ca să faci o echipă puternică, poate chiar și pentru Europa, trebuie pregătit din timp. Pe parte sportivă, eu și Bilașco avem de muncă. Să căutăm jucători compatibili cu clubul nostru și cu ceea ce ne dorim, să ne facem lecțiile bine de acum.

Asta ne dorim, asta vrem să facem, altfel știe și Pancu ce are de făcut și pe ce se bazează și putem creiona transferurile din vară.

Acum a făcut deja o analiză a lotului, știe ce îi place, știe ceea ce îi lipsește. Vrem să ne întărim și împreună putem lucra de acum să găsim soluții bune pentru la vară”, a mai spus Bogdan Mara.

În ultima etapă a sezonului regulat, CFR Cluj o va întâlni pe Dinamo, pe teren propriu. Meciul va avea loc luni, de la ora 20:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2959
2Rapid ⤴️2955
3Dinamo⤴️2952
4U Cluj⤴️2951
5CFR Cluj⤴️2950
6FC Argeș⤴️2949
7FCSB⤵️2946
8FC Botoșani⤵️2942
9UTA Arad⤵️2942
10Oțelul Galați⤵️2941
11Farul⤵️2937
12Petrolul⤵️2929
13Csikszereda⤵️2929
14Unirea Slobozia⤵️2924
15Hermannstadt⤵️2920
16Metaloglobus⤵️2911
⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

Citește și

„I-au avut pe masă și nu s-au uitat la ei” Starurile cărora FCSB le-a închis ușa în nas: „Le-am cerut 200.000 de euro. Acum, a plecat pe 5 milioane”
Superliga
12:03
„I-au avut pe masă și nu s-au uitat la ei” Starurile cărora FCSB le-a închis ușa în nas: „Le-am cerut 200.000 de euro. Acum, a plecat pe 5 milioane”
Citește mai mult
„I-au avut pe masă și nu s-au uitat la ei” Starurile cărora FCSB le-a închis ușa în nas: „Le-am cerut 200.000 de euro. Acum, a plecat pe 5 milioane”
LeBron James, încă un record VIDEO. Borna incredibilă atinsă de starul lui  Los Angeles Lakers: „Am început de la zero și am ajuns numărul 1”
Baschet
11:47
LeBron James, încă un record VIDEO. Borna incredibilă atinsă de starul lui Los Angeles Lakers: „Am început de la zero și am ajuns numărul 1”
Citește mai mult
LeBron James, încă un record VIDEO. Borna incredibilă atinsă de starul lui  Los Angeles Lakers: „Am început de la zero și am ajuns numărul 1”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CFR Cluj Bogdan Mara Daniel Pancu liga 1 CONTRACT
Știrile zilei din sport
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
Superliga
06.03
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
Citește mai mult
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Campionate
06.03
„Șarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Citește mai mult
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Liga 3
06.03
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Citește mai mult
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Superliga
06.03
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Citește mai mult
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:31
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
23:07
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
23:07
„Șarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
23:31
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina”
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Superliga
06.03
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Citește mai mult
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Nationala
06.03
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Citește mai mult
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului:  „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Diverse
06.03
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului: „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Citește mai mult
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului:  „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man,  jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia
Stranieri
06.03
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia
Citește mai mult
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man,  jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 30 rapid 25 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share