Negocieri cu Daniel Pancu Anunțul făcut de conducerea CFR Cluj, după dezvăluirile antrenorului: „Asta ne dorim! Acum, nu în vară”

Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, a venit cu precizări legate de prelungirea contractului lui Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul echipei.

Contractul lui Daniel Pancu cu CFR Cluj va expira la finalul acestui sezon, dar conducerea își dorește ca acesta să rămână în Gruia. Joi, tehnicianul afirmase că simte o presiune mare din partea clubului.

Bogdan Mara, despre Daniel Pancu: „Ne dorim să continuăm”

„A fost o declarație surprinzătoare (n.r. - că Pancu simte presiune), dar a venit într-un moment în care avea o tensiune mare. Din exterior poate pare ușor și că totul a fost ușor, victorii peste victorii, dar n-a fost atât de ușoară această perioadă.

Dar, împreună cu Pancu și cu conducerea, am reușit să gestionăm destul de bine spunem noi. Când vine pauza competițională, o să analizăm și o să discutăm și cu Pancu să creăm o strategie pentru sezonul viitor. Pentru că el a venit pe parcurs, s-au schimbat multe lucruri din mers.

Acum ne cunoaștem, am înțeles ce îl dorește el, el ce ne dorim noi și o să găsim drumul cel bun pe care să continuăm împreună. Pentru că ne dorim să continuăm împreună pe viitor și atunci e normal să avem o colaborare bună, o discuție, noi cu el și să vedem ce lipsește la echipă.

Lucrurile s-au făcut din mers, și cu Pancu și cu noi. Există multe probleme. Unele au fost rezolvate, altele se vor rezolva. Acum știm filozofia fiecăruia și sunt convins că noi și Pancu vom găsi soluții să fim mai buni și mai puternici”, a declarat Bogdan Mara, conform fanatik.ro.

Bogdan Mara: „Ne dorim să parafăm încă de acum acest contract”

Bogdan Mara a mai precizat că, înainte ca Daniel Pancu să semneze prelungirea, este așteptat să se întoarcă din Dubai patronul Ioan Varga.

„Da, noi ne dorim lucrul acesta. Așteptăm și patronul să vină curând la Cluj, să avem o discuție concretă. Sperăm să fie luni la meci (n.r. - cu Dinamo) cu noi, să vorbim și cu Pancu, pentru că din punct de vedere al conducerii, eu, Bilașco, domnul Mureșan, ne dorim să parafăm încă de acum acest contract, nu să așteptăm neapărat din vară.

Să muncim pentru sezonul viitor, ca să faci o echipă puternică, poate chiar și pentru Europa, trebuie pregătit din timp. Pe parte sportivă, eu și Bilașco avem de muncă. Să căutăm jucători compatibili cu clubul nostru și cu ceea ce ne dorim, să ne facem lecțiile bine de acum.

Asta ne dorim, asta vrem să facem, altfel știe și Pancu ce are de făcut și pe ce se bazează și putem creiona transferurile din vară.

Acum a făcut deja o analiză a lotului, știe ce îi place, știe ceea ce îi lipsește. Vrem să ne întărim și împreună putem lucra de acum să găsim soluții bune pentru la vară”, a mai spus Bogdan Mara.

În ultima etapă a sezonului regulat, CFR Cluj o va întâlni pe Dinamo, pe teren propriu. Meciul va avea loc luni, de la ora 20:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Rapid ⤴️ 29 55 3 Dinamo⤴️ 29 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 29 29 13 Csikszereda⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 29 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 29 11 ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

