Rațiu i-a cucerit pe spanioli! FOTO. Dribling senzațional și pasă decisivă a fundașului român în meciul cu Atletico Madrid +12 foto
Pasa decisivă a lui Rațiu foto: capturi X/goalpost + montaj/GOLAZO.ro
Stranieri

Rațiu i-a cucerit pe spanioli! FOTO. Dribling senzațional și pasă decisivă a fundașului român în meciul cu Atletico Madrid

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.02.2026, ora 19:04
alt-text Actualizat: 15.02.2026, ora 19:04
  • Rayo Vallecano - Atletico Madrid. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost protagonistul unei noi faze spectaculoase în partida de pe teren propriu cu formația lui Diego Simeone.

Titular incontestabil în formația lui Inigo Perez, Rațiu a fost decisiv la primul gol al lui Rayo, după prestația solidă din meciul cu precedent, 1-2 cu Real Madrid.

Cîrstea revine în top 30 WTA Sorana a urcat în clasamentul mondial,  chiar dacă nu a mai jucat  de când a câștigat Transylvania Open. Din ce motiv
Citește și
Cîrstea revine în top 30 WTA Sorana a urcat în clasamentul mondial, chiar dacă nu a mai jucat de când a câștigat Transylvania Open. Din ce motiv
Citește mai mult
Cîrstea revine în top 30 WTA Sorana a urcat în clasamentul mondial,  chiar dacă nu a mai jucat  de când a câștigat Transylvania Open. Din ce motiv

Rayo Vallecano - Atletico Madrid. Fază spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu

În partida precedentă, internaționalul român a impresionat publicul după ce l-a ridiculizat pe Eduardo Camavinga, starul lui Real Madrid.

De această dată, Rațiu i-a pus mari probleme și lui Matteo Ruggeri, fundașul transferat de Atletico de la Atalanta.

Rațiu a primit o pasă în lateral și a pătruns în careu după o serie de „biciclete”, prin care l-a pierdut pe drum pe fundașul italian.

Românul a centrat apoi pe jos în careu, unde colegul său Fran Perez a apărut perfect și a deschis scorul cu un șut imparabil din 8 metri.

Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost
Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost

Galerie foto (12 imagini)

Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost Faza spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu în Rayo - Atletico Madrid / foto: capturi X/goalpost
+12 Foto
labels.photo-gallery

Cinci minute mai târziu, căpitanul lui Rayo, Oscar Valentin, dubla avantajul echipei, care a intrat la pauză cu 2-0. Nobel Mendy a înscris golul trei în minutul 76.

Citește și

U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă  pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Superliga
22:02
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Citește mai mult
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă  pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Ișfan, gol de senzație VIDEO. Momentul în care atacantul Farului îl ridiculizează pe Pașcanu și deschide scorul în meciul cu Rapid
Superliga
17:34
Ișfan, gol de senzație VIDEO. Momentul în care atacantul Farului îl ridiculizează pe Pașcanu și deschide scorul în meciul cu Rapid
Citește mai mult
Ișfan, gol de senzație VIDEO. Momentul în care atacantul Farului îl ridiculizează pe Pașcanu și deschide scorul în meciul cu Rapid

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” – VIDEO
Atletico Madrid Rayo Vallecano la liga andrei ratiu pasa decisiva matteo ruggeri
Știrile zilei din sport
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă  pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Superliga
15.02
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Citește mai mult
U Craiova - FCSB 1-0 Victorie uriașă  pentru olteni, care se desprind în vârful clasamentului. FCSB e tot mai departe de play-off
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
Campionate
15.02
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
Citește mai mult
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat
„Vreau FCSB în play-off!”  Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării
Superliga
15.02
„Vreau FCSB în play-off!” Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării
Citește mai mult
„Vreau FCSB în play-off!”  Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării
„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!”
Jocurile Olimpice
15.02
„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!”
Citește mai mult
„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:37
Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!”
Charalambous s-a enervat Întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenorul de la FCSB: „Nu vreau!”
22:48
Cristian Geambașu Al Naibii Hamlawi!
Cristian Geambașu Al Naibii Hamlawi!
23:28
CÂRȚU-SHOW DUPĂ 1-0 CU FCSB VIDEO. Președintele Craiovei, întrerupt de Mihai Stoica la interviu: „Prietenul meu!” » Surpriză: unde a văzut finalul de meci
CÂRȚU-SHOW DUPĂ 1-0 CU FCSB VIDEO. Președintele Craiovei, întrerupt de Mihai Stoica la interviu: „Prietenul meu!” » Surpriză: unde a văzut finalul de meci
23:47
De ce s-a înfuriat Coelho VIDEO. Antrenorul Craiovei a explicat la conferință motivul reacției furibunde de pe teren: „Asta m-a enervat”
De ce s-a înfuriat Coelho VIDEO. Antrenorul Craiovei a explicat la conferință motivul reacției furibunde de pe teren: „Asta m-a enervat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Top stiri din sport
Îi cere Olguței să ia măsuri Soția lui Aurel Țicleanu a publicat mesajele oribile primite de ex-fotbalistul Craiovei: „Atacuri de o josnicie rară!”
Superliga
15.02
Îi cere Olguței să ia măsuri Soția lui Aurel Țicleanu a publicat mesajele oribile primite de ex-fotbalistul Craiovei: „Atacuri de o josnicie rară!”
Citește mai mult
Îi cere Olguței să ia măsuri Soția lui Aurel Țicleanu a publicat mesajele oribile primite de ex-fotbalistul Craiovei: „Atacuri de o josnicie rară!”
Scandal la Man. United Un coproprietar a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”. Ce mesaj a apărut la stadion
Campionate
15.02
Scandal la Man. United Un coproprietar a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”. Ce mesaj a apărut la stadion
Citește mai mult
Scandal la Man. United Un coproprietar a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”. Ce mesaj a apărut la stadion
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii  nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
Campionate
15.02
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
Citește mai mult
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii  nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor.  Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România
Nationala
15.02
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor. Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România
Citește mai mult
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor.  Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România

Echipe/Competiții

fcsb 82 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 30 rapid 18 Universitatea Craiova 71 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
16.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share