U Craiova - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani) și-a exprimat regretul față de ultimele mutări făcute la FCSB.

Patronul campioanei nu se aștepta ca Ofri Arad, jucătorul israelian adus în această iarnă, să fie indisponibil pentru o perioadă atât de lungă.

Gigi Becali: „MM s-a înșelat cu Arad. Regret că l-am vândut pe Șut”

FCSB nu a putut conta pe Arad nici în al doilea meci cu Craiova. Finanțatorul campioanei e de părere că Mihai Stoica s-a înșelat în privința acestuia.

„Îmi pare rău că n-am... MM s-a înșelat, că am luat un mijlocaș care nu putea să joace, adică pe Arad de care aveam nevoie acum. Nici eu n-am știut, m-am bucurat, dar nici ei probabil n-au știut că nu poate juca”, a declarat Becali la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Arad a ajuns la FCSB în ianuarie, liber de contract, de la Kairat Almaty, însă a jucat ultimul meci oficial în noiembrie, scor 1-2, cu Interul lui Chivu.

În continuare, finanțatorul de la FCSB a transmis că regretă și faptul că l-a pierdut pe Adrian Șut, jucător cumpărat de Al-Ain cu 1,4 milioane de euro.

„Nu avem mijlocaș central, Baba e puternic, dar nu are calitate. Joao Paulo are calitate, dar îi e frică să joace. Regret că l-am vândut pe Șut, că probabil nu eram în situația asta” a mai spus Becali.

VIDEO. Golul marcat de Al Hamlawi în U Craiova - FCSB 1-0

