Retragere la doar 25 de ani! Mesajul dur al unei jucătoare care denunță „cultura rasistă, misogină și homofobă” din tenis

Destanee Aiava (#320 WTA) și-a anunțat retragerea din tenis la doar 25 de ani.

Jucătoarea australiană cu origini samoane a postat un mesaj pe social media în care a afirmat că „tenisul e plin de rasism, misoginie, homofobie”.

Destanee Aiava spune că-și va încheia cariera la finalul lui 2026.

Jucătoarea numește tenisul „iubitul meu toxic” și se îndoiește că a meritat sacrificiile pe care le-a făcut.

Retragere la doar 25 de ani!

Destanee Aiava a postat un mesaj dur pe Instagram, în care și-a exprimat frustrarea:

„Vreau să le spun un uriaș «duceți-vă dracului!» tuturor celor din comunitatea tenisului care m-au făcut vreodată să mă simt inferioară!”.

Jucătoarea a dezvăluit că a primit amenințări cu moartea din partea pariorilor și jigniri din partea urmăritorilor din social media.

„Duceți-vă dracului toți pariorii care mi-ați trimis mesaje de ură sau amenințări cu moartea!”.

Ea mai spune că a fost victima abuzurilor în online pentru felul în care arată:

„Duceți-vă dracului, voi, cei care stați în spatele ecranelor de pe rețelele sociale și comentați despre corpul meu, cariera mea sau orice altceva doriți să criticați!”.

Aiava acuză lumea tenisului „un sport care se ascunde în spatele așa-numitelor valori de clasă și a valorilor de gentleman. În spatele ținutelor albe și tradițiilor se ascunde o cultură rasistă, misogină, homofobă și ostilă față de oricine nu se încadrează în tipar”.

Scopul meu final este să mă pot trezi în fiecare zi și să pot spune sincer că iubesc ceea ce fac, lucru pe care cred că toată lumea merită să îl experimenteze. Destanee Aiava

Deși e recunoscătoare pentru părțile bune pe care cariera în tenis i le-a oferit, australianca concluzionează că tenisul „mi-a și luat multe: relația mea cu corpul meu, sănătatea mea, familia mea și stima de sine”.

Aș face totul din nou? Nu știu, dar un lucru pe care mi l-a învățat acest sport este că întotdeauna există șansa de a o lua de la capăt. Destanee Aiava

Conform unei analize semnate de Signify, Federația Internațională de Tenis (ITF) și Asociația de Tenis Feminin (WTA), în 2024, aproximativ 8.000 de mesaje abuzive, violente sau amenințătoare au fost trimise public către 458 de jucători de tenis prin intermediul conturilor lor de social media, multe dintre ele având la origine pariurile, scrie bbc.com.

