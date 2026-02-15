Rayo Vallecano - Atletico Madrid. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost protagonistul unei noi faze spectaculoase în partida de pe teren propriu cu formația lui Diego Simeone.

Titular incontestabil în formația lui Inigo Perez, Rațiu a fost decisiv la primul gol al lui Rayo, după prestația solidă din meciul cu precedent, 1-2 cu Real Madrid.

Rayo Vallecano - Atletico Madrid. Fază spectaculoasă reușită de Andrei Rațiu

În partida precedentă, internaționalul român a impresionat publicul după ce l-a ridiculizat pe Eduardo Camavinga, starul lui Real Madrid.

De această dată, Rațiu i-a pus mari probleme și lui Matteo Ruggeri, fundașul transferat de Atletico de la Atalanta.

Rațiu a primit o pasă în lateral și a pătruns în careu după o serie de „biciclete”, prin care l-a pierdut pe drum pe fundașul italian.

Românul a centrat apoi pe jos în careu, unde colegul său Fran Perez a apărut perfect și a deschis scorul cu un șut imparabil din 8 metri.

Cinci minute mai târziu, căpitanul lui Rayo, Oscar Valentin, dubla avantajul echipei, care a intrat la pauză cu 2-0. Nobel Mendy a înscris golul trei în minutul 76.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport